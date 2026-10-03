Biedronka odpaliła „Najtańszą Sobotę”. Kilka dużych promocji tylko dzisiaj
Biedronka mocno wchodzi w sobotę 3 października. Sieć przygotowała osobną jednodniową akcję „Najtańsza Sobota”, a jednocześnie właśnie dziś kończy się kilka innych promocji z wcześniejszych gazetek. Wśród ofert są gratisy, duże rabaty na mięso, nabiał i słodycze. Przy części produktów konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka i obowiązują limity.
Jeżyki 2+2 gratis. Cztery opakowania za 14 zł
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy sobotnich promocji są ciastka Jeżyki 140 g w akcji 2+2 gratis.
Przy zakupie czterech opakowań efektywna cena każdego z nich wynosi 3,50 zł, a więc za cały zestaw klient zapłaci 14 zł.
Standardowa cena pojedynczego opakowania wskazana w materiałach promocyjnych to 6,99 zł. Cztery sztuki kosztowałyby więc 27,96 zł. W ramach sobotniej akcji różnica wynosi 13,96 zł.
Oferta została oznaczona jako obowiązująca tylko 3 października.
Karkówka bez kości za 11,99 zł/kg
Mocna oferta czeka również na dziale mięsnym.
W sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kosztuje 11,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 18,49 zł/kg.
Oznacza to różnicę 6,50 zł na kilogramie.
Przy zakupie 3 kg klient zapłaci 35,97 zł zamiast 55,47 zł według ceny sprzed obniżki. Różnica wyniesie więc 19,50 zł.
W przypadku tej promocji obowiązuje dzienny limit 5 kg z kartą Moja Biedronka. Bez karty cena jest wyższa i wynosi 14,99 zł/kg.
Mięso mielone 1+1 gratis
To kolejna oferta, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy na kolejne dni.
Mięso mielone z łopatki wieprzowej w opakowaniu 500 g dostępne jest w promocji 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań efektywna cena jednego wynosi 5,49 zł. Za kilogram mięsa wychodzi zatem 10,98 zł.
Bez promocji jedno opakowanie kosztuje 10,99 zł, więc dwa kosztowałyby 21,98 zł.
W promocji klient płaci 10,98 zł za dwa opakowania, czyli oszczędza 11 zł.
Akcja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i kończy się właśnie 3 października.
Jogurty pitne 2+2 gratis
Biedronka przeceniła również całą grupę produktów nabiałowych.
W dniach 2–3 października obowiązuje akcja 2+2 gratis na wybrane jogurty pitne. Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze są gratis.
W tym przypadku również potrzebna jest karta Moja Biedronka.
Obowiązuje limit 8 produktów dziennie na kartę, z czego maksymalnie cztery mogą zostać objęte rabatem.
To oznacza, że sobota jest ostatnim dniem, w którym można wykorzystać tę ofertę.
Arbuzy co najmniej 50 proc. taniej
Na liście promocji kończących się w sobotę znalazły się również arbuzy sprzedawane na wagę.
Biedronka zapowiada na nie co najmniej 50-procentową obniżkę. Akcja obowiązuje 2 i 3 października.
W tym przypadku szczególnie warto sprawdzić cenę na etykiecie w konkretnym sklepie, ponieważ to ona wskazuje aktualną cenę sprzedaży.
Silan – drugi produkt 70 proc. taniej
Sobotnie zakupy nie ograniczają się do żywności.
Do 3 października trwa również promocja na produkty Silan. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest 70 proc. tańszy.
To kolejna akcja, której ostatni dzień przypada właśnie na sobotę.
Smakołyki dla zwierząt również z dużym rabatem
Właściciele zwierząt mogą zwrócić uwagę na ofertę ActivPet.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest 80 proc. tańszy. Akcja obowiązuje z kartą Moja Biedronka, a limit wynosi 8 produktów dziennie, w tym maksymalnie cztery z rabatem.
Promocja również kończy się 3 października.
Kilka gazetek kończy się tego samego dnia
To właśnie dlatego sobotnia oferta Biedronki jest wyjątkowo rozbudowana.
Sieć przygotowała akcję „Najtańsza Sobota” obowiązującą 3 października, ale tego samego dnia wygasają również promocje rozpoczęte wcześniej. W praktyce w sklepach nakłada się więc kilka różnych akcji promocyjnych.
Dla klientów najważniejsze jest dokładne sprawdzanie warunków przy konkretnym produkcie. Część cen dostępna jest tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, w niektórych akcjach trzeba kupić określoną liczbę produktów, a przy części obowiązują dzienne limity.
Dzisiaj ostatnia szansa na część ofert
Sobota 3 października jest więc w Biedronce dniem kumulacji promocji. Jeżyki można kupić w akcji 2+2 gratis, karkówkę za 11,99 zł/kg, mięso mielone w akcji 1+1 gratis, a jogurty pitne 2+2 gratis. Do tego dochodzą rabaty na artykuły dla zwierząt i chemię gospodarczą.
Najważniejsze jest jednak jedno: część tych promocji kończy się wraz z zamknięciem sklepów w sobotę. W niedzielę 4 października obecne warunki nie będą już obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.