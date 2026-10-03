Gigantyczna akcja policji w Warszawie. 443 osoby wylegitymowane, 51 mandatów i 6 zatrzymanych
Stołeczni policjanci podsumowali dwudniową akcję „Bezpieczna Warszawa”. Funkcjonariusze pojawili się między innymi na głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, bazarach i w rejonie centrów handlowych. Skala działań była duża – w ciągu 2 dni policjanci przeprowadzili 138 interwencji, sprawdzili setki osób i skontrolowali dziesiątki samochodów. Efektem były mandaty na ponad 16 tys. zł, zatrzymane dokumenty oraz osoby podejrzewane o posiadanie narkotyków.
443 osoby sprawdzone w ciągu 2 dni
W działaniach uczestniczyli policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Akcja ma charakter cykliczny i – jak podkreśla stołeczna policja – jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Warszawy, jak i osób przyjeżdżających do stolicy.
Podczas dwudniowych działań policjanci wylegitymowali 443 osoby. Funkcjonariusze przeprowadzili także 138 interwencji oraz skontrolowali 140 pojazdów. Kontrole odbywały się w miejscach, w których każdego dnia pojawiają się tysiące ludzi – między innymi przy głównych trasach komunikacyjnych, centrach handlowych, dworcach i bazarach.
Policjanci reagowali zarówno na zgłoszenia mieszkańców, jak i na sytuacje, które zauważyli bezpośrednio podczas pełnienia służby. Jak wskazuje KSP, funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zdarzenia związane z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, ale sprawdzali także osoby mogące posiadać środki odurzające.
51 mandatów. Kierowcy zapłacili łącznie ponad 16 tys. zł
Duża część akcji dotyczyła ruchu drogowego. Policjanci skontrolowali 140 pojazdów, a u 86 kierujących sprawdzili trzeźwość. Za wykroczenia popełnione podczas jazdy oraz ujawnione w czasie kontroli funkcjonariusze nałożyli 51 mandatów karnych.
Łączna kwota mandatów wyniosła dokładnie 16 050 zł. Oznacza to, że przeciętny mandat nałożony podczas tych działań wynosił ponad 300 zł, choć oczywiście poszczególne kary mogły znacznie różnić się wysokością w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia.
Podczas kontroli policjanci zatrzymali również 1 prawo jazdy oraz 12 dowodów rejestracyjnych. Stołeczna policja nie podała w komunikacie szczegółowych powodów zatrzymania każdego z dokumentów, dlatego nie można przesądzać, czy w poszczególnych przypadkach chodziło o stan techniczny pojazdu, wykroczenia kierowców czy inne nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli.
Pod lupą również kierowcy jeżdżący na aplikację
Policjanci zwracali uwagę nie tylko na zwykłych kierowców poruszających się po Warszawie. W ramach akcji kontrolowani byli także kierowcy świadczący przewóz osób za pośrednictwem aplikacji. Tego rodzaju kontrole są w Warszawie prowadzone regularnie, a podczas najnowszej akcji zostały włączone w szersze działania „Bezpieczna Warszawa”.
Funkcjonariusze sprawdzali pojazdy oraz osoby znajdujące się za kierownicą. Z przekazanego podsumowania wynika, że wszystkie kontrole drogowe podczas dwudniowej operacji zakończyły się zatrzymaniem jednego prawa jazdy i 12 dowodów rejestracyjnych. Policja nie rozdzieliła jednak tych wyników na kierowców prywatnych i osoby wykonujące przewóz za pomocą aplikacji.
6 osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków
Kontrole nie ograniczały się do ruchu drogowego. Policjanci zwracali również uwagę na osoby, wobec których mogło zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W efekcie 6 osób zostało zatrzymanych za posiadanie środków odurzających.
Stołeczna policja nie podała informacji dotyczących rodzaju ani ilości zabezpieczonych substancji. Nie wiadomo również, w których dokładnie częściach Warszawy doszło do poszczególnych zatrzymań. Wiadomo natomiast, że działania prowadzone były w miejscach o dużym natężeniu ruchu mieszkańców i podróżnych.
Akcja obejmuje miejsca, przez które codziennie przewijają się tysiące ludzi
„Bezpieczna Warszawa” nie jest jednorazową akcją. Stołeczni policjanci prowadzą takie działania cyklicznie, koncentrując siły na miejscach, w których ze względu na dużą liczbę ludzi może dochodzić do wykroczeń, kradzieży, bójek, przestępstw narkotykowych czy niebezpiecznych zachowań na drogach.
Dlatego patrole pojawiają się między innymi w rejonie dworców, centrów handlowych, bazarów i głównych ciągów komunikacyjnych. Są to miejsca, w których policja może jednocześnie prowadzić działania prewencyjne, reagować na zgłoszenia oraz kontrolować osoby i pojazdy w sytuacjach uzasadniających podjęcie interwencji.
KSP podkreśla, że funkcjonariusze podejmują działania nie tylko wtedy, kiedy otrzymują zgłoszenie od mieszkańców. Policjanci reagują również z własnej inicjatywy, jeżeli podczas patrolu zauważą zachowanie mogące stanowić wykroczenie, przestępstwo albo zagrożenie dla innych osób.
138 interwencji w ciągu 2 dni
Skala przeprowadzonej operacji oznacza średnio kilkadziesiąt policyjnych interwencji dziennie. W sumie w czasie 2 dni funkcjonariusze podjęli ich 138. Każda mogła dotyczyć zupełnie innej sytuacji – od kontroli i legitymowania po zdarzenia wymagające bardziej zdecydowanej reakcji.
Łącznie policjanci wylegitymowali 443 osoby, co pokazuje, że interwencje często obejmowały więcej niż jedną osobę. Do tego dochodzi 140 skontrolowanych pojazdów i 86 badań trzeźwości kierujących. Z tych działań wyniknęło 51 mandatów oraz zatrzymanie dokumentów.
Najpoważniejsze konsekwencje dotyczyły jednak 6 osób zatrzymanych w związku z posiadaniem środków odurzających. W ich przypadku sprawa nie zakończyła się na mandacie czy kontroli dokumentów, lecz na zatrzymaniu przez policję.
Policja zapowiada kolejne działania na ulicach Warszawy
Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że akcje tego rodzaju będą kontynuowane. Funkcjonariusze mają nadal pojawiać się zarówno w miejscach uznawanych za szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak i tam, gdzie pojawiają się zgłoszenia lub sygnały wymagające policyjnej reakcji.
Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się kolejnych kontroli drogowych, w tym badań trzeźwości i sprawdzania dokumentów pojazdów. Kontrole mogą obejmować również osoby zajmujące się przewozem pasażerów za pośrednictwem aplikacji. Jednocześnie policyjne patrole mają nadal działać w rejonie dworców, bazarów, galerii handlowych i najbardziej uczęszczanych ulic.
Bilans ostatnich 2 dni to 443 wylegitymowane osoby, 140 skontrolowanych pojazdów, 51 mandatów na 16 050 zł, 12 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 1 zatrzymane prawo jazdy oraz 6 osób zatrzymanych za posiadanie środków odurzających. Stołeczna policja zapowiada, że „Bezpieczna Warszawa” będzie prowadzona również w kolejnych terminach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.