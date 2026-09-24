Od piątku wielka promocja w Biedronce. Drugi olej za złotówkę, ale obowiązuje ścisły limit
Biedronka przygotowała krótką, dwudniową promocję na jeden z podstawowych produktów spożywczych. W piątek i sobotę, 25 oraz 26 września, przy zakupie dwóch butelek oleju Wybornego drugi, tańszy produkt będzie kosztował tylko 1 zł. Do wyboru są cztery rodzaje oleju, ale z oferty skorzystają wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Olej spożywczy jest produktem, który można długo przechowywać, dlatego takie promocje często przyciągają klientów planujących uzupełnienie domowych zapasów. Tym razem akcja będzie jednak trwała zaledwie dwa dni.
Promocja rozpocznie się w piątek 25 września i zakończy w sobotę 26 września. Klienci, którzy chcą z niej skorzystać, powinni dokładnie sprawdzić warunki przed podejściem do kasy.
Drugi olej będzie kosztował tylko 1 zł
Mechanizm promocji jest prosty. Do koszyka trzeba włożyć dwie objęte akcją butelki oleju Wybornego o pojemności 1 litra. Drugi, tańszy produkt zostanie naliczony w cenie 1 zł.
Promocją objęto cztery warianty:
- olej rzepakowy,
- olej słonecznikowy,
- olej z oliwą z oliwek,
- olej z pestek winogron.
Produkty można dowolnie łączyć. Nie trzeba zatem kupować dwóch identycznych butelek. Jeżeli wybrane oleje będą miały różne ceny, za 1 zł zostanie naliczony tańszy z nich.
Bez karty lub aplikacji promocja nie zadziała
Obniżka jest dostępna wyłącznie z kartą Moja Biedronka albo aplikacją sieci. Kartę należy zeskanować przy kasie przed zakończeniem transakcji.
Osoby robiące zakupy w kasie samoobsługowej powinny upewnić się, że karta lub aplikacja została prawidłowo odczytana. W przeciwnym razie system może naliczyć regularne ceny obu produktów.
Warto również sprawdzić paragon od razu po dokonaniu płatności. Powinna być na nim widoczna cena promocyjna drugiego oleju.
Biedronka wprowadziła ścisły limit
Promocja nie pozwala na kupowanie dowolnej liczby butelek po obniżonej cenie. Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący dwie sztuki na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach jednego dnia klient może kupić maksymalnie:
- dwie butelki objętego akcją oleju,
- z czego jedna zostanie naliczona za 1 zł.
Dokonanie kilku oddzielnych transakcji przy użyciu tej samej karty nie powinno pozwolić na ponowne wykorzystanie rabatu tego samego dnia. Limit jest przypisany do konta klienta, a nie wyłącznie do pojedynczego paragonu.
Oferta potrwa tylko dwa dni
Akcja będzie obowiązywała od piątku 25 września do soboty 26 września. To krótki termin, zwłaszcza że promocja dotyczy produktu wykorzystywanego regularnie w wielu gospodarstwach domowych.
Dostępność poszczególnych rodzajów oleju może różnić się między sklepami. Biedronka prowadzi sprzedaż do wyczerpania zapasów, dlatego najbardziej popularne warianty mogą znikać z półek szybciej.
Najważniejsze warunki promocji to:
- zakup dwóch objętych akcją olejów Wybornych po 1 litrze,
- drugi, tańszy produkt za 1 zł,
- możliwość dowolnego łączenia wariantów,
- karta lub aplikacja Moja Biedronka,
- limit dwóch butelek dziennie na kartę,
- czas obowiązywania tylko 25 i 26 września.
Klienci nie powinni patrzeć wyłącznie na hasło „drugi za 1 zł”. Ostateczna oszczędność zależy od regularnych cen dwóch wybranych olejów. Najwięcej można zyskać, łącząc produkty o takiej samej albo zbliżonej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.