W sobotę tłumy w Lidlu. Gigantyczne promocje, mięso po 11,99 zł, a olej za 2,49 zł
Sobota może być wyjątkowo intensywnym dniem w sklepach Lidl. Sieć kończy 3 października dużą serię promocji, a wśród najmocniejszych ofert znalazły się produkty, które Polacy regularnie kupują na zapas. Karkówka wieprzowa bez kości kosztuje 11,99 zł za kilogram, a olej rzepakowy Kujawski pojawia się w gazetce z ceną 2,49 zł. To jednak nie wszystko – tylko dzisiaj można wykorzystać również inne mocne rabaty.
Karkówka w Lidlu za 11,99 zł/kg
Jedną z najmocniejszych ofert jest karkówka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik za 11,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wskazana w materiałach promocyjnych wynosi 18,49 zł/kg. Oznacza to różnicę aż 6,50 zł na każdym kilogramie mięsa.
Przy większych zakupach oszczędność szybko rośnie:
- 1 kg – 11,99 zł, oszczędność 6,50 zł,
- 2 kg – 23,98 zł, oszczędność 13 zł,
- 3 kg – 35,97 zł, oszczędność 19,50 zł,
- 5 kg – 59,95 zł, czyli o 32,50 zł mniej względem ceny 18,49 zł/kg.
To właśnie takie produkty mogą w sobotę przyciągać klientów planujących większe zakupy na kilka kolejnych dni.
Dziś ostatnia szansa na tę cenę
Warto tutaj doprecyzować ważną rzecz. Karkówka nie została przeceniona wyłącznie na sobotę.
Oferta obowiązuje od 1 do 3 października, co oznacza, że sobota jest ostatnim dniem promocji. Aktualne zestawienia gazetki Lidla potwierdzają cenę 11,99 zł/kg oraz zakończenie akcji 3 października.
Po zakończeniu soboty obecna promocja przestaje obowiązywać.
Olej Kujawski za 2,49 zł
Jeszcze większą uwagę może zwracać produkt, który wiele gospodarstw domowych kupuje na zapas.
W aktualnej gazetce Lidla olej rzepakowy Kujawski został pokazany w ofercie z ceną 2,49 zł. Gazetka obowiązuje od 1 do 3 października.
To właśnie cena 2,49 zł może być jednym z najmocniejszych magnesów sobotnich zakupów.
Przy tym produkcie przed zakupem warto jednak sprawdzić szczegółowe warunki na cenówce i w aplikacji Lidl Plus. Materiał gazetkowy odsyła po szczegóły mechanizmu promocji na osobną stronę, dlatego nie należy zakładać, że 2,49 zł jest bezwarunkową ceną pojedynczej butelki.
To nie koniec. W Lidlu jest więcej mocnych przecen
Aktualna oferta Lidla obejmuje również szereg innych produktów spożywczych.
W gazetce znalazły się m.in. banany po 2,99 zł/kg, masło ekstra Pilos 83 proc. za 2,49 zł, a także promocje na kawę i inne produkty.
Na szczególną uwagę zasługuje sobotnia oferta na polskie filety z piersi kurczaka XXL. Aktualne zestawienie promocji wskazuje cenę 14,99 zł/kg zamiast 24,80 zł/kg, a oferta oznaczona jest jako obowiązująca tylko w sobotę 3 października.
To daje aż 9,81 zł różnicy na kilogramie.
Sobota może przyciągnąć łowców promocji
Połączenie kilku mocnych cen w ostatnim dniu obowiązywania gazetki może zwiększyć zainteresowanie zakupami.
Sama karkówka przeceniona z 18,49 zł do 11,99 zł/kg oznacza obniżkę o około 35 proc.
Do tego dochodzą m.in. olej Kujawski prezentowany z ceną 2,49 zł, masło Pilos za 2,49 zł oraz banany za 2,99 zł/kg.
Kto planował większe zakupy, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na datę. Dziś, w sobotę 3 października, kończy się obecna gazetka Lidla, a część specjalnych ofert przygotowano właśnie na ten dzień. Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.