Ostatni dzwonek w Aldi. Wielkie promocje znikają po sobocie. Skorzystaj, póki czas
To już ostatnie godziny dużej weekendowej akcji Aldi. W sobotę 3 października kończy się gazetka „Weekend super cen”, a razem z nią część najmocniejszych promocji. Łopatka wieprzowa kosztuje zaledwie 7,99 zł za kilogram, banany 3,49 zł/kg, a masło Łaciate można kupić za 3,49 zł za kostkę przy zakupie dwóch sztuk. Na liście przecen znalazło się również popularne mięso z kurczaka. Po sobocie te oferty wygasają.
Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg
Jedną z najmocniejszych ofert kończącego się weekendu jest łopatka wieprzowa Mięsne Specjały za 7,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosiła 13,49 zł/kg, a więc Aldi obniżyło ją o 5,50 zł na każdym kilogramie. To około 40 proc. taniej.
Przy większych zakupach różnica jest już bardzo wyraźna:
- 1 kg kosztuje 7,99 zł zamiast 13,49 zł,
- 2 kg – 15,98 zł zamiast 26,98 zł,
- 3 kg – 23,97 zł zamiast 40,47 zł,
- 5 kg – 39,95 zł zamiast 67,45 zł.
Przy 5 kg różnica względem wskazanej ceny regularnej wynosi zatem aż 27,50 zł.
Zostały ostatnie godziny
W tym przypadku kluczowa jest data.
Gazetka „Weekend super cen” obowiązuje od 1 do 3 października, dlatego sobota jest ostatnim dniem promocji.
Osoby, które planowały zakup większej ilości mięsa na obiady lub do zamrożenia, mają więc czas tylko do końca dzisiejszego dnia handlowego.
Polędwiczki z piersi kurczaka również za 7,99 zł
Na liście aktualnych promocji Aldi znajdują się także polędwiczki z piersi kurczaka Mięsne Specjały za 7,99 zł za opakowanie.
To drugi produkt mięsny z bardzo mocno wyeksponowaną ceną 7,99 zł.
W tym przypadku nie podajemy przeliczenia na kilogram, ponieważ dostępne zestawienie gazetki potwierdza cenę produktu, ale nie daje wystarczającej podstawy do pewnego wskazania gramatury opakowania.
Banany przecenione o połowę
Duża obniżka pojawiła się również na dziale owocowo-warzywnym.
Banany kosztują w Aldi 3,49 zł za kilogram.
Cena przed promocją wynosiła 6,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 3,50 zł na kilogramie, czyli około 50 proc.
Za 2 kg zapłacimy więc 6,98 zł zamiast 13,98 zł, a za 3 kg – 10,47 zł zamiast 20,97 zł.
Tutaj również obowiązuje zasada „ostatniego dzwonka”: oferta znajduje się w gazetce kończącej się 3 października.
Masło Łaciate za 3,49 zł. Jest jeden warunek
Kolejnym produktem, który może zainteresować osoby robiące zapasy, jest masło ekstra Łaciate 200 g.
Cena promocyjna wynosi 3,49 zł za kostkę, podczas gdy wskazana cena przed promocją to 5,99 zł. Obniżka wynosi więc 2,50 zł na opakowaniu, czyli około 41 proc.
Jest jednak bardzo ważny warunek.
Cena 3,49 zł obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk.
Minimalny zakup wyniesie więc:
2 × 3,49 zł = 6,98 zł.
Dwie kostki po wcześniejszej cenie 5,99 zł kosztowałyby 11,98 zł. Różnica wynosi zatem 5 zł na dwóch opakowaniach.
Nie tylko mięso i masło. Aldi przeceniło znacznie więcej produktów
Weekendowa gazetka obejmuje także szereg innych promocji.
Wśród nich znalazły się m.in. ziemniaki za 0,99 zł/kg, czyli o połowę taniej, ser Gouda Milsani 500 g za 9,99 zł oraz akcje wielosztukowe.
Aldi przygotowało również promocję 1+1 gratis na kawę mieloną Tchibo Exclusive 500 g oraz 1+1 gratis na ręczniki papierowe Foxy Tornado.
To sprawia, że sobotnia oferta nie ogranicza się do jednej czy dwóch przecen.
Kilka promocji znika jednocześnie
W sobotę nakłada się kilka aktualnych gazetek Aldi. Zestawienia ofert pokazują m.in. „Weekend super cen”, „Extra oferty” oraz osobną ofertę przygotowaną na sobotę. Część z nich ma datę końcową właśnie 3 października 2026 roku.
Dla klientów oznacza to przede wszystkim konieczność sprawdzania cenówek przy konkretnych produktach. Przy części promocji trzeba kupić określoną liczbę opakowań, aby uzyskać najniższą reklamowaną cenę.
Ostatni dzwonek na weekendowe ceny
Najmocniej wyróżnia się łopatka wieprzowa. 7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg oznacza około 40-procentową obniżkę.
Do tego Aldi oferuje banany za 3,49 zł/kg, masło Łaciate za 3,49 zł przy zakupie dwóch kostek oraz polędwiczki z piersi kurczaka za 7,99 zł za opakowanie.
Kto chce skorzystać z weekendowej akcji, powinien zwrócić uwagę na termin. Sobota 3 października jest ostatnim dniem gazetki „Weekend super cen”. Po zakończeniu dnia obecne promocje przestają obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.