31 sierpnia kończy się czas, a miliony Polaków straci oszczędności życia. Co zmieni się w Warszawie i okolicach?
Warszawa i okolice wchodzą w ostatnie dni przed graniczną datą reformy planowania przestrzennego. 31 sierpnia 2026 r. dotychczasowe studia stracą moc, a od 1 września nowa WZ na wniosek złożony po tej dacie będzie mogła zostać wydana tylko w gminie, w której wszedł w życie plan ogólny. Nie oznacza to jednak, że każda działka bez takiego planu nagle przestanie być budowlana – o sytuacji właściciela przesądzą dokumenty obowiązujące dla konkretnego adresu.
31 sierpnia studia tracą moc, a od 1 września zmienia się droga do WZ
Datę przesądza ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w Dz.U. z 2026 r. poz. 781. Przedłużyła ona ważność studiów uwarunkowań do 31 sierpnia 2026 r. i przesunęła kluczowe przepisy reformy na 1 września. To nie jest już zapowiedź ani projekt procedowany w Sejmie, lecz obowiązujące prawo.
Najważniejsza zasada dotyczy terenów bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym art. 59 ust. 3 ustawy reformującej, WZ na wniosek złożony od 1 września 2026 r. może zostać wydana, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny. Gdy nieruchomość leży w więcej niż jednej gminie, plany muszą obowiązywać w każdej z nich. Wyjątek przewidziano między innymi dla terenów zamkniętych.
Jeśli gmina nie zdąży, po 31 sierpnia nadal będzie mogła rozpatrywać wnioski złożone wcześniej. Potwierdziło to Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi z 8 sierpnia 2026 r. na interpelację poselską nr 18700. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje jednak pozytywnej decyzji. Inwestycja musi spełnić pozostałe wymagania, a organ może wezwać do uzupełnienia braków lub odmówić ustalenia warunków.
Osobno trzeba traktować obowiązujące miejscowe plany. MPZP nie wygasają 31 sierpnia i nadal określają przeznaczenie terenu, parametry zabudowy, układ dróg czy wymagany udział zieleni. Właściciel działki objętej takim planem nie musi występować o WZ, ponieważ podstawą inwestycji pozostaje plan miejscowy.
Brak planu ogólnego ograniczy natomiast możliwość uchwalania nowych planów miejscowych. Ustawa zostawia wyjątki, między innymi dla procedur, w których przed utratą mocy studium rozpoczęto konsultacje społeczne, oraz dla niektórych inwestycji celu publicznego. Nie będzie więc całkowitego zatrzymania wszystkich prac planistycznych, ale zwykła ścieżka stanie się znacznie węższa.
Działka nie traci automatycznie wartości, a istniejące dokumenty nie znikają
Plan ogólny nie działa jak pozwolenie na budowę i nie dzieli gruntów wprost na działki budowlane oraz bezwartościowe. Jest aktem prawa miejscowego, który wyznacza strefy planistyczne, parametry zabudowy oraz obszary uzupełnienia zabudowy. Jego ustalenia wiążą gminę przy tworzeniu planów miejscowych i wydawaniu nowych decyzji o warunkach zabudowy.
- Jeżeli obowiązuje MPZP, właściciel sprawdza zapisy tego planu. Koniec sierpnia nie kasuje jego ustaleń. Jeżeli inwestycja jest z nimi zgodna, dalsza droga prowadzi do projektu budowlanego i odpowiedniej procedury budowlanej, a nie do uzyskania WZ.
- Jeżeli jest prawomocna WZ, samo wygaśnięcie studium jej nie unieważni. Trzeba jednak sprawdzić daty. Co do zasady decyzje, które stały się prawomocne od 1 stycznia 2026 r., wygasają po 5 latach. Ograniczenia tego nie stosuje się do decyzji prawomocnych przed 1 stycznia 2026 r. ani do decyzji wydanych w postępowaniach wszczętych przed 16 października 2025 r. Wynika to z art. 64c ustawy oraz przepisów przejściowych zmienionych ustawą z 5 listopada 2025 r., ogłoszoną w Dz.U. z 2025 r. poz. 1668. WZ może też wygasnąć z innych ustawowych powodów, na przykład po uchwaleniu dla terenu planu miejscowego o odmiennych ustaleniach.
- Jeżeli wniosek czeka w urzędzie i został złożony przed 1 września, postępowanie może toczyć się także wtedy, gdy gmina nie ma jeszcze planu ogólnego. Właściciel powinien zachować urzędowe potwierdzenie wpływu oraz reagować na wezwania. Reklamowe zapewnienie pośrednika, szkic domu lub rozpoczęta rozmowa z projektantem nie zastępują formalnie złożonego wniosku.
- Jeżeli nie ma MPZP ani WZ, sytuacja jest najbardziej wrażliwa. Po 31 sierpnia w gminie bez obowiązującego planu ogólnego nowa droga do WZ zostanie zamknięta do czasu wejścia tego planu w życie. Gdy dokument zacznie obowiązywać, decyzja będzie musiała być z nim zgodna, a przy budowie nowego obiektu teren co do zasady powinien znaleźć się w obszarze uzupełnienia zabudowy. Ustawa przewiduje wyjątki, między innymi dla odbudowy, rozbudowy i nadbudowy.
To właśnie dlatego dwie podobne działki mogą po reformie mieć zupełnie inną sytuację. Jedna leży w obowiązującym planie miejscowym, druga ma wcześniej uzyskaną WZ, a trzecia pozostaje bez obu dokumentów. Adres i numer działki są ważniejsze niż ogólne hasło z ogłoszenia sprzedaży.
W całym kraju liczba decyzji WZ wystrzeliła przed terminem
Skala pośpiechu jest widoczna w danych przekazanych przez resort rozwoju. W 2025 r. wydano 392 983 decyzje WZ, podczas gdy w 2024 r. było ich 180 206. To wzrost o około 118% w ciągu roku. Ministerstwo samo przyznało, że nadmierna liczba wniosków jest niekorzystnym, ale naturalnym skutkiem okresu przejściowego.
Na 28 lipca 2026 r. zbiory danych dotyczące planów ogólnych zgłosiły 2 354 gminy, czyli blisko 95% wszystkich gmin w Polsce. Nadal 125 gmin nie zgłosiło takiego zbioru. Nie znaczy to jednak, że pozostałe miały już obowiązujący plan. Zgłoszenie zbioru następuje zwykle na początku procedury, a nie dopiero po uchwaleniu dokumrntu.
W uruchomionym 1 lipca Rejestrze Urbanistycznym na początku sierpnia opublikowano blisko 50 planów ogólnych. Przy każdym trzeba sprawdzić status, ponieważ część dokumentów nadal może być procedowana. Sam resort zastrzega, że do 30 listopada 2026 r. zasób rejestru może pozostawać niepełny. Brak wyniku w jednej wyszukiwarce nie powinien być więc jedyną podstawą decyzji o zakupie gruntu.
Warszawa ma plan dla połowy powierzchni. W pozostałej części znaczenie WZ rośnie
W stolicy sytuacja jest nierówna. Według danych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na 1 czerwca 2026 r. obowiązywało 411 planów miejscowych. Obejmowały 26 351,06 ha, czyli 50,96% powierzchni Warszawy. Dla tej części miasta sierpniowa granica nie usuwa podstawy planistycznej.
Drugie pół miasta wymaga dokładniejszego sprawdzenia. Na koniec 2025 r. plany miejscowe obejmowały 95,11% Żoliborza i 85,86% Ochoty, ale tylko 27,84% Wesołej, 34,60% Bemowa i 42,74% Wawra. Na Białołęce wskaźnik wynosił 50,27%. Sam adres w granicach Warszawy nie mówi więc, czy działka ma stabilną podstawę w MPZP.
Stołeczny plan ogólny nie powstaje od zera. Konsultacje trwały od 14 listopada 2025 r. do 9 lutego 2026 r. Do miasta wpłynęło ponad 27 tys. pism zawierających łącznie ponad 77 tys. postulatów. W aktualizacji miejskiego serwisu Warszawa 19115 z 17 czerwca ratusz informował, że po wprowadzeniu zmian projekt musi ponownie uzyskać uzgodnienia czterech instytucji, następnie opinie rad dzielnic, a dopiero później trafić pod głosowanie Rady Warszawy.
Na moment publikacji miasto nie poinformowało o wejściu planu ogólnego w życie. Jeśli ten stan utrzyma się 1 września, nowe wnioski WZ dla warszawskich terenów bez MPZP nie będą mogły zakończyć się wydaniem decyzji do czasu wejścia planu ogólnego w życie. Wnioski złożone najpóźniej 31 sierpnia pozostaną w procedurze na zasadach przejściowych.
W gminach podwarszawskich status trzeba ustalać osobno. Plan Warszawy nie obejmuje Piaseczna, Marek, Ząbek, Józefowa, Pruszkowa ani Otwocka. Gmina może być po konsultacjach, po głosowaniu rady albo już po publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała to jeszcze nie wszystko – plan ogólny obowiązuje dopiero od wskazanego dnia wejścia w życie, nie wcześniej niż 14 dni po ogłoszeniu.
Co właściciel lub kupujący powinien sprawdzić przed 31 sierpnia?
- Ustal numer działki i obręb ewidencyjny. Sam adres ulicy bywa niewystarczający, szczególnie przy dużych, dzielonych lub niezabudowanych nieruchomościach.
- Sprawdź MPZP w miejskim lub gminnym systemie mapowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Odczytaj nie tylko przeznaczenie, lecz także linię zabudowy, wysokość, intensywność, powierzchnię biologicznie czynną, obsługę drogową i ograniczenia środowiskowe.
- Gdy planu nie ma, sprawdź status planu ogólnego w Rejestrze Urbanistycznym, Geoportalu i BIP właściwej gminy. W projekcie odszukaj strefę planistyczną oraz obszar uzupełnienia zabudowy. Projekt może się jeszcze zmienić, dlatego nie należy traktować go jak obowiązującego aktu.
- Zweryfikuj WZ. Odszukaj datę złożenia wniosku, datę wszczęcia postępowania, prawomocność decyzji i ewentualny 5-letni termin. Przy planowanej inwestycji bez MPZP oraz bez złożonego wniosku nie odkładaj rozmowy z urzędem i uprawnionym projektantem na ostatni dzień sierpnia.
- Zachowaj potwierdzenia. Urzędowe poświadczenie odbioru, numer sprawy, kopia formularza i załączników mogą przesądzić o wykazaniu, kiedy wniosek wpłynął. Pusta przesyłka lub przypadkowo wypełniony druk nie dają bezpiecznej ochrony.
- Przed zakupem działki poproś sprzedającego o podstawę twierdzenia, że grunt jest budowlany. Sprawdź ją samodzielnie w urzędzie lub z prawnikiem i urbanistą. Wydruk ogłoszenia, zapewnienie pośrednika i media biegnące przy drodze nie zastępują MPZP ani decyzji WZ.
Końcówka sierpnia nie odbierze właścicielom nieruchomości, nie unieważni istniejących domów i nie wyłączy wszystkich inwestycji. Może jednak zamknąć na pewien czas jedną konkretną ścieżkę – uzyskanie nowej WZ w gminie bez obowiązującego planu ogólnego. Dla działki bez MPZP to różnica, którą trzeba ustalić przed podpisaniem umowy, uruchomieniem kredytu lub zamówieniem projektu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.