Płacisz za ogrzewanie przez cały rok, choć kaloryfery grzeją tylko kilka miesięcy. Gdzie trafiają te pieniądze?
Kaloryfery od miesięcy są zimne, za oknem w lato było ponad 35 stopni, a na comiesięcznym pasku ze spółdzielni nadal widnieje pozycja „centralne ogrzewanie” i kilkaset złotych do zapłaty. Dla wielu mieszkańców wygląda to co najmniej abstrakcyjnie: skoro latem nikt mieszkania nie ogrzewa, dlaczego spółdzielnia nadal pobiera pieniądze? Jeszcze większe zamieszanie pojawia się kilka miesięcy później, kiedy mieszkańcy otrzymują rozliczenie ogrzewania i dowiadują się, że mają kilkaset złotych nadpłaty albo przeciwnie – muszą dopłacić kolejne pieniądze. Wyjaśniamy, jak to naprawdę działa.
Wyjaśnienie jest znacznie prostsze, niż sugerują skomplikowane pisma ze spółdzielni. Kwota pobierana co miesiąc najczęściej nie jest rachunkiem za ciepło zużyte właśnie w tym miesiącu. Jest zaliczką na przewidywane koszty całego okresu rozliczeniowego. Spółdzielnia lub zarządca szacuje, ile ogrzewanie budynku może kosztować w ciągu roku, dzieli przewidywaną kwotę pomiędzy mieszkania według obowiązujących zasad, a następnie rozkłada ją na miesięczne wpłaty. Dopiero później porównuje zebrane zaliczki z rzeczywistymi kosztami. I właśnie wtedy powstaje nadpłata albo niedopłata.
Latem nie płacisz za ogrzewanie lipca. Odkładasz część pieniędzy na zimę
Najprościej wyobrazić sobie roczny koszt ogrzewania mieszkania wynoszący 3600 zł. Spółdzielnia może pobierać 300 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. W lipcu czy sierpniu kaloryfer pozostaje zimny, ale wpłacone wtedy 300 zł jest częścią całorocznej zaliczki. Gdyby zarządca pobierał pieniądze wyłącznie przez 6 miesięcy faktycznego sezonu grzewczego, przy tym samym rocznym koszcie trzeba byłoby zebrać przeciętnie około 600 zł miesięcznie.
Rozłożenie kosztu na cały rok przede wszystkim wygładza rachunki mieszkańców. Zamiast stosunkowo stabilnej opłaty przez 12 miesięcy można byłoby mieć prawie zerową część zmienną latem, a następnie bardzo wysokie rachunki w grudniu, styczniu i lutym. W przypadku większego mieszkania i drogiej zimy różnica mogłaby oznaczać nagły wzrost miesięcznych opłat nawet o kilkaset złotych.
|Przykładowy przewidywany roczny koszt
|Sposób pobierania zaliczki
|Miesięczna kwota
|3600 zł
|Przez 12 miesięcy
|300 zł
|3600 zł
|Tylko przez 6 miesięcy
|600 zł
|4800 zł
|Przez 12 miesięcy
|400 zł
|4800 zł
|Tylko przez 6 miesięcy
|800 zł
Nie oznacza to przy tym, że spółdzielnia odkłada każdemu mieszkańcowi jego letnie 300 zł do osobnej koperty i otwiera ją dopiero w grudniu. Pieniądze są elementem bieżących rozliczeń nieruchomości. Dla mieszkańca najważniejsze jest jednak coś innego: wpłacone przez cały rok zaliczki są później uwzględniane przy rozliczeniu faktycznych kosztów ogrzewania.
Nawet gdy grzejniki są zimne, część kosztów ciepła nadal istnieje
Jest jeszcze drugi powód, dla którego opłata za centralne ogrzewanie nie sprowadza się wyłącznie do liczby gorących dni na grzejniku. Rachunek za ciepło systemowe składa się z części zmiennych oraz kosztów stałych. W aktualnych taryfach dla Warszawy można zobaczyć osobno między innymi cenę za zamówioną moc cieplną i stałą opłatę za przesył oraz opłaty zależne od liczby gigadżuli rzeczywiście pobranego ciepła.
Opłata za zamówioną moc nie znika tylko dlatego, że jest sierpień. System musi być utrzymywany i przygotowany do dostarczenia określonej ilości energii, kiedy zrobi się zimno. Podobnie przedsiębiorstwo ciepłownicze ponosi koszty związane z utrzymaniem sieci i zapewnieniem gotowości systemu. Dlatego nawet hipotetyczny budynek, który latem nie zużywa ani jednego gigadżula na centralne ogrzewanie, nie musi mieć zerowych kosztów związanych z dostawą ciepła.
W wielu budynkach dochodzi jeszcze ciepła woda użytkowa. Kaloryfery mogą być zimne, ale mieszkańcy przez cały rok korzystają z gorącej wody w łazienkach i kuchniach. Koszty przygotowania ciepłej wody są zwykle rozliczane odrębnie od centralnego ogrzewania, jednak pokazuje to, dlaczego miejski system ciepłowniczy nie „zasypia” na pół roku tylko dlatego, że zakończył się sezon grzewczy.
Spółdzielnia dostaje fakturę za cały budynek. Dopiero później dzieli koszt pomiędzy mieszkania
To kolejny element, który powoduje sporo nieporozumień. Mieszkaniec bloku zazwyczaj nie jest bezpośrednim odbiorcą ciepła od przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Jak wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki, umowę zawiera właściciel albo zarządca całego budynku. Ciepło jest mierzone w węźle cieplnym i przedsiębiorstwo wystawia faktury za energię dostarczoną do całego obiektu.
Dopiero spółdzielnia lub wspólnota musi podzielić ten koszt pomiędzy poszczególne lokale. Podstawę stanowi art. 45a Prawa energetycznego. W zależności od wyposażenia budynku stosowane mogą być między innymi indywidualne ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania albo powierzchnia lub kubatura lokalu. Konkretna metoda powinna być opisana w regulaminie rozliczania ciepła obowiązującym w danej nieruchomości.
To dlatego dwóch mieszkańców identycznego budynku niekoniecznie dostanie identyczne końcowe rozliczenie. Znaczenie może mieć powierzchnia mieszkania, wskazanie urządzeń służących do rozliczenia kosztów oraz zasady przyjęte dla części stałej i zmiennej. Jednocześnie część kosztów przypada na ogrzewanie elementów wspólnych i funkcjonowanie całej instalacji.
Podzielnik na kaloryferze nie mierzy gigadżuli
To ciekawostka, o której wielu mieszkańców nie wie. Popularny podzielnik kosztów ogrzewania nie jest licznikiem ciepła. Główny Urząd Miar przypomina, że jego wskazanie nie pokazuje liczby zużytych gigadżuli. Podzielnik służy przede wszystkim do określenia udziału danego grzejnika i lokalu w kosztach ogrzewania całego budynku.
Prawdziwy pomiar ilości ciepła dostarczonego do budynku odbywa się na głównym układzie pomiarowym. Następnie koszt wynikający między innymi z faktur i regulaminu jest dzielony pomiędzy mieszkania. Z tego powodu liczby wyświetlanej przez podzielnik nie można po prostu pomnożyć przez jakąś cenę za jednostkę i otrzymać rachunku tak jak przy liczniku energii elektrycznej.
Co właściwie oznacza „rozliczenie ciepła”?
To po prostu wielkie porównanie dwóch kwot. Po jednej stronie znajdują się wszystkie zaliczki wpłacone przez mieszkańca w okresie rozliczeniowym. Po drugiej – rzeczywisty koszt przypisany jego lokalowi po rozliczeniu kosztów całego budynku. Jeżeli zaliczek było więcej niż wyniósł koszt, powstaje nadpłata. Jeżeli było ich za mało, pojawia się niedopłata.
|Wpłacone zaliczki przez rok
|Rzeczywisty koszt przypisany mieszkaniu
|Wynik rozliczenia
|3600 zł
|3200 zł
|400 zł nadpłaty
|3600 zł
|3600 zł
|0 zł
|3600 zł
|3900 zł
|300 zł niedopłaty
|3600 zł
|4300 zł
|700 zł niedopłaty
I właśnie tutaj znajduje się odpowiedź na pytanie, co stało się z pieniędzmi wpłacanymi latem. One również znajdują się po stronie zaliczek. Jeżeli przez 12 miesięcy płaciliśmy po 300 zł, do rozliczenia wchodzi 3600 zł, a nie tylko 1800 zł wpłacone w miesiącach, kiedy grzejniki rzeczywiście były ciepłe.
Latem płaciłeś po 300 zł. Po ciepłej zimie część może do ciebie wrócić
Załóżmy, że spółdzielnia na początku okresu założyła koszt 3600 zł i właśnie dlatego ustaliła zaliczkę na poziomie 300 zł miesięcznie. Zima okazała się jednak wyjątkowo łagodna. Budynek pobrał mniej ciepła, a po podziale kosztów okazało się, że na konkretne mieszkanie przypada tylko 3150 zł. Mieszkaniec wpłacił przez rok 3600 zł, więc 450 zł jest jego nadpłatą.
Spółdzielnia może zgodnie ze swoimi zasadami zaliczyć tę kwotę na kolejne opłaty albo ją zwrócić. Właśnie dlatego po ciepłej zimie mieszkańcy często dostają dodatnie rozliczenia. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda ciepła zima przyniesie zwrot. W międzyczasie mogły wzrosnąć ceny ciepła, taryfy przesyłowe albo inne elementy kosztu.
Możesz prawie nie odkręcać grzejników i nadal dostać rachunek
To jedna z rzeczy budzących największe emocje. Mieszkaniec przez całą zimę utrzymuje grzejniki na minimum, a mimo to z rozliczenia wynika, że poniósł znaczną część kosztów. Nie musi to oznaczać błędu. Nie wszystkie koszty zależą bezpośrednio od wskazania urządzenia w mieszkaniu.
Budynku nie da się podzielić na kilkadziesiąt całkowicie odizolowanych pudełek. Ciepło przepływa przez piony, ściany, stropy i części wspólne. Lokal może być częściowo ogrzewany przez sąsiednie mieszkania i instalację przebiegającą przez budynek. Do tego dochodzą wspomniane koszty stałe. Prawo energetyczne przewiduje więc również rozliczanie kosztów związanych z częściami wspólnymi oraz kosztów stałych według zasad niezależnych od samego odczytu jednego grzejnika.
Dlaczego raz dostajesz nadpłatę 800 zł, a rok później musisz dopłacić 500 zł?
Zaliczka zawsze jest pewnego rodzaju prognozą. Zarządca ustala ją na podstawie danych dostępnych przed zakończeniem przyszłego sezonu – poprzedniego zużycia, obowiązujących cen ciepła, powierzchni nieruchomości i przewidywanych kosztów. Nikt nie wie z góry, jaka będzie następna zima. Nie wiadomo też, ile dokładnie będzie kosztowało ciepło przez cały okres, jeśli w międzyczasie zmienią się taryfy.
Jeżeli zaliczka została ustawiona ostrożnie i zima okaże się łagodna, nadpłata może być duża. Jeśli natomiast zaliczka została ustalona na podstawie poprzedniego, tańszego okresu, ceny później wzrosną i dodatkowo przyjdzie długa zima, wpłacone miesięcznie kwoty mogą nie wystarczyć. Wtedy przychodzi niedopłata.
Spółdzielnia nie powinna na ogrzewaniu zarabiać
To istotne, ponieważ mieszkańcy czasem traktują wysoką zaliczkę jak dodatkowy przychód spółdzielni. URE zwraca uwagę, że opłaty ustalane mieszkańcom w związku z zakupem ciepła powinny zapewniać wyłącznie pokrycie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez zarządcę. Rozliczenie nie powinno służyć do tworzenia dodatkowej marży na samym cieple.
Właściciel lub zarządca budynku ma też obowiązek przekazywać użytkownikom informacje dotyczące rozliczeń kosztów zakupu ciepła nie rzadziej niż raz w roku. Szczegółowe zasady – okres rozliczeniowy, sposób liczenia części stałej, sposób wykorzystania podzielników czy termin zwrotu nadpłaty – wynikają już z regulaminu obowiązującego w konkretnej spółdzielni lub wspólnocie.
W Warszawie mechanizm działa właśnie w ten sposób
W budynkach korzystających z warszawskiej sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwo rozlicza energię z odbiorcą będącym najczęściej spółdzielnią, wspólnotą lub innym zarządcą nieruchomości. Dopiero zarządca rozdziela koszty między lokale. Aktualna warszawska taryfa obowiązująca od 1 lipca 2026 roku również pokazuje wyraźny podział na składniki stałe liczone między innymi od mocy zamówionej oraz składniki zmienne zależne od liczby pobranych gigadżuli.
Dlatego mieszkaniec Warszawy może latem widzieć na swoim pasku zaliczkę na centralne ogrzewanie mimo zimnych grzejników. Nie oznacza to, że dostawca nalicza mu setki złotych za ciepło zużyte w lipcu. To wewnętrzny sposób rozłożenia przewidywanych kosztów całego budynku przez zarządcę. Ostateczna odpowiedź pojawi się dopiero w rozliczeniu.
Najważniejsze jest jedno zdanie na rozliczeniu
Kiedy przychodzi dokument ze spółdzielni, zamiast patrzeć wyłącznie na liczbę przy słowie „dopłata”, warto znaleźć 2 wartości: sumę pobranych zaliczek oraz koszt przypisany do lokalu. Różnica pomiędzy nimi powinna dawać nadpłatę albo niedopłatę. Następnie można sprawdzić, z czego składa się sam koszt – jaka część jest stała, jaka zależy od zużycia, jak rozliczono części wspólne i jakie odczyty przyjęto dla mieszkania.
Jeżeli więc przez cały rok wpłaciliśmy 4200 zł, a spółdzielnia ustaliła rzeczywisty koszt na 3700 zł, 500 zł nie „przepada”. Powstaje nadpłata. Jeżeli koszt wyniósł 4700 zł, trzeba dopłacić 500 zł. Cała tajemnica „płacenia za ciepło latem” sprowadza się właśnie do tego mechanizmu.
Kaloryfer może być zimny, ale opłata nie jest za lipiec
Najłatwiej zapamiętać jedną rzecz: pozycja „centralne ogrzewanie” na miesięcznym pasku spółdzielni nie musi oznaczać rachunku za ogrzewanie zużyte od 1 do 31 dnia danego miesiąca. Najczęściej jest to jedna z kolejnych rat przewidywanego rocznego kosztu.
Dlatego można przez kilka letnich miesięcy nie zużyć praktycznie nic na ogrzewanie mieszkania, a nadal płacić taką samą zaliczkę. Zimą sytuacja się odwraca – budynek może wtedy zużywać znacznie więcej ciepła, niż wynikałoby z pojedynczej miesięcznej wpłaty mieszkańca. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego obie strony równania są zestawiane ze sobą. Wpłaciłeś więcej niż rzeczywiście kosztowało ogrzewanie – masz nadpłatę. Wpłaciłeś mniej – masz niedopłatę. I dokładnie po to spółdzielnia pobiera zaliczki także wtedy, gdy za oknem jest lato, a kaloryfery pozostają zupełnie zimne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.