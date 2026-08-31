Czasem wystarczą świadkowie. ZUS może podnieść Ci emeryturę
Brak starego świadectwa pracy nie oznacza automatycznie, że kilka lat zatrudnienia przepadnie przy ustalaniu emerytury. ZUS dopuszcza znacznie więcej dowodów niż samo świadectwo: umowy o pracę, wpisy w dawnym dowodzie osobistym, legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, pisma od pracodawcy, a w niektórych przypadkach nawet zeznania byłych współpracowników. Dla osób, które pracowały przed 1999 r., dokument znaleziony po latach może mieć wpływ na kapitał początkowy, a tym samym na wysokość emerytury.
Świadectwo pracy nie jest jedynym dowodem. ZUS wymienia całą listę dokumentów
Jeżeli świadectwo pracy zaginęło, zakład został zlikwidowany albo dokumentu nie udało się odzyskać, sprawa nie musi być przegrana. ZUS wskazuje, że okres zatrudnienia można potwierdzić między innymi zaświadczeniem pracodawcy lub jego następcy prawnego, legitymacją ubezpieczeniową z wpisem o zatrudnieniu, umową o pracę, legitymacją służbową, legitymacją związku zawodowego, wpisem w starym „książeczkowym” dowodzie osobistym albo pismami kierowanymi do pracownika przez pracodawcę. Mogą to być dokumenty dotyczące powołania, mianowania, zmiany angażu, przyznania nagrody, urlopu czy zwolnienia.
Podstawą jest między innymi § 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Aktualny tekst jednolity ogłoszono 5 sierpnia 2026 r. w Dz.U. z 2026 r. poz. 1055. Przepis nie ogranicza dowodów do świadectwa pracy, co ma duże znaczenie dla osób zatrudnionych kilkadziesiąt lat temu, gdy dokumentację prowadzono wyłącznie na papierze, a wiele przedsiębiorstw już nie istnieje.
Praca sprzed 1999 r. może wpływać na kapitał początkowy i wysokość emerytury
Problem dawnych dokumentów jest szczególnie ważny dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. ZUS nie prowadził wtedy indywidualnych kont ubezpieczonych w obecnej formie, dlatego składki z wcześniejszych lat są odtwarzane w postaci kapitału początkowego. Przy jego ustalaniu liczą się okresy składkowe i nieskładkowe oraz zarobki osiągane przed 1999 r. ZUS przypomina, że wysokość kapitału początkowego wpływa na wysokość emerytury.
Jeżeli po latach odnajdzie się dokument potwierdzający zatrudnienie albo zarobki, można wystąpić o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Wniosek EKP można złożyć w dowolnym momencie, także wtedy, gdy emerytura jest już wypłacana. ZUS wskazuje, że nowe dowody dotyczące aktywności zawodowej sprzed 1999 r. mogą być podstawą do przeliczenia kapitału początkowego będącego częścią emerytury obliczonej według nowych zasad.
ZUS może przyjąć zeznania świadków, ale nie w każdej sprawie
Najbardziej zaskakująca możliwość dotyczy zeznań świadków. Jeżeli dokumentów potwierdzających zatrudnienie nie ma i nie można ich już uzyskać, ZUS pozwala w określonych sytuacjach wykazać okres pracy zeznaniami osób, które pamiętają zatrudnienie – najlepiej dawnych współpracowników. Nie działa to jednak przy każdym okresie pracy. Według obecnych informacji ZUS zeznaniami można przede wszystkim potwierdzać okresy zatrudnienia przypadające przed 15 listopada 1991 r.
Wyjątek dotyczy późniejszych okresów, gdy dokumenty zostały zniszczone wskutek powodzi w 1997, 2010 lub 2024 r. Osobna możliwość istnieje dla zatrudnienia młodocianych przed 1 stycznia 1975 r., jeśli pracodawca nie posiada dokumentacji pozwalającej potwierdzić zatrudnienie konkretnej osoby. ZUS wymaga przy tym wyjaśnienia, dlaczego dokumentów nie można przedstawić. Służy do tego formularz ERP-9, czyli oświadczenie o braku dokumentów, natomiast świadek składa zeznanie na formularzu ERP-8 albo ustnie do protokołu w placówce ZUS.
Zeznanie powinno zawierać konkretne informacje: w jakim okresie świadek pracował razem z zainteresowanym, jakie stanowisko ten zajmował, jaki miał wymiar czasu pracy, czy zatrudnienie było stałe, sezonowe lub dorywcze oraz czy podlegał ubezpieczeniu. ZUS wskazuje również, że przy ustalaniu prawa do świadczenia potrzebne są zeznania co najmniej 2 świadków. Samo stwierdzenie, że ktoś „pamięta kolegę z zakładu”, może nie wystarczyć.
Świadek może potwierdzić pracę, ale nie zastąpi dokumentów o zarobkach
To rozróżnienie jest kluczowe. Zeznania świadków mogą pomóc wykazać fakt i okres zatrudnienia, ale przed ZUS nie służą do dowolnego odtwarzania wysokości pensji sprzed kilkudziesięciu lat. Wynagrodzenie powinno wynikać z dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, dokumentacja płacowa, karty wynagrodzeń albo inne dokumenty, z których da się wiarygodnie ustalić konkretną kwotę.
Jeżeli zatrudnienie zostanie potwierdzone, ale nie ma dokumentów dotyczących wysokości zarobków, ZUS może przyjąć za taki okres wynagrodzenie minimalne, proporcjonalnie do czasu zatrudnienia i wymiaru etatu. Nie zawsze będzie to równie korzystne jak odnalezienie rzeczywistych danych płacowych. Osoba, która zarabiała wtedy wyraźnie powyżej minimum, ma więc powód, aby szukać nie tylko dowodu samej pracy, lecz również kart płacowych, angaży i innych dokumentów dotyczących wynagrodzenia.
Świadkowie nie potwierdzą przed ZUS pracy w szczególnych warunkach
Jest jeszcze jedno ważne ograniczenie. ZUS wyraźnie zastrzega, że zeznania świadków nie są przez organ rentowy przyjmowane do potwierdzania okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W takich sprawach znaczenie ma odpowiednia dokumentacja pracodawcy. Sam fakt, że dawni współpracownicy pamiętają zatrudnienie przy określonym stanowisku, nie oznacza więc, że ZUS uzna na tej podstawie szczególny charakter pracy potrzebny do określonych uprawnień emerytalnych.
Zakład już nie istnieje? ZUS ma bazę, która pokazuje, gdzie trafiły jego akta
Częsty problem zaczyna się od zdania: „firma została zlikwidowana 30 lat temu i nie ma już do kogo napisać”. ZUS prowadzi internetową bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy, którą można przeszukiwać według nazwy dawnego pracodawcy. Przy części podmiotów wskazuje ona, gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowa lub osobowo-płacowa, jaki zakres lat obejmuje i jaka instytucja przejęła akta.
Dokumentacja mogła trafić do następcy prawnego przedsiębiorstwa, archiwum państwowego, archiwum prywatnego albo innej jednostki przechowującej akta. ZUS akceptuje uwierzytelnione kopie dokumentów i odpisy wydane przez archiwum lub jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów. Brak firmy pod dawnym adresem nie powinien więc kończyć poszukiwań – trzeba ustalić, kto przejął jej akta.
W Warszawie część dokumentacji znajduje się w Milanówku
Dla mieszkańców Warszawy przydatny jest jeszcze jeden trop. W bazie ZUS przy części dawnych przedsiębiorstw ze stolicy jako miejsce przechowywania dokumentów wskazane jest Archiwum Państwowe w Warszawie – Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przy ul. Stefana Okrzei 1. Dotyczy to także dokumentacji firm, które kiedyś miały siedziby w Warszawie, choć same akta znajdują się dziś poza granicami miasta.
Nie oznacza to oczywiście, że dokumenty wszystkich warszawskich zakładów trafiły do Milanówka. Miejsce przechowywania trzeba sprawdzić dla konkretnego pracodawcy. Przy poszukiwaniu dobrze znać możliwie dokładną historyczną nazwę zakładu, ponieważ przedsiębiorstwo mogło przez lata zmieniać nazwę, formę prawną albo zostać przejęte przez inny podmiot.
Nowy dokument można dostarczyć nawet już po przejściu na emeryturę
Odnalezienie starej umowy, legitymacji albo dokumentacji z archiwum nie jest spóźnione tylko dlatego, że emerytura została już przyznana. ZUS przewiduje możliwość ponownego ustalenia wysokości świadczenia, gdy emeryt nie dysponował wcześniej wszystkimi dokumentami dotyczącymi okresów ubezpieczenia albo dopiero teraz może udokumentować dawne zarobki. Przy emeryturze obliczonej według nowych zasad nowe dowody dotyczące okresów sprzed 1999 r. mogą prowadzić do ponownego ustalenia kapitału początkowego.
ZUS podaje wprost, że wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego można złożyć w dowolnym momencie. Przy innych przypadkach przeliczenia służy między innymi formularz ERPO. Sam fakt znalezienia starego dokumentu nie gwarantuje podwyżki, bo jego znaczenie musi zostać ocenione w konkretnej sprawie. Jeżeli jednak po przeliczeniu świadczenie wyszłoby niższe, ZUS nadal wypłaca dotychczasową, wyższą kwotę.
Co zrobić, gdy brakuje starego świadectwa pracy?
- Najpierw przeszukaj własne dokumenty. Znaczenie może mieć nie tylko świadectwo pracy, ale również stara umowa, angaż, legitymacja ubezpieczeniowa, służbowa, książeczkowy dowód osobisty czy pismo otrzymane kiedyś od pracodawcy. Następnie trzeba sprawdzić, czy firma nadal istnieje, ma następcę prawnego albo czy jej dokumentacja została przekazana do archiwum.
- Świadków traktuj jako rozwiązanie dla sytuacji, w których dokumentów naprawdę nie można uzyskać. Trzeba wtedy wyjaśnić przyczynę ich braku, a osoby składające zeznania powinny znać szczegóły zatrudnienia. Jednocześnie warto osobno szukać dokumentów płacowych, bo potwierdzenie samego okresu pracy nie zawsze pozwoli ZUS przyjąć rzeczywiste zarobki.
- Jeżeli emerytura już jest wypłacana, starych dokumentów nadal nie wyrzucaj. Nowy dowód dotyczący zatrudnienia albo zarobków może być podstawą do ponownego ustalenia kapitału początkowego lub przeliczenia świadczenia. Po kilkudziesięciu latach jeden papier nie zawsze zmieni wysokość emerytury, ale może uzupełnić okres, którego wcześniej ZUS nie miał podstaw uwzględnić.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.