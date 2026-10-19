Pożar na warszawskim Bemowie. Pięć zastępów straży pożarnej w akcji

19 października 2026 10:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczne zdarzenie na warszawskim Bemowie. W niedzielę, 18 października, wieczorem przy ulicy Fort Wola 22 wybuchł pożar instalacji artystycznej. Ogień pojawił się około 100 metrów od terenu, na którym odbywał się festiwal halloweenowy. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Nad okolicą unosił się czarny dym.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na Bemowie. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do warszawskiej straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 19:00.

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Ogień objął instalację artystyczną znajdującą się w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia halloweenowego.

Pożar przy Fort Wola 22. Strażacy wyjaśniają, co się stało

Jak poinformował TVN Warszawa kapitan Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, do pożaru doszło poza terenem festiwalu.

Płonąca instalacja znajdowała się około 100 metrów za miejscem organizacji wydarzenia.

Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy przystąpili do gaszenia ognia.

Zdarzenie zwróciło uwagę mieszkańców okolicy. Nad miejscem pożaru widoczny był ciemny dym.

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Strażacy opanowali sytuację, a płonąca instalacja została ugaszona.

Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Warszawska straż pożarna potwierdziła brak osób poszkodowanych.

Nie przekazano informacji o konieczności ewakuacji uczestników pobliskiego festiwalu.

Co było przyczyną pożaru?

Na razie nie wiadomo, dlaczego instalacja artystyczna stanęła w płomieniach. Strażacy nie przedstawili w przytoczonym komunikacie ustaleń dotyczących przyczyny pojawienia się ognia.

Nie ma zatem podstaw, by przesądzać, czy doszło do przypadkowego zaprószenia ognia, awarii technicznej czy celowego podpalenia. Pożar został ugaszony, a według informacji przekazanych przez straż pożarną nikt nie ucierpiał.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 18 października, w rejonie ulicy Fort Wola 22 na warszawskim Bemowie.

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