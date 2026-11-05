Gigantyczne promocje w Biedronce od czwartku. Rabaty nawet 80 procent, produkty za 1 zł i wielkie obniżki cen
Biedronka rozpoczyna listopad od mocnego uderzenia cenowego. Od czwartku, 5 listopada, klienci mogą skorzystać z promocji sięgających nawet 80 procent na drugi produkt, kupić wybrane artykuły za symboliczną złotówkę i zaoszczędzić na codziennych zakupach spożywczych. W nowej ofercie znalazły się między innymi mleko, parówki, kawa, sery, pieczarki, winogrona i świeży filet z piersi kurczaka. Trzeba jednak uważać na warunki promocji, ponieważ część rabatów wymaga karty Moja Biedronka.
Biedronka rusza z gigantycznymi promocjami. Nawet 80 procent taniej
Nowa oferta Biedronki obowiązująca od czwartku, 5 listopada, obejmuje zarówno podstawowe produkty spożywcze, jak i artykuły kupowane na zapas.
Sieć przygotowała kilka rodzajów promocji. Są obniżki cen pojedynczych produktów, rabaty na drugi artykuł oraz specjalne oferty dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Największe zainteresowanie mogą wzbudzić promocje na kawę i parówki.
Na drugą tańszą kawę mieloną z wybranej oferty można otrzymać aż 80 procent rabatu, a na drugie tańsze opakowanie parówek – 70 procent.
To jednak dopiero początek.
Kawa mielona nawet 80 procent taniej. Jest jeden warunek
Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na wszystkie kawy mielone marek Dallmayr i Eduscho objęte akcją.
Biedronka oferuje 80 procent rabatu na drugi, tańszy produkt.
Promocja pozwala mieszać produkty z objętego nią asortymentu, ale wymaga skorzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Oznacza to, że jeśli klient wybierze dwa opakowania kawy w tej samej cenie, na drugie otrzyma 80 procent zniżki.
Nie jest to jednak obniżka o 80 procent całego rachunku za kawę.
Oferta obowiązuje od 5 do 7 listopada.
Parówki 70 procent taniej. Biedronka przecenia popularne marki
Kolejna duża promocja obejmuje wszystkie paczkowane parówki z oferty objętej akcją.
Drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 70 procent.
Na grafice promocyjnej widoczne są między innymi produkty marek Berlinki, Tarczyński i Kraina Wędlin.
Klienci mogą mieszać różne produkty uczestniczące w promocji.
Warunkiem uzyskania rabatu jest skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
To propozycja szczególnie dla rodzin, które regularnie kupują parówki na śniadania i kolacje.
Mleko za 1,99 zł. Limit dzienny na kartę
W nowej gazetce znalazła się również promocja na mleko UHT Mleczna Dolina o zawartości tłuszczu 3,2 procent.
Cena promocyjna wynosi 1,99 zł za litr przy zakupie sześciu opakowań.
Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący 12 sztuk na kartę.
Oznacza to, że sześć kartonów mleka można kupić za 11,94 zł, a dwanaście za 23,88 zł.
Promocja może zainteresować osoby, które kupują mleko w większych ilościach.
Winogrona za 5,99 zł. Obniżka aż o 40 procent
Biedronka przeceniła także winogrona mołdawskie sprzedawane na wagę.
Kilogram kosztuje 5,99 zł.
Według gazetki to cena niższa o 40 procent od ceny odniesienia wskazanej przez sieć.
Winogrona mogą być dodatkiem do śniadania, deserów albo przekąską.
Oferta obowiązuje od 5 do 7 listopada.
Pieczarki za 4,99 zł. Można przygotować tani obiad
Wśród promocji znalazły się również polskie pieczarki sprzedawane na wagę.
Cena wynosi 4,99 zł za kilogram, czyli według gazetki o 37 procent mniej.
To produkt, który można wykorzystać do wielu niedrogich dań.
Pieczarki sprawdzą się w sosie do makaronu, zapiekance ziemniaczanej, farszu do naleśników czy domowej pizzy.
Dzięki obniżce przygotowanie obiadu dla kilku osób może kosztować mniej.
Filet z piersi kurczaka za 14,99 zł
Miłośnicy dań mięsnych również znajdą coś dla siebie.
Biedronka przygotowała promocję na świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs, w opakowaniu Mega Paka.
Kilogram kosztuje 14,99 zł.
Według gazetki oznacza to obniżkę o 39 procent.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje także limit dzienny – maksymalnie 3 kg produktu na kartę.
Produkty Vizira za 1 zł. Jak działa promocja?
Duże zainteresowanie może wywołać również oferta na wybrane produkty marki Vizir.
Biedronka reklamuje ją hasłem „Drugi za 1 zł”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy można otrzymać za symboliczną złotówkę.
Na grafice widoczne są między innymi kapsułki do prania.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów na półce, ponieważ oferta nie musi obejmować wszystkich wariantów marki.
Najważniejsze promocje w Biedronce od 5 listopada
|Produkt
|Promocja
|Kawa mielona Dallmayr i Eduscho
|Drugi tańszy produkt 80% taniej
|Paczkowane parówki
|Drugi tańszy produkt 70% taniej
|Mleko UHT Mleczna Dolina 3,2%
|1,99 zł/l przy zakupie 6 sztuk
|Winogrona mołdawskie
|5,99 zł/kg
|Pieczarki polskie
|4,99 zł/kg
|Filet z piersi kurczaka Mega Paka
|14,99 zł/kg
|Wybrane produkty Vizir
|Drugi tańszy produkt za 1 zł
Do kiedy obowiązują promocje?
Oferty przedstawione w gazetce obowiązują od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Część promocji jest dostępna wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Mogą również obowiązywać limity zakupów.
Warto sprawdzić szczegóły bezpośrednio w sklepie, ponieważ dostępność poszczególnych produktów może być ograniczona.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, warto zwrócić uwagę na nową ofertę Biedronki.
Najbardziej atrakcyjne mogą okazać się promocje na kawę, parówki i produkty do prania, szczególnie jeśli i tak zamierzasz kupić dwa opakowania.
Mleko za 1,99 zł, pieczarki za 4,99 zł i filet z kurczaka za 14,99 zł za kilogram mogą natomiast pomóc obniżyć koszt codziennych posiłków.
Trzeba jednak pamiętać, że rabaty na drugi produkt nie oznaczają takiej samej obniżki całych zakupów.
Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić, które promocje wymagają karty Moja Biedronka i jakie limity obowiązują.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.