Co robić, gdy zawyją syreny? MSWiA uruchamia specjalną akcję dla Polaków – każdy może zadzwonić i zapytać ekspertów

17 września 2025 20:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało start wyjątkowej kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa. Już w czwartek, 18 września, we współpracy z TVP Info ruszy cykl informacyjny „Bezpieczna Polska – zapytaj ekspertów”.

Tego dnia w godzinach od 9:00 do 12:00 każdy będzie mógł zadzwonić pod specjalny numer telefonu 22 507 04 90 i zadać pytania o kwestie związane z bezpieczeństwem. Odpowiadać będą eksperci MSWiA, MON, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele służb mundurowych. Koszt połączenia będzie taki sam jak w przypadku standardowego telefonu stacjonarnego.

Najważniejsze zagadnienia zostaną także podsumowane w programie na antenie TVP Info. Kampania edukacyjna obejmie nie tylko infolinię – wkrótce w mediach i internecie pojawią się także poradniki, grafiki i spoty w ramach akcji „Poradnik Bezpieczeństwa”.

Co to oznacza dla czytelnika

Każdy Polak zyska możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak alarmy, alerty RCB czy inne zagrożenia. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest praktyczne przygotowanie obywateli na sytuacje nadzwyczajne.

