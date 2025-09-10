Coraz więcej dronów znalezionych w Polsce! MSWiA podało nowe informacje!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o kolejnych ustaleniach dotyczących nocnego incydentu z rosyjskimi dronami. Jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, na godzinę 15:00 potwierdzono odnalezienie szczątków bezzałogowców w aż dziesięciu miejscowościach.

Lista miejscowości, gdzie znaleziono szczątki dronów

Według danych policji, elementy zestrzelonych lub rozbitych obiektów wykryto w:

  • Czosnówce,

  • Cześnikach,

  • Krzywowierzbie-Kolonii,

  • Mniszkowie,

  • Oleśnie,

  • Wielkim Łanie,

  • Wohyniu,

  • Wyhalewie,

  • Wyrkach,

  • Zabłociu-Kolonii.

Służby wciąż pracują na miejscu

Na terenach, gdzie spadły fragmenty dronów, trwają intensywne działania policji, wojska i służb ratunkowych. Eksperci zabezpieczają szczątki, by przeprowadzić dalsze analizy techniczne. Władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do odnalezionych części i natychmiast zgłaszali ich obecność odpowiednim służbom.

Narastające napięcie

To kolejna aktualizacja po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Skala incydentu – zarówno czas jego trwania, jak i liczba obiektów – sprawia, że jest to jedno z najpoważniejszych zdarzeń tego typu od wybuchu wojny na Ukrainie.

Apel do obywateli

MSWiA przypomina, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, a wszystkie służby pozostają w najwyższej gotowości. – Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń władz i nieudostępnianie niesprawdzonych informacji w sieci – podkreślono w komunikacie.

