Czarne chmury nad emeryturami Polaków. Zbliżamy się do niebezpiecznej granicy
Państwowy dług publiczny Polski w ciągu zaledwie pół roku urósł o ponad 234 mld zł i znalazł się niebezpiecznie blisko jednego z najważniejszych progów zapisanych w ustawie o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów podało 10 września, że na koniec II kwartału 2026 roku zadłużenie wynosiło już 2 bln 147,8 mld zł, czyli 53,3 proc. PKB. Ustawowy próg ostrożnościowy znajduje się na poziomie 55 proc. PKB. Jego przekroczenie może uruchomić mechanizm, który uderzyłby między innymi w pracowników państwowej sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów.
W pół roku dług wzrósł z 48,9 do 53,3 proc. PKB
Nie oznacza to, że ZUS za kilka miesięcy obniży emerytury albo zrezygnuje z waloryzacji. Przepisy są znacznie bardziej skomplikowane, a 53,3 proc. z połowy roku nie uruchamia żadnej procedury automatycznie. Jeżeli jednak w kolejnych latach państwowy dług publiczny utrzyma się ponad ustawową granicą i jednocześnie przekroczony zostanie drugi wskaźnik wymagany przez ustawę, rząd będzie musiał przygotować znacznie bardziej restrykcyjny budżet. Jednym z ustawowych ograniczeń jest wtedy pozbawienie waloryzacji emerytur części związanej z realnym wzrostem wynagrodzeń.
Tempo zmian jest bardzo duże. Na koniec 2025 roku państwowy dług publiczny wynosił około 48,9 proc. PKB. Po I kwartale 2026 roku relacja wzrosła do około 50,5 proc., a na koniec czerwca osiągnęła już 53,3 proc. W samym II kwartale nominalny państwowy dług publiczny zwiększył się o 139,6 mld zł, czyli o 7 proc. W porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrost wyniósł 234,3 mld zł.
Samo 53,3 proc. nie jest historycznym rekordem. Polska znajdowała się na podobnym poziomie między innymi w 2013 roku, gdy państwowy dług publiczny również oscylował w okolicach 53 proc. PKB. Różnica polega na tym, że obecne oficjalne prognozy zakładają dalszy wzrost zadłużenia i możliwość przekroczenia ustawowych progów w kolejnych latach.
|Moment
|Państwowy dług publiczny w relacji do PKB
|Koniec 2025 roku
|48,9 proc.
|Koniec I kwartału 2026 roku
|około 50,5 proc.
|Koniec II kwartału 2026 roku
|53,3 proc.
|Próg ostrożnościowy
|55 proc.
|Próg konstytucyjny
|60 proc.
55 proc. to nie jest zwykła liczba. Po jej przekroczeniu ustawa nakazuje zaciskać pasa
Najważniejsze przepisy znajdują się w art. 86 ustawy o finansach publicznych. Jeżeli odpowiednia relacja państwowego długu publicznego przekroczy 55 proc., ale pozostanie poniżej 60 proc. PKB, ustawa przewiduje pakiet procedur ostrożnościowych. Nie są to jedynie sugestie dla ministra finansów. To konkretne ograniczenia dotyczące konstrukcji przyszłego budżetu.
Jednym z nich jest zakaz planowania wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Drugi dotyczy bezpośrednio emerytów. Waloryzacja emerytur i rent nie może wtedy przekroczyć poziomu odpowiadającego wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Oznaczałoby to odejście od normalnej formuły uwzględniającej również część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
|Po uruchomieniu procedury powyżej 55 proc.
|Co przewiduje ustawa?
|Budżet państwa
|Silne ograniczenie możliwości planowania deficytu
|Państwowa sfera budżetowa
|Brak wzrostu wynagrodzeń
|Emerytury i renty
|Waloryzacja maksymalnie na poziomie inflacji
|Pożyczki i kredyty z budżetu państwa
|Wprowadzane są dodatkowe ograniczenia
|Finanse publiczne
|Uruchamiane są dalsze mechanizmy oszczędnościowe wskazane w ustawie
Emerytury nie zostałyby zamrożone. Zniknąłby jednak ważny składnik podwyżki
To bardzo ważne rozróżnienie. Przekroczenie progu nie oznacza automatycznie, że senior dostający 3000 zł nadal przez kolejny rok dostanie dokładnie 3000 zł. Emerytury nadal byłyby waloryzowane o wzrost cen. Problem polega na tym, że normalny mechanizm jest korzystniejszy.
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS wskaźnik waloryzacji stanowi średnioroczna inflacja z poprzedniego roku zwiększona o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli więc płace realnie rosną, emeryci dostają część tego wzrostu dodatkowo ponad inflację. Procedura ostrożnościowa związana z zadłużeniem może ten dodatkowy element wyciąć.
Przykładowo, przy założeniu inflacji na poziomie 3 proc. i realnego wzrostu wynagrodzeń wynoszącego 4 proc., standardowa minimalna waloryzacja wyniosłaby około 3,8 proc. Po uruchomieniu ograniczenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych górną granicą byłoby 3 proc. To tylko przykład pokazujący mechanizm – rzeczywiste wartości zależą zawsze od danych GUS za konkretny rok.
|Przykład
|Normalna waloryzacja
|Po uruchomieniu ograniczenia
|Inflacja 3 proc., realny wzrost płac 4 proc.
|Minimum około 3,8 proc.
|Maksymalnie 3 proc.
|Emerytura 3000 zł
|około 3114 zł
|około 3090 zł
|Różnica miesięczna
|około 24 zł
Pojedyncza różnica może wydawać się niewielka, ale waloryzacja działa później na stałe. Niższa podstawa zostaje z emerytem także w kolejnych latach i jest punktem wyjścia dla następnych podwyżek. Przy większych świadczeniach i silniejszym wzroście realnych płac różnica byłaby odpowiednio większa.
Waloryzacja w 2027 roku nie jest obecnie zagrożona tym mechanizmem
Seniorzy nie powinni jednak odczytywać obecnych danych jako informacji, że waloryzacja od 1 marca 2027 roku właśnie została ograniczona. Tak się nie stało. Rząd zaplanował w projekcie budżetu na 2027 rok około 19 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Obowiązujące rozporządzenie pozostawia również część płacową wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.
Według wcześniejszych szacunków rządu oznaczało to prognozowaną waloryzację w 2027 roku na poziomie co najmniej około 3,48 proc.. Ostateczny wskaźnik będzie znany dopiero po opublikowaniu przez GUS rzeczywistych danych dotyczących inflacji i wynagrodzeń za cały 2026 rok.
53,3 proc. nie oznacza, że do alarmu zostało dokładnie 1,7 punktu procentowego
Tu znajduje się najważniejszy haczyk w całej historii. Można łatwo odjąć 53,3 od 55 i uznać, że Polsce brakuje już tylko 1,7 pkt proc. do automatycznego zamrożenia podwyżek w budżetówce i ograniczenia waloryzacji. Ustawa tak jednak nie działa.
Po pierwsze, procedury nie są uruchamiane na podstawie kwartalnego odczytu długu. Minister Finansów ogłasza do 31 maja następnego roku oficjalną relację państwowego długu publicznego do PKB według stanu na koniec całego roku budżetowego. Ostateczny poziom na 31 grudnia może różnić się od tego obserwowanego w czerwcu.
Po drugie, w ustawie znajduje się jeszcze art. 38a. Ministerstwo oblicza dodatkową, skorygowaną relację. Przy jej wyliczaniu zadłużenie w walutach obcych jest przeliczane według średnich kursów z całego roku, a od odpowiedniej kwoty odejmuje się wolne środki przeznaczone na finansowanie potrzeb pożyczkowych następnego roku.
Art. 86 ust. 3 mówi wprost, że procedur dotyczących przedziału między 55 a 60 proc. nie stosuje się, jeżeli właśnie ta dodatkowa relacja nie przekracza 55 proc.. Do uruchomienia najpoważniejszych ograniczeń nie wystarczy więc samo przekroczenie 55 proc. przez podstawowy wskaźnik państwowego długu publicznego.
Rząd już wcześniej prognozował przekroczenie 55 proc. Jest jednak drugi bezpiecznik
Oficjalna Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2026-2029 zakładała, że podstawowa relacja państwowego długu publicznego przekroczy 55 proc. już w 2027 roku. Prognoza mówiła o około 55,6 proc. PKB. Jednocześnie skorygowana relacja z art. 38a miała wynosić około 54,4 proc., czyli nadal znajdować się poniżej granicy.
Dopiero w 2028 roku wcześniejsza rządowa strategia zakładała przekroczenie poziomu 55 proc. przez oba wskaźniki jednocześnie. Podstawowa relacja miała wtedy wynieść około 58,3 proc., a skorygowana około 57,2 proc. Ministerstwo Finansów wskazywało w strategii, że gdyby ten scenariusz się zrealizował, procedury ostrożnościowe wpłynęłyby na budżet przygotowywany na 2030 rok.
|Rok według wcześniejszej strategii MF
|Państwowy dług publiczny
|Skorygowana relacja z art. 38a
|2025
|48,9 proc.
|44,9 proc.
|2026
|53,0 proc.
|51,8 proc.
|2027
|55,6 proc.
|54,4 proc.
|2028
|58,3 proc.
|57,2 proc.
|2029
|59,5 proc.
|58,4 proc.
To prognoza przygotowana wcześniej, a nie gwarancja, że dokładnie tak będą wyglądały kolejne lata. Wzrost gospodarczy, inflacja, kurs złotego, rzeczywiste wykonanie wydatków i deficytu oraz sposób finansowania państwa mogą zmienić końcowe wartości. Dane z 2026 roku pokazują jednak, że margines bezpieczeństwa rzeczywiście mocno się zmniejszył.
Istnieją dwa różne długi Polski. Jeden jest już powyżej 60 proc.
Dodatkowe zamieszanie powoduje fakt, że w przestrzeni publicznej funkcjonują dwie podstawowe miary zadłużenia. Państwowy dług publiczny jest obliczany według polskiej metodologii i to właśnie do niego odnoszą się progi 55 i 60 proc. zapisane w krajowych przepisach.
Istnieje również szerszy dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według metodologii unijnej, czyli dług EDP. Na koniec II kwartału 2026 roku wynosił on już około 2 bln 598,3 mld zł i przekraczał 60 proc. PKB. W tej metodologii uwzględniana jest między innymi część zadłużenia funduszy umieszczonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, które nie są ujmowane w państwowym długu publicznym w identyczny sposób.
Przekroczenie 60 proc. w metodologii unijnej nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia polskich sankcji z art. 86. Krajowy próg ostrożnościowy i konstytucyjny odnoszą się do państwowego długu publicznego obliczanego według polskich zasad.
60 proc. to jeszcze poważniejsza granica
Próg 55 proc. znajduje się w ustawie o finansach publicznych. Jeszcze mocniejsze zabezpieczenie zapisano w Konstytucji RP. Art. 216 ust. 5 stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek ani udzielać gwarancji i poręczeń, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego PKB, czyli 60 proc.
Ustawa o finansach publicznych przewiduje po osiągnięciu tej granicy dalsze działania sanacyjne. Rząd musi między innymi przedstawić program zmierzający do ograniczenia długu poniżej 60 proc., a możliwości prowadzenia luźnej polityki budżetowej stają się jeszcze mniejsze. W obecnych prognozach krajowa definicja długu pozostaje poniżej tego poziomu, ale odległość do konstytucyjnej granicy jest znacznie mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
Dlaczego dług rośnie tak szybko?
Ministerstwo Finansów wskazuje kilka najważniejszych powodów. Polska finansuje bardzo wysokie wydatki na obronność, ochronę zdrowia, inwestycje oraz programy społeczne. Na poziom zadłużenia wpływa również realizacja części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie budżet państwa pozostaje głęboko deficytowy.
W 2026 roku limit deficytu budżetu państwa został ustalony na 271,7 mld zł. W przygotowanym projekcie na 2027 rok dochody mają wynosić około 695 mld zł, a wydatki około 977,6 mld zł. Oznacza to dalsze bardzo duże potrzeby pożyczkowe państwa.
Samo istnienie długu nie oznacza oczywiście niewypłacalności kraju. Państwa regularnie emitują obligacje i refinansują wcześniejsze zobowiązania. Znaczenie ma jednak tempo przyrostu zadłużenia, koszt jego obsługi i relacja długu do wielkości gospodarki. Właśnie dlatego w polskim prawie zapisano konkretne poziomy, przy których państwo ma obowiązek zmienić sposób prowadzenia polityki budżetowej.
Budżetówka odczułaby próg znacznie szybciej niż emeryci
Po uruchomieniu procedury ustawa zabrania przewidywania wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Nie oznacza to automatycznie zamrożenia każdej pensji osoby pracującej w sektorze publicznym, ponieważ pojęcie państwowej sfery budżetowej ma konkretną definicję prawną i nie obejmuje w identyczny sposób wszystkich pracowników samorządów czy wszystkich podmiotów publicznych.
Dla porównania, w projekcie budżetu na 2027 rok rząd przewidział obecnie 3-procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli. Sam fakt, że w czerwcu 2026 roku dług wyniósł 53,3 proc. PKB, nie blokuje tej podwyżki.
13. i 14. emerytura nie znikają automatycznie po przekroczeniu 55 proc.
Przepisy dotyczące progu ostrożnościowego wprost ograniczają sposób waloryzowania emerytur i rent, ale nie zawierają automatycznego mechanizmu likwidującego 13. lub 14. emeryturę. Są to odrębne świadczenia regulowane innymi ustawami.
Oczywiście im trudniejsza sytuacja finansów publicznych, tym większa presja na ograniczanie wydatków podczas konstruowania przyszłych budżetów. Nie można jednak twierdzić, że samo przekroczenie 55 proc. z mocy prawa kasuje dodatkowe roczne świadczenia. Takiego automatyzmu w ustawie nie ma.
Dla seniora najważniejsza jest dziś jedna rzecz: próg jeszcze nie został uruchomiony
Obecne dane są ostrzeżeniem o stanie finansów państwa, ale nie są informacją o obniżeniu emerytur w 2027 roku. Czerwcowe 53,3 proc. to kwartalny odczyt, podczas gdy ustawa posługuje się oficjalnym wynikiem za cały rok. Dodatkowo procedura między 55 a 60 proc. wymaga również przekroczenia 55 proc. przez skorygowaną relację określoną w art. 38a.
Znaczenie obecnej sytuacji polega na czymś innym. Jeszcze kilka lat temu próg ostrożnościowy wydawał się bardzo odległy. Teraz podstawowy wskaźnik znajduje się zaledwie 1,7 pkt proc. poniżej niego, a wcześniejsze oficjalne prognozy Ministerstwa Finansów zakładają przekroczenie 55 proc. przez państwowy dług publiczny już w kolejnych latach. Jeżeli w przyszłości jednocześnie przekroczony zostanie drugi wymagany wskaźnik, ustawa sama narzuci rządowi część oszczędności. Dla emerytów oznaczałoby to waloryzację ograniczoną do inflacji, bez dodatkowego udziału we wzroście realnych płac.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.