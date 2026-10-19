Wojsko wezwie blisko ćwierć miliona Polaków. Nie tylko młodzi mężczyźni. Na liście także kobiety i osoby po pięćdziesiątce
Przyszły rok przyniesie wezwania do kwalifikacji wojskowej dla ogromnej grupy obywateli. Ministerstwo Obrony Narodowej ustaliło już terminy i zasady przeprowadzenia całej procedury. Przed komisjami ma stanąć około 245 tysięcy osób. Wśród nich znajdą się nie tylko 19-latkowie, ale również starsi mężczyźni, osoby kierowane na ponowne badania oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska. Niektórzy mogą być zaskoczeni, ponieważ obowiązek stawiennictwa nie dotyczy wyłącznie jednego rocznika.
Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Jej oficjalne ogłoszenie zaplanowano na 15 stycznia.
Terminy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 31 sierpnia 2026 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1169.
Choć sama procedura odbywa się regularnie, zakres osób objętych obowiązkiem może budzić pytania. Szczególnie dotyczy to kobiet oraz mężczyzn, którzy mają już znacznie więcej niż 19 lat.
Blisko 250 tysięcy osób objętych kwalifikacją. Terminy już ustalone
Przyszłoroczna kwalifikacja będzie prowadzona w całym kraju przez właściwe komisje wojskowe.
Jej podstawowym zadaniem jest ustalenie zdolności obywateli do służby wojskowej, uporządkowanie dokumentacji oraz aktualizacja danych znajdujących się w wojskowej ewidencji.
W ramach procedury sprawdzany jest stan zdrowia, dokumenty oraz informacje dotyczące wykształcenia i posiadanych kwalifikacji.
Samo stawienie się przed komisją nie oznacza, że dana osoba zostanie skierowana do jednostki wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa i powołanie do czynnej służby to dwie odrębne procedury. Nie należy również utożsamiać corocznej kwalifikacji z ogłoszeniem mobilizacji.
Mężczyźni z tych roczników powinni sprawdzić przepisy
Podstawową grupą objętą obowiązkiem będą mężczyźni urodzeni w 2008 roku, czyli kończący w 2027 roku 19 lat.
Na tym jednak lista się nie kończy.
Przed komisją będą musieli stawić się również mężczyźni urodzeni w latach 2003–2007, którzy dotychczas nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej.
Kwalifikacja obejmie także określone osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby.
Dotyczy to przypadków, w których wcześniejsze orzeczenie wymaga ponownej oceny albo okres wskazanej niezdolności kończy się w terminach określonych przepisami.
Dla części obywateli przyszłoroczne stawiennictwo będzie więc pierwszym kontaktem z komisją. Inni mogą zostać skierowani na kolejne badania.
Kobiety również na liście. Znaczenie ma wykonywany zawód
Wbrew częstemu przekonaniu kwalifikacja wojskowa nie jest przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn.
W 2027 roku obowiązkiem zostaną objęte również określone grupy kobiet urodzonych w latach 2000–2008.
Chodzi przede wszystkim o osoby posiadające kwalifikacje przydatne Siłom Zbrojnym albo kończące naukę na kierunkach umożliwiających zdobycie takich kwalifikacji.
Wśród specjalizacji istotnych dla wojska znajdują się między innymi zawody związane z medycyną, pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, psychologią, weterynarią, rehabilitacją, informatyką i teleinformatyką.
Przepisy obejmują także inne określone kwalifikacje, w tym wybrane specjalności techniczne.
Nie oznacza to jednak, że każda kobieta w wieku od 19 do 27 lat automatycznie musi stawić się przed komisją.
Decydujące znaczenie ma spełnienie ustawowych kryteriów i brak wcześniejszego przejścia kwalifikacji.
Nawet po pięćdziesiątce można stanąć przed komisją
Szczególną uwagę zwracają przepisy dotyczące osób, które nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
W określonych okolicznościach kwalifikacja może dotyczyć również starszych obywateli.
Możliwość zgłoszenia się do kwalifikacji przewidziano dla osób, które ukończyły 18 lat, ale nie mają określonej kategorii zdolności do służby, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.
To oznacza, że przed komisją może pojawić się również mężczyzna po pięćdziesiątce.
Nie jest to jednak równoznaczne z powszechnym wysyłaniem wezwań do wszystkich 50- i 60-latków.
W tej grupie istotne znaczenie ma nieuregulowany status wojskowy oraz warunki wskazane w rozporządzeniu.
Co dzieje się podczas kwalifikacji wojskowej?
Osoba stawiająca się przed komisją przechodzi czynności administracyjne i medyczne.
W pierwszej kolejności weryfikowane są dane osobowe oraz dokumenty. Następnie oceniany jest stan zdrowia i zdolność do pełnienia służby wojskowej.
W razie potrzeby komisja może skierować daną osobę na dodatkowe badania.
Ostatecznie wydawane jest orzeczenie określające kategorię zdolności do służby.
Obowiązują cztery podstawowe kategorie:
- A – zdolność do służby wojskowej.
- B – czasowa niezdolność do służby wojskowej.
- D – niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z przewidzianymi wyjątkami.
- E – trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej, również w razie mobilizacji i podczas wojny.
Uzyskanie kategorii A nie jest automatycznym nakazem rozpoczęcia służby wojskowej.
Wezwanie nie jest zwykłym zaproszeniem. Za niestawienie się mogą grozić konsekwencje
Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji powinny uważnie śledzić informacje publikowane przez właściwe urzędy.
O terminach stawiennictwa informują między innymi indywidualne wezwania oraz oficjalne obwieszczenia.
Nie należy zakładać, że brak otrzymanego listu zawsze zwalnia z obowiązku.
Jeśli dana osoba podlega kwalifikacji, powinna ustalić termin i miejsce stawiennictwa, kontaktując się w razie wątpliwości z urzędem gminy lub właściwym wojskowym centrum rekrutacji.
Nieusprawiedliwione niestawienie się może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w przepisach, w tym środkami służącymi doprowadzeniu osoby do wykonania obowiązku.
Jeżeli przeszkodą jest choroba lub inne ważne zdarzenie, należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem i wyjaśnić sytuację.
Jakie dokumenty przygotować przed wizytą?
Osoby kierowane przed komisję powinny mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
Istotna może okazać się także dokumentacja medyczna, zwłaszcza dotycząca chorób przewlekłych, przebytych zabiegów i wcześniejszego leczenia.
Warto przygotować również dokumenty dotyczące wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Kompletne informacje mogą ułatwić prawidłową ocenę sytuacji zdrowotnej i administracyjnej.
Czy Polska przygotowuje powszechną mobilizację?
Nie ma podstaw, aby coroczną kwalifikację wojskową przedstawiać jako ogłoszenie mobilizacji.
Procedura jest elementem obowiązującego systemu obronnego i odbywa się także w latach, w których nie jest ogłaszana mobilizacja.
Należy również odróżnić liczbę osób przewidzianych do kwalifikacji od limitów powołań na ćwiczenia wojskowe rezerwy. Dotyczą one różnych grup i odrębnych mechanizmów prawnych.
Około 245 tysięcy osób objętych kwalifikacją w 2027 roku nie oznacza więc, że tyle samo obywateli zostanie wcielonych do wojska.
Pierwsze wezwania i komisje w 2027 roku. Co trzeba wiedzieć?
Kwalifikacja wojskowa zostanie oficjalnie ogłoszona 15 stycznia 2027 roku.
Od 1 lutego do 30 kwietnia komisje będą prowadziły czynności wobec osób objętych obowiązkiem.
Szczegółowe terminy będą zależały od miejsca zamieszkania oraz harmonogramu przygotowanego przez właściwe organy.
Najważniejsze jest to, że kwalifikacja obejmie nie tylko młodych mężczyzn z rocznika 2008. W określonych przypadkach dotyczyć będzie również starszych roczników, kobiet posiadających przydatne kwalifikacje oraz osób z nieuregulowanym statusem wojskowym. Nie jest jednak równoznaczna z powołaniem do czynnej służby ani ogłoszeniem mobilizacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.