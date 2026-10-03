S8 całkowicie zablokowana. Przewróciła się ciężarówka, korek ma już ponad 10 km
Poważne utrudnienia na jednej z najważniejszych tras prowadzących z Warszawy w kierunku północno-wschodniego Mazowsza. W miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim przewrócił się samochód ciężarowy. Pojazd blokuje drogę, a kierowcy stoją w ogromnym korku.
Do zdarzenia doszło na trasie S8 w miejscowości Trojany. Z nieustalonych na razie przyczyn samochód ciężarowy przewrócił się na jezdnię. Na szczęście kierujący pojazdem nie odniósł obrażeń. Największym problemem są obecnie konsekwencje zdarzenia dla ruchu.
S8 jest zablokowana. Korek szybko rośnie
Przewrócona ciężarówka uniemożliwia normalny przejazd przez miejsce zdarzenia. Droga jest zablokowana, a na trasie zaczęły tworzyć się bardzo duże zatory. Sytuacja może być szczególnie uciążliwa dla kierowców podróżujących pomiędzy Warszawą a Wyszkowem oraz dla osób korzystających z S8 w ruchu lokalnym.
W takich przypadkach samo usunięcie pojazdu może potrwać długo. Ciężarówki nie da się po prostu odholować tak jak samochodu osobowego – przewrócony zestaw trzeba najpierw odpowiednio zabezpieczyć, a następnie postawić na koła lub usunąć przy wykorzystaniu specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Jeżeli uszkodzeniu uległa naczepa albo przewożony ładunek, działania mogą potrwać jeszcze dłużej.
Kierowcy powinni omijać ten odcinek
Osoby, które dopiero wybierają się w trasę S8, powinny przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację drogową i – jeżeli jest to możliwe – wybrać alternatywną trasę. Przy całkowitym zatrzymaniu ruchu korek na drodze ekspresowej może bardzo szybko osiągnąć kilka kilometrów, a kierowcy znajdujący się już pomiędzy węzłami mają ograniczone możliwości zjazdu.
Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić w momencie, gdy do istniejącego zatoru zaczną dojeżdżać kolejne samochody z Warszawy i okolic. Trasa S8 jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych w tej części Mazowsza, dlatego nawet stosunkowo krótkie zamknięcie jezdni potrafi spowodować bardzo duże utrudnienia.
Kierowcy ciężarówki nic się nie stało
Najważniejsza dobra wiadomość jest taka, że kierowca przewróconego samochodu ciężarowego nie został poszkodowany. Na miejscu konieczne jest jednak zabezpieczenie pojazdu i przywrócenie możliwości bezpiecznego przejazdu.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków zdarzenia. Kierowcy jadący S8 w rejonie Trojan powinni liczyć się z dużymi opóźnieniami i stosować się do poleceń służb oraz organizacji ruchu wprowadzanej na miejscu. Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się nowe informacje dotyczące przejezdności trasy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.