Koniec tej sieci w Polsce! Tysiące smartfonów straci dostęp do internetu, map i aplikacji bankowych
Bez powiadomień z Messengera, bez nawigacji online i bez banku w kieszeni. Tak już wkrótce może wyglądać codzienność tysięcy Polaków korzystających ze starszych modeli telefonów komórkowych. Najwięksi operatorzy w kraju rozpoczęli nieodwracalny proces wygaszania przestarzałej technologii 3G. Choć urządzenia te nadal będą pokazywać zasięg i pozwolą na wykonanie tradycyjnego połączenia głosowego w sieci 2G, definitywnie stracą dostęp do mobilnego internetu. Dla wielu konsumentów oznacza to konieczność lawinowej wymiany sprzętu na nowszy.
Dlaczego operatorzy wyłączają 3G? Decyzje T-Mobile, Orange, Play i Plusa
Wyłączanie sieci trzeciej generacji to naturalny etap technologicznej transformacji rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.), operatorzy zwalniają stare pasma częstotliwości, by przeznaczyć je na znacznie szybsze, pojemniejsze i bardziej energooszczędne sieci 4G/LTE oraz 5G. Jak podają oficjalne komunikaty, sieci T-Mobile oraz Orange zakończyły już proces wygaszania 3G w skali całego kraju. Klienci Play znajdują się w okresie przejściowym, w którym operator sukcesywnie wyłącza kolejne nadajniki. Najwięcej czasu zyskali abonenci Plusa, gdzie proces ten odłożono na późniejszy termin.
Problem cyfrowego wykluczenia dotyczy głównie urządzeń wyprodukowanych przed 2012 rokiem (np. modeli do iPhone’a 4 włącznie oraz wczesnych smartfonów z systemem Android 4.0), a także niektórych telefonów z lat 2012-2016, które nie zostały wyposażone w modem 4G/LTE.
Smartfon bez internetu w stolicy. Jak odczują to mieszkańcy Woli, Mokotowa i Śródmieścia?
Utrata dostępu do mobilnego internetu całkowicie paraliżuje funkcjonalność nowoczesnego urządzenia. Nawet przebywając w sercu technologicznych zagłębi biurowych na Woli czy Mokotowie, użytkownik starego telefonu nie połączy się z siecią, jeśli operator wyłączył już infrastrukturę 3G w tym rejonie. W silnie zurbanizowanych dzielnicach, takich jak Śródmieście, brak internetu oznacza w praktyce odcięcie od bieżących rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, brak możliwości wezwania taksówki z aplikacji oraz brak dostępu do szybkich płatności bankowych i systemu BLIK.
Operatorzy nie przewidują żadnych systemowych dopłat ani rekompensat na zakup nowych urządzeń. Najtańsze smartfony obsługujące sieć 4G to wydatek rzędu 400–500 zł, a za sprzęt przygotowany na standard 5G trzeba zapłacić od 1000 do 1500 zł. Przymusowa przesiadka to dodatkowy koszt, przed którym uchronić może jedynie wcześniejsza, samodzielna weryfikacja posiadanego sprzętu.
Jak sprawdzić swój telefon i uniknąć nagłej utraty łączności ze światem
Zobacz zestaw kluczowych kroków, które pozwolą uchronić się przed nagłą utratą dostępu do internetu:
- Sprawdź specyfikację techniczną swojego telefonu – upewnij się w ustawieniach sieci komórkowej, czy urządzenie obsługuje technologię LTE lub 4G.
- Wymień przestarzałą kartę SIM – stare, kilkunastoletnie karty również mogą blokować dostęp do nowszych sieci. Udaj się do salonu operatora na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu, aby bezpłatnie wymienić ją na nową.
- Zweryfikuj działanie internetu poza siecią Wi-Fi – jeśli po wyjściu z domu telefon nagle traci połączenie, a masz kartę T-Mobile lub Orange, może to oznaczać brak wsparcia dla 4G.
- Zaplanuj zakup nowszego urządzenia – brak modułu 4G w starym telefonie jest problemem sprzętowym, którego nie da się rozwiązać poprzez aktualizację oprogramowania.
- Sprawdź sprzęt używany przez seniorów – starsze osoby rzadko wymieniają telefony; pomóż im upewnić się, czy ich urządzenia są gotowe na całkowite wyłączenie 3G.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.