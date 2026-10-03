CPN nie dla wszystkich. Miliony kierowców zostały poza obniżkami na stacjach

3 października 2026 13:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od 3 października wrócił rządowy program „Ceny Paliwa Niżej”. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego spadły, a stawki VAT i akcyzy zostały obniżone. Jest jednak duża grupa kierowców, która z tych mechanizmów nie skorzysta. Chodzi o użytkowników samochodów z instalacją LPG. W Polsce jest ich ponad 2,3 mln, a autogaz pozostaje poza systemem cen maksymalnych i podatkowych preferencji obejmujących benzynę oraz diesla.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Od 3 października benzyna i diesel taniej

Nowa odsłona programu CPN zaczęła obowiązywać 3 października 2026 roku i ma działać do końca roku.

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Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny obowiązujące od 3 do 5 października:

  • benzyna 95 – 6,73 zł/l,
  • benzyna 98 – 7,59 zł/l,
  • olej napędowy – 7,88 zł/l.

Ministerstwo Finansów potwierdziło również obniżenie VAT z 23 do 8 proc. na benzynę i olej napędowy oraz obniżenie akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

LPG zostało poza programem

Tu pojawia się najważniejszy wyjątek.

Oficjalne materiały rządowe dotyczące nowej odsłony programu mówią o benzynie i oleju napędowym. LPG nie zostało objęte ani maksymalną ceną detaliczną, ani taką samą obniżką podatków.

Nie jest to zresztą nowy problem. Już wiosną, podczas pierwszej odsłony CPN, branża LPG apelowała o rozszerzenie programu na autogaz.

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W interpelacji poselskiej z kwietnia wskazano, że pod koniec 2025 roku w Polsce było 2 378 856 samochodów osobowych z instalacją LPG, czyli około 11,7 proc. całego parku samochodowego.

Ponad 2 mln kierowców bez tych samych zniżek

Money.pl podawał wiosną, że pakiet CPN nie obejmuje około 2,38 mln samochodów z instalacją LPG. Serwis zwracał też uwagę, że to grupa szczególnie wrażliwa na koszty paliwa, bo wielu kierowców wybiera gaz właśnie po to, by ograniczyć wydatki na tankowanie.

W najnowszym materiale money.pl również podkreśla, że nowa odsłona programu znów pomija autogaz.

LPG również drożeje

Problem jest tym bardziej odczuwalny, że cena autogazu ostatnio rosła.

Według e-petrol.pl:

  • 30 września średnia cena LPG wynosiła 3,22 zł/l,
  • tydzień wcześniej było to 3,14 zł/l.

To wzrost o 8 groszy w tydzień.

W tym samym czasie benzyna Pb95 kosztowała średnio 8,19 zł/l, a olej napędowy 9,14 zł/l przed wejściem nowej odsłony CPN.

Dlaczego LPG nie zostało objęte programem?

Wiosną resort finansów argumentował, że CPN jest rozwiązaniem interwencyjnym skoncentrowanym na paliwach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i stabilności cenowej, czyli benzynie i oleju napędowym.

Money.pl informował, że rynek LPG miał być monitorowany, ale nie został włączony do mechanizmu cen maksymalnych.

Podobny stan utrzymał się również w najnowszej odsłonie programu.

Kierowców LPG przybywa

Co ciekawe, mimo wcześniejszego spadku liczby aut na gaz, w 2026 roku zainteresowanie LPG znów zaczęło rosnąć.

Money.pl, powołując się na dane IBRM Samar, podał, że od stycznia do sierpnia 2026 roku zarejestrowano 13 286 samochodów z instalacją LPG, wobec 10 811 rok wcześniej. To wzrost o blisko 23 proc. rok do roku.

Średnia cena transakcyjna takiego auta wzrosła natomiast z 86,6 tys. zł do 96,5 tys. zł.

Benzyna i diesel z limitem, LPG bez limitu

Najważniejsza różnica jest więc bardzo konkretna.

Od 3 października kierowcy tankujący benzynę lub olej napędowy korzystają z rządowych mechanizmów ograniczających ceny. W przypadku LPG stacje nie są związane analogiczną maksymalną ceną i mogą kształtować ją rynkowo.

To oznacza, że użytkownik auta na gaz nie ma gwarancji, że cena LPG spadnie proporcjonalnie do obniżek widocznych przy benzynie i dieslu.

CPN wrócił, ale nie objął wszystkich kierowców

Rząd przedstawia trzecią odsłonę programu jako sposób na ograniczenie wpływu wysokich cen paliw na budżety gospodarstw domowych i firm.

Jednocześnie ponad 2 mln użytkowników samochodów z instalacją LPG pozostaje poza głównymi mechanizmami tej osłony.

Od 3 października benzyna i diesel są objęte obniżonym VAT-em, niższą akcyzą i cenami maksymalnymi. LPG – nie.

To właśnie ten wyjątek może być największym zaskoczeniem dla kierowców, którzy wybrali autogaz właśnie dlatego, żeby płacić mniej za każdy kilometr.

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