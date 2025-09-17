Co robić, gdy zawyją syreny? MSWiA uruchamia specjalną akcję dla Polaków – każdy może zadzwonić i zapytać ekspertów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało start wyjątkowej kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa. Już w czwartek, 18 września, we współpracy z TVP Info ruszy cykl informacyjny „Bezpieczna Polska – zapytaj ekspertów”.
Co zrobić jak zawyją syreny❓ Jak zareagować na otrzymany alert RCB❓ 🤔
📺 Już w czwartek, 1️⃣8️⃣ września, we współpracy z @tvp_info startujemy ze specjalnym cyklem informacyjnym „Bezpieczna Polska – zapytaj ekspertów”.
☎️ Tego dnia w godzinach 9:00–12:00 możecie zadzwonić pod… pic.twitter.com/YRjSPdLmyK
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 17, 2025
Tego dnia w godzinach od 9:00 do 12:00 każdy będzie mógł zadzwonić pod specjalny numer telefonu 22 507 04 90 i zadać pytania o kwestie związane z bezpieczeństwem. Odpowiadać będą eksperci MSWiA, MON, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele służb mundurowych. Koszt połączenia będzie taki sam jak w przypadku standardowego telefonu stacjonarnego.
Najważniejsze zagadnienia zostaną także podsumowane w programie na antenie TVP Info. Kampania edukacyjna obejmie nie tylko infolinię – wkrótce w mediach i internecie pojawią się także poradniki, grafiki i spoty w ramach akcji „Poradnik Bezpieczeństwa”.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy Polak zyska możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak alarmy, alerty RCB czy inne zagrożenia. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest praktyczne przygotowanie obywateli na sytuacje nadzwyczajne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.