Coraz więcej dronów znalezionych w Polsce! MSWiA podało nowe informacje!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o kolejnych ustaleniach dotyczących nocnego incydentu z rosyjskimi dronami. Jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, na godzinę 15:00 potwierdzono odnalezienie szczątków bezzałogowców w aż dziesięciu miejscowościach.
Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy aktualne informacje. Z danych @PolskaPolicja, na godz. 15:00 możemy potwierdzić znalezienie szczątków dronów w 10 miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia pic.twitter.com/5s2FqVSFoA
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 10, 2025
Lista miejscowości, gdzie znaleziono szczątki dronów
Według danych policji, elementy zestrzelonych lub rozbitych obiektów wykryto w:
-
Czosnówce,
-
Cześnikach,
-
Krzywowierzbie-Kolonii,
-
Mniszkowie,
-
Oleśnie,
-
Wielkim Łanie,
-
Wohyniu,
-
Wyhalewie,
-
Wyrkach,
-
Zabłociu-Kolonii.
Służby wciąż pracują na miejscu
Na terenach, gdzie spadły fragmenty dronów, trwają intensywne działania policji, wojska i służb ratunkowych. Eksperci zabezpieczają szczątki, by przeprowadzić dalsze analizy techniczne. Władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do odnalezionych części i natychmiast zgłaszali ich obecność odpowiednim służbom.
Narastające napięcie
To kolejna aktualizacja po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Skala incydentu – zarówno czas jego trwania, jak i liczba obiektów – sprawia, że jest to jedno z najpoważniejszych zdarzeń tego typu od wybuchu wojny na Ukrainie.
Apel do obywateli
MSWiA przypomina, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, a wszystkie służby pozostają w najwyższej gotowości. – Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń władz i nieudostępnianie niesprawdzonych informacji w sieci – podkreślono w komunikacie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.