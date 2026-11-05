Najlepszy listopadowy obiad kosztuje grosze, a goście proszą o dokładkę. Wystarczy kilka prostych składników
Kiedy za oknem robi się zimno, a dni stają się coraz krótsze, na stole najlepiej sprawdzają się gorące, sycące dania. Ta listopadowa zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami, cebulą i złocistym serem jest jednym z tych obiadów, które znikają z talerzy w mgnieniu oka. Kosztuje niewiele, przygotowanie nie wymaga kulinarnych umiejętności, a zapach unoszący się z piekarnika sprawia, że domownicy zaglądają do kuchni jeszcze przed podaniem.
Listopadowy obiad, który smakuje jak u babci
Jesienią chętniej sięgamy po potrawy, które rozgrzewają i dają poczucie domowego komfortu. Nie muszą to być jednak drogie dania z mięsem ani skomplikowane przepisy wymagające wielu godzin pracy.
Czasami wystarczą zwykłe ziemniaki, kilka pieczarek, cebula i odrobina sera, aby przygotować obiad dla całej rodziny.
Sekret tej zapiekanki tkwi w połączeniu delikatnych ziemniaków, podsmażonych na złoto pieczarek i kremowego sosu. Całość przykrywa chrupiąca, rumiana warstwa sera.
Najlepsze jest to, że wszystkie składniki można kupić w zwykłym sklepie spożywczym, a większość z nich często mamy już w domu.
Składniki na zapiekankę ziemniaczaną z pieczarkami
Porcja wystarczy dla 4–6 osób.
- 1,2 kg ziemniaków
- 500 g pieczarek
- 2 duże cebule
- 200 g żółtego sera
- 200 ml śmietanki 18 lub 30 proc.
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła lub oleju
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- pół łyżeczki tymianku
- sól i świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie natka pietruszki do posypania
Nie trzeba kupować drogich gatunków sera. Świetnie sprawdzi się zwykła gouda, edamski lub mieszanka serów, która została w lodówce.
Jak przygotować najlepszą listopadową zapiekankę? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj ziemniaki
Ziemniaki obierz, umyj i pokrój w cienkie plasterki o grubości około 3–4 mm.
Wrzuć je do osolonej, wrzącej wody i podgotuj przez 6–8 minut. Powinny lekko zmięknąć, ale nie mogą się rozpadać.
Odcedź i odstaw.
Krok 2. Podsmaż pieczarki z cebulą
Pieczarki oczyść i pokrój w plasterki. Cebulę posiekaj w półplasterki.
Na dużej patelni rozgrzej masło lub olej. Najpierw podsmaż cebulę, aż stanie się szklista.
Następnie dodaj pieczarki i smaż na średnio wysokim ogniu, aż odparuje z nich większość wody, a brzegi zaczną się rumienić.
Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, paprykę, tymianek, sól i pieprz.
Krok 3. Przygotuj kremowy sos
Śmietankę wymieszaj z odrobiną soli, pieprzu i połową startego sera.
Jeżeli używasz gęstej śmietany 18 proc., możesz dodać 2–3 łyżki mleka, aby łatwiej rozprowadzić sos.
Krok 4. Ułóż warstwy
Naczynie żaroodporne posmaruj cienko masłem.
Na dnie ułóż połowę ziemniaków, następnie rozłóż podsmażone pieczarki z cebulą.
Przykryj pozostałymi ziemniakami i polej całość przygotowanym sosem.
Na wierzchu rozsyp pozostały ser.
Krok 5. Zapiecz na złoty kolor
Wstaw naczynie do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza, grzanie góra–dół.
Piecz przez około 25–35 minut, aż ziemniaki będą całkowicie miękkie, sos gorący, a ser pięknie się zarumieni.
Po wyjęciu odczekaj 5–10 minut. Dzięki temu zapiekanka będzie łatwiejsza do porcjowania.
Jeden trik sprawia, że smakuje jeszcze lepiej
Najczęstszym błędem podczas przygotowywania zapiekanek z pieczarkami jest wrzucanie surowych grzybów bezpośrednio do naczynia.
Pieczarki zawierają dużo wody, która podczas pieczenia wydostaje się do sosu. W efekcie zapiekanka może stać się wodnista.
Dlatego pieczarki warto wcześniej porządnie podsmażyć, aż odparuje z nich nadmiar wilgoci.
Dzięki temu ich smak będzie bardziej intensywny, a cała potrawa zyska przyjemną, kremową konsystencję.
Dodatkowo można posypać wierzch niewielką ilością bułki tartej wymieszanej z serem. Po upieczeniu powstanie wyjątkowo chrupiąca skórka.
Ile kosztuje taki obiad dla całej rodziny?
To jedna z największych zalet tego przepisu.
Orientacyjny koszt składników przedstawia się następująco:
|Składnik
|Szacunkowy koszt
|Ziemniaki 1,2 kg
|3,50 zł
|Pieczarki 500 g
|5,50 zł
|Dwie cebule
|1,50 zł
|Ser żółty 200 g
|6,50 zł
|Śmietanka 200 ml
|3,50 zł
|Czosnek, tłuszcz i przyprawy
|2,00 zł
|Łącznie
|22,50 zł
To przykładowa kalkulacja, a nie aktualna oferta konkretnego sklepu. Rzeczywisty koszt zależy od cen produktów i tego, co mamy już w kuchni.
Przy sześciu porcjach wychodzi około 3,75 zł za osobę, a przy czterech większych porcjach około 5,63 zł.
Za niewielkie pieniądze można więc przygotować gorący, domowy obiad bez konieczności kupowania mięsa.
Co podać do zapiekanki ziemniaczanej?
Zapiekanka świetnie smakuje samodzielnie, ale można podać ją również z prostymi dodatkami.
Doskonale pasują do niej ogórki kiszone, surówka z kiszonej kapusty albo sałatka z buraczków.
Jeżeli lubisz bardziej wyraziste smaki, dodaj do pieczarek odrobinę majeranku lub musztardy.
Z kolei miłośnicy łagodniejszych dań mogą zastąpić część sera mozzarellą.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nie trzeba wydawać kilkudziesięciu złotych na mięso i drogie dodatki, żeby przygotować smaczny listopadowy obiad.
Ziemniaki, pieczarki, cebula i ser wystarczą, by nakarmić całą rodzinę za około 20–25 zł.
Zapiekankę można też przygotować wcześniej, schować do lodówki i upiec tuż przed przyjściem gości.
To właśnie takie proste, pachnące domem potrawy często robią największe wrażenie przy wspólnym stole.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.