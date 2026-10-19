Co stało się z pieniędzmi zatrzymanego w Warszawie? Policja ujawnia wyniki kontroli
Komenda Stołeczna Policji wydała nowy komunikat dotyczący zatrzymania mężczyzny przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie 16 października. Tym razem chodzi o pieniądze, które funkcjonariusze zabezpieczyli podczas interwencji. Pełnomocnicy zatrzymanego opublikowali wcześniej jego oświadczenie, w którym zakwestionował sposób udokumentowania gotówki. Policja przeprowadziła kontrolę, przeanalizowała monitoring i poinformowała, że nie potwierdzono zaginięcia pieniędzy. Niezależne czynności prowadzi również prokuratura.
Sprawa zatrzymania mężczyzny w rejonie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie nadal wywołuje duże zainteresowanie. Po wcześniejszych informacjach dotyczących przebiegu interwencji i publikacji nagrań z kamer funkcjonariuszy policja odniosła się do kolejnej kwestii.
Chodzi o gotówkę, którą zatrzymany miał przy sobie 16 października. W opublikowanym przez jego pełnomocników oświadczeniu pojawiła się sugestia, że nie wszystkie pieniądze zostały uwzględnione w dokumentacji policyjnej.
Zatrzymany zakwestionował spis pieniędzy. Policja wszczęła kontrolę
Pełnomocnicy mężczyzny opublikowali oświadczenie sporządzone 17 października, dzień po zatrzymaniu.
Znalazło się w nim stwierdzenie, że zatrzymany posiadał przy sobie gotówkę, ale tylko część pieniędzy miała zostać ujęta w spisie zabezpieczonych rzeczy.
W związku z tym Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące zabezpieczenia gotówki podczas interwencji.
Funkcjonariusze przeanalizowali dokumentację służbową, zapis monitoringu oraz informacje uzyskane od policjantów uczestniczących w czynnościach.
Najnowszy komunikat przedstawia wyniki tej kontroli.
Komunikat Komendy Stołecznej Policji w sprawie depozytu mężczyzny zatrzymanego w dniu 16 października przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.
W opublikowanym przez pełnomocników zatrzymanego mężczyzny oświadczeniu, sporządzonym dzień po zatrzymaniu tj. 17 października 2026 roku, znalazł się zapis: „Dodatkowo ja miałem przy sobie pieniądze, ale tylko część została ujęta w spisie zatrzymanych rzeczy”.
Wydział Kontroli KSP przeprowadził w związku z tym czynności sprawdzające dotyczące zabezpieczenia pieniędzy podczas interwencji 16 października 2026 roku.
Z ustaleń wynika, że w kieszeni kurtki zatrzymanego policjant ujawnił dwa banknoty po 100 złotych. Pieniądze te dołączono do gotówki zabezpieczonej w portfelu zatrzymanego (1330 złotych), a następnie przeliczono łącznie.
Całą kwotę, czyli 1530 złotych, wpisano do kwitu depozytowego.
Analiza zapisu monitoringu potwierdziła, że pieniądze znalezione w kurtce zostały uwzględnione w depozycie. Z ustaleń kontroli wynika, że całość zabezpieczonej gotówki, w tym 200 złotych z kurtki, została wydana zatrzymanemu.
Sporządzona po zatrzymaniu podejrzanego dokumentacja odnosi się więc do łącznej sumy zabezpieczonych pieniędzy.
Zgromadzony materiał nie potwierdza zatem, aby jakakolwiek ich część zaginęła podczas czynności policyjnych.
Policja traktuje zgłoszenia dotyczące prawidłowości wykonywanych czynności i zabezpieczania mienia z należytą powagą. Wnioski w tej sprawie oparto na analizie dokumentacji służbowej, rozpytaniu funkcjonariuszy oraz zapisie monitoringu.
Należy nadmienić, że własne, niezależne czynności w przedmiotowym zakresie prowadzi również prokuratura.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 19, 2026
1330 zł w portfelu i 200 zł w kurtce. Policja podała dokładne kwoty
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, podczas interwencji jeden z funkcjonariuszy ujawnił w kieszeni kurtki zatrzymanego dwa banknoty o nominale 100 zł.
Pieniądze zostały dołączone do gotówki znajdującej się w portfelu mężczyzny.
Według ustaleń policji zabezpieczono:
- 1330 zł – gotówka znajdująca się w portfelu;
- 200 zł – dwa banknoty po 100 zł znalezione w kurtce;
- 1530 zł – łączna kwota wpisana do dokumentacji depozytowej.
Policja wyjaśnia, że pieniądze zostały przeliczone razem, a następnie wpisane do kwitu depozytowego jako jedna suma.
To właśnie sposób udokumentowania gotówki miał znaczenie dla wyjaśnienia wątpliwości podniesionych w oświadczeniu zatrzymanego.
Policja przeanalizowała monitoring. Pieniądze miały zostać zwrócone
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że analiza nagrania monitoringu potwierdziła uwzględnienie pieniędzy znalezionych w kurtce w łącznym depozycie.
Według ustaleń kontroli cała zabezpieczona kwota 1530 zł została wydana zatrzymanemu, włącznie z 200 zł znalezionymi w jego odzieży.
Oznacza to, że w ocenie KSP dokumentacja obejmowała wszystkie banknoty ujawnione podczas interwencji.
Policja podkreśla również, że ustalenia oparto nie tylko na dokumentach, ale także na zapisie monitoringu oraz rozpytaniu funkcjonariuszy.
Przeprowadzona kontrola policyjna nie potwierdziła, aby jakakolwiek część zabezpieczonej gotówki zaginęła.
Jest to stanowisko przedstawione przez Komendę Stołeczną Policji na podstawie przeprowadzonych przez nią czynności.
Co wydarzyło się 16 października na Marszałkowskiej?
Do zatrzymania doszło w piątek, 16 października, w okolicy Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
Policjanci zabezpieczali odbywające się tam zgromadzenie.
Według wcześniejszego komunikatu KSP mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, odmawiał okazania dokumentu tożsamości i próbował uciec.
Policja przekazała również, że podczas zatrzymania doszło do naruszenia nietykalności cielesnej policjantki, która odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala.
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej zarzutami dotyczącymi przebiegu interwencji Komenda Stołeczna Policji opublikowała wcześniej nagrania z kamery nasobnej funkcjonariusza.
Najnowszy komunikat dotyczy już innej kwestii – prawidłowości zabezpieczenia i rozliczenia gotówki należącej do zatrzymanego.
Prokuratura prowadzi niezależne czynności
Komenda Stołeczna Policji zaznaczyła, że do zgłoszeń dotyczących prawidłowości wykonywania czynności służbowych oraz zabezpieczania mienia podchodzi z należytą powagą.
Jednocześnie poinformowała, że własne, niezależne czynności w sprawie pieniędzy prowadzi także prokuratura.
To istotne rozróżnienie. Zakończenie czynności sprawdzających przez Wydział Kontroli KSP nie oznacza automatycznie zakończenia weryfikacji sprawy przez organy ścigania.
W najnowszym komunikacie nie przedstawiono końcowych ustaleń prokuratury ani informacji o wydaniu przez nią rozstrzygnięcia.
Na obecnym etapie stanowisko policji jest jednoznaczne: według dokumentacji i przeprowadzonej kontroli zabezpieczono łącznie 1530 zł, a cała kwota została zwrócona zatrzymanemu.
Ostateczne ustalenia niezależnych czynności prokuratorskich nie zostały jeszcze przedstawione.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.