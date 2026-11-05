Lidl szykuje gigantyczne promocje od piątku. Masło za 2,49 zł, mięso za 19,99 zł i łosoś 60 proc. taniej
Lidl rozpoczyna dwudniową akcję promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. Od piątku, 6 listopada, masło będzie można kupić za 2,49 zł, filet z piersi indyka za 19,99 zł za kilogram, a wybrane produkty z łososia nawet 60 procent taniej. Sieć przecenia również polskie jabłka. Trzeba się jednak spieszyć – oferta obowiązuje tylko do soboty, 7 listopada, a część rabatów wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert weekendowej promocji jest masło ekstra 83 proc. marki Pilos.
Standardowa cena kostki o wadze 200 g wynosi 4,99 zł. W piątek i sobotę klienci będą mogli kupić je za 2,49 zł za sztukę.
To obniżka o 50 procent, ale obowiązuje pod warunkiem zakupu trzech kostek.
Aby skorzystać z promocji, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Trzy kostki masła będą kosztować łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Oszczędność wynosi więc 7,50 zł.
Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na jeden kupon.
Filet z piersi indyka aż 41 procent taniej
Kolejna promocja dotyczy świeżego mięsa.
Filet z piersi indyka XXL marki Rzeźnik zostanie przeceniony z 33,99 zł do 19,99 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 14 zł na każdym kilogramie.
Rabat wynosi 41 procent.
Także w tym przypadku trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja jest ograniczona do 3 kilogramów na jeden kupon.
Przy zakupie pełnych 3 kilogramów klient zapłaci 59,97 zł zamiast 101,97 zł według ceny sprzed obniżki.
Można więc zaoszczędzić nawet 42 zł.
Łosoś 60 procent taniej. Jest specjalna zasada
Lidl przygotował również ofertę dla miłośników ryb.
Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe w opakowaniach po 100 g zostały objęte promocją, w której drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 60 procent.
Klienci mogą dowolnie łączyć produkty uczestniczące w akcji.
Oznacza to, że nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.
Ważne jednak, aby pamiętać, że 60-procentowa obniżka nie dotyczy całych zakupów ani obu opakowań. Rabat zostanie naliczony na drugi, tańszy produkt.
Przykładowo, jeśli dwa wybrane opakowania kosztują po 15 zł, pierwsze będzie kosztowało 15 zł, a drugie 6 zł.
Łącznie za dwa opakowania klient zapłaci 21 zł zamiast 30 zł.
Do skorzystania z oferty konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Polskie jabłka za 2,49 zł. Cena spada o 44 procent
Na tym nie koniec obniżek.
Lidl przecenia również polskie czerwone jabłka sprzedawane luzem.
Ich cena spadnie z 4,49 zł do 2,49 zł za kilogram.
To rabat wynoszący 44 procent.
Przy zakupie 3 kilogramów klient zapłaci 7,47 zł zamiast 13,47 zł.
Oszczędność wyniesie 6 zł.
W przedstawionej ofercie nie wskazano konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus na jabłka.
Wszystkie promocje w jednym miejscu
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed promocją
|Rabat
|Masło Pilos ekstra 83%, 200 g
|2,49 zł/szt.
|4,99 zł
|50%
|Filet z piersi indyka XXL
|19,99 zł/kg
|33,99 zł
|41%
|Łososie wędzone Nautica i Deluxe, 100 g
|Drugi tańszy produkt 60% taniej
|Zależna od wariantu
|60% na drugi
|Polskie czerwone jabłka
|2,49 zł/kg
|4,49 zł
|44%
W przypadku masła, indyka i łososia konieczne jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Masło w cenie promocyjnej wymaga zakupu trzech opakowań.
Promocja tylko przez dwa dni. Kiedy najlepiej zrobić zakupy?
Oferta obowiązuje 6 i 7 listopada 2026 roku, czyli w piątek i sobotę.
W przypadku najbardziej popularnych produktów warto pamiętać, że dostępność może zależeć od konkretnego sklepu.
Przed wyjściem na zakupy dobrze jest sprawdzić aktywne kupony w aplikacji Lidl Plus, ponieważ bez ich wykorzystania część produktów będzie kosztowała więcej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze na weekend, promocje Lidla mogą pozwolić na zauważalne oszczędności.
Największą różnicę cenową widać przy filecie z piersi indyka, którego kilogram jest tańszy o 14 zł, oraz przy maśle, gdzie trzy kostki kosztują łącznie 7,47 zł.
Warto zwrócić uwagę także na łososia, szczególnie jeśli kupujesz kilka opakowań, oraz jabłka przecenione do 2,49 zł za kilogram.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.