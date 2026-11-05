Wszystkie prawa jazdy do wymiany, nawet bezterminowe. Kolejki w urzędach będą niewyobrażalne. Padła data
Posiadacze praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku będą musieli wymienić dokumenty, także te określane jako bezterminowe. Ustawowy okres tej operacji rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i zakończy 18 stycznia 2033 roku. Wcześniejszy szacunek resortu mówił o około 15 mln dokumentów, ale część została już wymieniona, a obowiązująca obecnie opłata za nowy blankiet wynosi 100 zł.
Bezterminowy dokument również trzeba będzie wymienić
Obowiązek wynika z art. 124 ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Obejmuje prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 roku, a więc także starsze dokumenty bez wpisanej daty końcowej. Ustawa wskazuje przedział od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku, z terminami określanymi przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopuszcza również wcześniejszą wymianę na wniosek posiadacza. Końcowa data całej operacji nie oznacza, że każdy kierowca powinien czekać do stycznia 2033 roku. Trzeba uwzględnić termin właściwy dla swojej grupy oraz ewentualne wcześniejsze przyczyny wymiany.
Około 15 mln to wcześniejszy szacunek. Są też dane z 2026 roku
Liczbę około 15 mln dokumentów podała dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. To szacunek publikowany już w 2025 roku, a nie aktualny licznik kierowców, którzy dopiero staną w urzędzie w 2028 roku. W odpowiedzi na interpelację nr 17247 z 13 lipca 2026 roku resort podał, że do 12 czerwca wymieniono już 3 628 249 dawnych bezterminowych dokumentów. Nie należy mechanicznie odejmować tej liczby od dawnego szacunku, ponieważ zestawienia dotyczą różnych momentów i wymagają porównania zakresu danych. Proces trwa, a część kierowców ma już nowe blankiety z administracyjnym terminem ważności.
Szczegółowy harmonogram miał zostać określony w rozporządzeniu
Pięcioletni przedział zapisany w ustawie trzeba odróżnić od harmonogramu dla grup kierowców. W lipcowej odpowiedzi ministerstwo wskazało, że rozporządzenie ze szczegółowymi terminami planuje wydać w 2027 roku. Podział ma uwzględnić liczbę dokumentów i możliwości administracji. Nie należy przypisywać sobie daty na podstawie nieoficjalnego zestawienia roczników. Przygotowania warto oprzeć na aktualnych przepisach i informacjach właściwego urzędu. Samo przypomnienie dat 2028-2033 nie jest publikacją szczegółowego harmonogramu.
Nowa data na blankiecie nie odbiera bezterminowych uprawnień
Najważniejsze jest rozróżnienie ważności dokumentu i ważności uprawnienia do kierowania pojazdami. Po wymianie dawnego bezterminowego blankietu kierowca otrzyma dokument z administracyjną datą ważności, ale samo to nie zmienia bezterminowego charakteru wcześniej uzyskanego uprawnienia. Wyjaśnia to między innymi Starostwo Powiatowe w Tczewie, wskazując osobno rubryki dotyczące dokumentu i kategorii. Zgodnie z obecnymi zasadami prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T wydaje się zasadniczo na 15 lat. Dla kategorii ciężarowych i autobusowych okres wynosi do 5 lat, z uwzględnieniem wymaganych orzeczeń. Nie każdy nowy dokument będzie więc miał identyczną datę końcową.
W praktyce warto sprawdzić obie strony posiadanego prawa jazdy. Pole 4b na awersie dotyczy ważności dokumentu, natomiast rubryka 11 przy poszczególnych kategoriach odnosi się do ważności uprawnień. Kto ma więcej niż jedną kategorię, nie powinien kierować się wyłącznie jedną datą z przodu blankietu. Przykładowo ważność kategorii pozwalającej prowadzić ciężarówkę może wymagać odnowienia wcześniej niż pozostałe uprawnienia. Jeżeli w starym dokumencie nie ma terminu administracyjnego, nadal trzeba uwzględnić ustawowy obowiązek jego wymiany. Brak daty na dotychczasowym blankiecie nie zwalnia z tej operacji.
Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Obecnie 100 zł
Na 5 listopada 2026 roku opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Taką stawkę określa obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 lipca 2025 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 953. Tę samą kwotę wskazują rządowa instrukcja wymiany i aktualne informacje Urzędu m.st. Warszawy. Jest to opłata za dokument, a nie pełny koszt każdej możliwej sprawy. Osobno trzeba uwzględnić aktualną fotografię, a gdy sytuacja kierowcy tego wymaga, również badania. Nie ma podstaw do obiecywania, że obecna stawka będzie obowiązywała przez cały okres wymiany w latach 2028-2033.
Kwota 115,50 zł pojawiła się w projekcie podwyżki, o którym Serwis Samorządowy PAP informował 3 grudnia 2025 roku. Propozycja obejmowała również podniesienie opłaty za międzynarodowe prawo jazdy z 35 do 40,50 zł. Zapowiedź projektu nie oznacza jednak, że można przedstawiać te wartości jako aktualne opłaty pobierane na podstawie obowiązującego rozporządzenia. Przy składaniu wniosku trzeba sprawdzić stawkę wymaganą w tym momencie i właściwy rachunek urzędu. Różnica między obecną opłatą a proponowaną ceną krajowego dokumentu wynosi 15,50 zł. Ostateczny koszt przyszłej wymiany będzie zależał od przepisów obowiązujących w dniu załatwiania sprawy.
|Dokument
|Obowiązująca opłata
|Kwota opisana w projekcie podwyżki
|Krajowe prawo jazdy
|100 zł
|115,50 zł
|Międzynarodowe prawo jazdy
|35 zł
|40,50 zł
Kto musi załatwić formalności jeszcze przed 2028 rokiem?
Ogólny termin wymiany starych blankietów nie przedłuża ważności dokumentu, który już ma wpisaną wcześniejszą datę. Kierowca, któremu prawo jazdy albo dana kategoria wygasa w 2026 lub 2027 roku, powinien załatwić sprawę według własnego terminu. Wymiana jest potrzebna także po zmianie imienia lub nazwiska, a utrata albo zniszczenie dokumentu wymaga uzyskania odpowiedniego nowego blankietu. Nie należy zatem zakładać, że wiadomość o latach 2028-2033 pozwala odłożyć wszystkie sprawy związane z prawem jazdy. Znaczenie mają zarówno daty, jak i aktualność danych oraz stan dokumentu. Kto wcześniej wymienił stary blankiet, powinien sprawdzić już nowy termin.
Badania lekarskie i egzamin. Nie każdy musi ponosić dodatkowe koszty
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że sama administracyjna wymiana dokumentu nie wymaga ponownego zdawania egzaminu ani dodatkowych badań lekarskich. Inaczej wygląda sytuacja osoby, której termin ważności wynikał z ograniczeń zdrowotnych i terminowego orzeczenia. W takim przypadku przedłużenie może wymagać nowego badania. Osobne zasady dotyczą kategorii ciężarowych i autobusowych, gdzie znaczenie mają także orzeczenia psychologiczne. Nie należy więc automatycznie doliczać wszystkim posiadaczom bezterminowego prawa jazdy ceny badań. Najpierw trzeba ustalić, czy odnawiana jest wyłącznie ważność blankietu, czy również termin ważności konkretnego uprawnienia.
Do jakiego urzędu trafi wniosek i co trzeba przygotować?
Sprawę załatwia się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania: co do zasady w starostwie powiatowym, a w mieście na prawach powiatu w urzędzie miasta. Podstawowy komplet obejmuje wniosek, aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy i potwierdzenie opłaty. Do potwierdzenia tożsamości potrzebny jest odpowiedni dokument, a orzeczenie lekarskie lub psychologiczne dołącza się wtedy, gdy jest wymagane. Warto sprawdzić lokalną instrukcję przed rezerwacją wizyty, ponieważ brak potrzebnego załącznika może opóźnić sprawę. Sposób odbioru oraz możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika również należy ustalić z urzędem prowadzącym postępowanie.
W Warszawie obsługą zajmują się właściwe delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic. Miejska instrukcja potwierdza, że posiadacz bezterminowego prawa jazdy nie musi wymieniać go przed okresem 2028-2033, jeśli nie pojawiła się inna przyczyna, na przykład zmiana danych. Jednocześnie urząd wskazuje obecnie do 9 dni roboczych na przygotowanie dokumentu od złożenia kompletnego wniosku, z dłuższymi terminami dla spraw wymagających wyjaśnień. Nie należy mylić czasu realizacji kompletnej sprawy z oczekiwaniem na samą wizytę. Dane do przelewu trzeba pobrać dla dzielnicy, w której składany będzie wniosek.
Utrata ważności blankietu to nie automatyczna utrata uprawnień
W odpowiedzi z 13 lipca 2026 roku Ministerstwo Infrastruktury rozróżniło niewymienienie starego dokumentu i brak uprawnień. Według resortu w przypadku opisanym w art. 124 ust. 6 wygasa ważność blankietu, a nie same uprawnienia. Nie można więc automatycznie przypisywać każdemu takiemu przypadkowi sankcji za jazdę bez uprawnień. Nie znosi to obowiązku wymiany. Osoba, której uprawnienie wygasło z innych przyczyn, albo wobec której orzeczono zakaz kierowania, jest w innej sytuacji. Trzeba sprawdzić zarówno dokument, jak i status kategorii.
Jak przygotować się do wymiany i uniknąć pośpiechu?
Najpierw sprawdź datę wydania i ważności swojego dokumentu oraz terminy przy wszystkich używanych kategoriach. Jeżeli masz nadal stary bezterminowy blankiet, zapisz ustawowy okres wymiany i śledź szczegółowe terminy ogłaszane przez resort. Kiedy dokument ma konkretną datę końcową, zaplanuj złożenie kompletnego wniosku odpowiednio wcześniej, zwłaszcza przed dłuższym wyjazdem. W razie wątpliwości poproś urząd o potwierdzenie, jakie orzeczenia znajdują się w aktach i czy potrzebujesz nowych badań. Pozwoli to przygotować właściwe załączniki bez kupowania usług, których Twoja sprawa nie wymaga. Wcześniejszą wymianę starego dokumentu można rozważyć na własny wniosek.
Nie można dziś przesądzić, jak długie będą kolejki w każdym urzędzie podczas całej operacji. Duża skala wymiany uzasadnia przygotowanie administracji i rozłożenie składania wniosków w czasie, ale warunki obsługi będą zależały od lokalnej organizacji oraz ostatecznych rozwiązań. Dla kierowcy praktyczne znaczenie ma pilnowanie własnego terminu, dostępnych wizyt i aktualnej opłaty. Samo złożenie wniosku nie oznacza natychmiastowego otrzymania nowego blankietu. Warto zachować potwierdzenie, sprawdzać status sprawy i zaplanować odbiór, zamiast wracać do formalności dopiero w dniu, w którym dotychczasowy dokument przestaje być ważny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.