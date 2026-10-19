Pożar na warszawskim Bemowie. Pięć zastępów straży pożarnej w akcji
Niebezpieczne zdarzenie na warszawskim Bemowie. W niedzielę, 18 października, wieczorem przy ulicy Fort Wola 22 wybuchł pożar instalacji artystycznej. Ogień pojawił się około 100 metrów od terenu, na którym odbywał się festiwal halloweenowy. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Nad okolicą unosił się czarny dym.
Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na Bemowie. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do warszawskiej straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 19:00.
Ogień objął instalację artystyczną znajdującą się w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia halloweenowego.
Pożar przy Fort Wola 22. Strażacy wyjaśniają, co się stało
Jak poinformował TVN Warszawa kapitan Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, do pożaru doszło poza terenem festiwalu.
Płonąca instalacja znajdowała się około 100 metrów za miejscem organizacji wydarzenia.
Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy przystąpili do gaszenia ognia.
Zdarzenie zwróciło uwagę mieszkańców okolicy. Nad miejscem pożaru widoczny był ciemny dym.
Pięć zastępów straży pożarnej w akcji. Wiadomo, czy są poszkodowani
Strażacy opanowali sytuację, a płonąca instalacja została ugaszona.
Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Warszawska straż pożarna potwierdziła brak osób poszkodowanych.
Nie przekazano informacji o konieczności ewakuacji uczestników pobliskiego festiwalu.
Co było przyczyną pożaru?
Na razie nie wiadomo, dlaczego instalacja artystyczna stanęła w płomieniach. Strażacy nie przedstawili w przytoczonym komunikacie ustaleń dotyczących przyczyny pojawienia się ognia.
Nie ma zatem podstaw, by przesądzać, czy doszło do przypadkowego zaprószenia ognia, awarii technicznej czy celowego podpalenia. Pożar został ugaszony, a według informacji przekazanych przez straż pożarną nikt nie ucierpiał.
Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 18 października, w rejonie ulicy Fort Wola 22 na warszawskim Bemowie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.