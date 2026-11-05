Czekają nas 4 dni bez zakupów. Od 24 grudnia sklepy będą zamknięte aż do poniedziałku
Tegoroczne Boże Narodzenie przyniesie Polakom wyjątkowo długą przerwę w handlu. Od czwartku, 24 grudnia, przez cztery kolejne dni większość sklepów, supermarketów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Wszystko przez połączenie wolnej Wigilii, dwóch dni świątecznych i niedzieli niehandlowej. Kto nie zrobi zakupów odpowiednio wcześnie, na większe zakupy będzie musiał poczekać aż do poniedziałku, 28 grudnia.
Cztery dni bez zakupów. Takiego układu świąt wielu Polaków może się nie spodziewać
Grudzień 2026 roku przyniesie wyjątkową sytuację dla klientów sklepów spożywczych i centrów handlowych.
Przez cztery kolejne dni obowiązywać będą ograniczenia w handlu. Wszystko wynika z kalendarza i obowiązujących przepisów.
Duże sklepy pozostaną zamknięte od 24 do 27 grudnia włącznie.
Oznacza to, że ostatnią okazją do zrobienia większych zakupów przed świętami będzie środa, 23 grudnia.
Następnie nastąpi czterodniowa przerwa.
Sklepy zamknięte od Wigilii. Oto dokładne daty
W 2026 roku święta układają się następująco:
|Data
|Dzień tygodnia
|Handel
|23 grudnia
|Środa
|Sklepy otwarte
|24 grudnia
|Czwartek – Wigilia
|Zakaz handlu
|25 grudnia
|Piątek – Boże Narodzenie
|Zakaz handlu
|26 grudnia
|Sobota – drugi dzień świąt
|Zakaz handlu
|27 grudnia
|Niedziela niehandlowa
|Zakaz handlu
|28 grudnia
|Poniedziałek
|Sklepy ponownie otwarte
To oznacza, że osoby planujące większe zakupy spożywcze powinny przygotować się najpóźniej do 23 grudnia.
Wigilia już nie jest dniem zakupów. Ważna zmiana w przepisach
Jeszcze kilka lat temu Polacy mogli robić zakupy w Wigilię, choć sklepy działały krócej.
Sytuacja zmieniła się od 2025 roku.
24 grudnia stał się ustawowo wolnym dniem od pracy, co oznacza również objęcie go zakazem handlu, z ustawowymi wyjątkami.
Wcześniej wiele supermarketów było otwartych w Wigilię do godziny 13:00 lub 14:00.
Teraz nie będzie już możliwości zrobienia porannych zakupów w większości popularnych sieci.
Dotyczy to między innymi sklepów Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, Netto oraz większości placówek Carrefour i Auchan.
Niedziela 27 grudnia wydłuży zamknięcie sklepów
Największą niespodzianką dla części klientów może być niedziela przypadająca bezpośrednio po świętach.
W 2026 roku 27 grudnia będzie niedzielą niehandlową.
Oznacza to, że nawet po zakończeniu dwóch dni Bożego Narodzenia duże sklepy nadal pozostaną zamknięte.
W efekcie czwartek, piątek, sobota i niedziela utworzą czterodniowy okres bez możliwości zrobienia zakupów w większości supermarketów.
Normalny handel zostanie wznowiony dopiero w poniedziałek, 28 grudnia.
Będą jednak wyjątki. Nie wszystkie sklepy zostaną zamknięte
Czterodniowa przerwa nie oznacza całkowitego zakazu sprzedaży we wszystkich punktach handlowych.
Przepisy dopuszczają działalność określonych placówek również w niedziele i święta.
Otwarte mogą być między innymi:
- Stacje paliw i działające przy nich sklepy.
- Apteki, w tym placówki pełniące dyżury.
- Niektóre niewielkie sklepy, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel.
- Wybrane piekarnie, cukiernie i punkty gastronomiczne.
- Placówki objęte innymi ustawowymi wyjątkami.
W praktyce część sklepów franczyzowych, w tym wybrane Żabki, może działać w ograniczonych godzinach, jeśli spełnia warunki ustawowego wyjątku.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie sklepy będą otwarte. Decyzje dotyczące godzin funkcjonowania zależą od konkretnej placówki.
Przed świętami będą aż trzy niedziele handlowe
Jest również dobra wiadomość dla osób, które chcą wcześniej przygotować się do Bożego Narodzenia.
W grudniu 2026 roku przewidziano trzy niedziele handlowe:
6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.
W tych dniach duże sklepy będą mogły prowadzić sprzedaż.
To rezultat zmian w przepisach, które wprowadziły wolną Wigilię, a jednocześnie zwiększyły liczbę grudniowych niedziel handlowych.
Ostatnia niedziela handlowa przypadnie 20 grudnia, czyli cztery dni przed Wigilią.
Co z zakupami w Warszawie?
Mieszkańcy Warszawy i okolic również powinni przygotować się na czterodniową przerwę w działalności większości sklepów.
Duże centra handlowe i supermarkety będą objęte tymi samymi zasadami co placówki w pozostałych częściach Polski.
W dniach 24–27 grudnia zakupy będzie można zrobić przede wszystkim w punktach korzystających z ustawowych wyjątków.
Warto wcześniej sprawdzić godziny działania lokalnych sklepów osiedlowych, stacji paliw oraz aptek dyżurnych.
Szczególnie istotne może być to dla osób, które wracają do Warszawy po świętach w niedzielę, 27 grudnia, i planują uzupełnić lodówkę.
Co to oznacza dla Ciebie?
W tym roku warto zaplanować świąteczne zakupy z większym wyprzedzeniem.
Ostatnim dniem przed czterodniową przerwą będzie środa, 23 grudnia.
Warto wcześniej kupić produkty o dłuższym terminie przydatności, natomiast świeże artykuły spożywcze zaplanować tak, aby wystarczyły również na niedzielę po świętach.
Przed samą Wigilią należy sprawdzić godziny otwarcia ulubionego supermarketu. Poszczególne sieci mogą bowiem wprowadzić wydłużone godziny pracy w dniach poprzedzających święta.
Najważniejsze: od 24 do 27 grudnia 2026 roku większość dużych sklepów będzie zamknięta przez cztery dni z rzędu. Zakupy wrócą do normy w poniedziałek, 28 grudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.