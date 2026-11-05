Wystarczy jedno ustawienie w oknie. W domu zrobi się cieplej, a rachunki za ogrzewanie mogą spaść
Listopadowe chłody oznaczają początek okresu, w którym ogrzewanie coraz mocniej obciąża domowe budżety. Tymczasem wiele osób nie wie, że niektóre okna mają możliwość regulacji docisku skrzydła do ramy. Właściwe ustawienie może ograniczyć przeciągi i ucieczkę ciepła, a tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie. Nie zawsze trzeba wymieniać okna ani wydawać pieniędzy na remont. Warto jednak wiedzieć, kiedy taka regulacja rzeczywiście ma sens.
Mały element w oknie może mieć duże znaczenie
Gdy temperatura na zewnątrz spada, nawet niewielkie nieszczelności mogą powodować dyskomfort w mieszkaniu.
Zimne powietrze przedostaje się przez szczeliny wokół skrzydeł okiennych, a ogrzewanie musi rekompensować straty ciepła.
W wielu nowoczesnych oknach PCV znajdują się specjalne elementy okuć, które pozwalają regulować siłę docisku skrzydła do ramy.
To właśnie tę regulację często określa się potocznie jako „tryb zimowy” okna.
Nie jest to jednak osobny, uniwersalny tryb dostępny w każdym modelu. Regulacja służy przede wszystkim prawidłowemu uszczelnieniu okna.
Jeśli skrzydło nie przylega odpowiednio do uszczelki, właściwe ustawienie docisku może ograniczyć niekontrolowany napływ zimnego powietrza.
Jak sprawdzić, czy okno przepuszcza zimne powietrze?
Zanim zaczniemy cokolwiek regulować, warto wykonać prosty test.
W chłodny, wietrzny dzień należy zamknąć okno i przesunąć dłonią wzdłuż miejsca, w którym skrzydło styka się z ramą.
Jeżeli wyraźnie czuć strumień zimnego powietrza, może to wskazywać na nieszczelność.
Można również wykorzystać zwykłą kartkę papieru.
Wystarczy umieścić ją między skrzydłem a ramą, zamknąć okno i delikatnie spróbować ją wyciągnąć.
Jeżeli kartka wysuwa się bez wyczuwalnego oporu, w tym miejscu docisk może być zbyt słaby.
Nie jest to jednak profesjonalny test szczelności. Wynik zależy między innymi od grubości papieru, konstrukcji uszczelki i konkretnego okucia.
Warto sprawdzić kilka miejsc na obwodzie skrzydła.
Gdzie znajduje się regulacja? Spójrz na krawędź okna
W wielu oknach rozwierno-uchylnych elementy odpowiedzialne za docisk znajdują się na bocznej krawędzi skrzydła.
Po otwarciu okna można zauważyć metalowe, wystające elementy nazywane czopami ryglującymi lub grzybkami.
W zależności od producenta mogą mieć kształt okrągły, owalny albo wielokątny.
W niektórych systemach ich położenie można regulować za pomocą klucza imbusowego, specjalnego klucza do okuć lub innego narzędzia wskazanego przez producenta.
Zmiana ustawienia czopu może zwiększyć albo zmniejszyć docisk skrzydła do uszczelki.
Trzeba jednak pamiętać, że sposób regulacji różni się pomiędzy poszczególnymi modelami.
Nie istnieje jedna zasada, zgodnie z którą przekręcenie wszystkich czopów w tę samą stronę zawsze zwiększa szczelność.
Jak ustawić okno, żeby zimą nie uciekało ciepło?
Najważniejsza zasada brzmi: regulację wykonujemy wtedy, gdy okno rzeczywiście tego wymaga.
Jeżeli okno jest szczelne, zamyka się bez problemu i nie przepuszcza zimnego powietrza, nie ma potrzeby zmieniania fabrycznych ustawień tylko dlatego, że rozpoczął się listopad.
Jeśli jednak pojawiają się przeciągi, można postępować według następującego schematu:
Krok 1. Sprawdź, czy zimne powietrze przedostaje się przez połączenie skrzydła z ramą.
Krok 2. Obejrzyj uszczelki. Jeśli są popękane, odkształcone lub wykruszone, sama regulacja może nie wystarczyć.
Krok 3. Ustal producenta okuć i sprawdź instrukcję regulacji właściwą dla danego modelu.
Krok 4. Jeśli producent dopuszcza samodzielną regulację, dostosuj docisk zgodnie z instrukcją, bez używania nadmiernej siły.
Krok 5. Zamknij okno i sprawdź, czy klamka pracuje lekko, a skrzydło prawidłowo przylega do ramy.
Jeżeli okno trudno zamknąć, klamka stawia duży opór lub skrzydło ociera o ramę, należy przerwać regulację.
W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy serwisanta.
Uwaga na popularny błąd. Mocniejszy docisk nie zawsze oznacza lepsze okno
W internecie można znaleźć porady sugerujące, że każde okno należy przed zimą przestawić na maksymalny docisk.
To zbyt duże uproszczenie.
Nadmierne dociśnięcie skrzydła może przyspieszać zużycie uszczelek i obciążać mechanizm okuć.
Prawidłowa regulacja powinna zapewniać szczelność bez utrudniania otwierania i zamykania okna.
Warto również pamiętać, że przeciągi mogą wynikać nie tylko z ustawienia okuć, ale również z uszkodzonych uszczelek, błędów montażowych czy nieszczelności wokół ramy.
W takich przypadkach samo przekręcenie czopu nie rozwiąże problemu.
Ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Nie ma jednej kwoty, którą można obiecać wszystkim właścicielom mieszkań.
Oszczędność zależy od wielkości nieszczelności, rodzaju ogrzewania, temperatury na zewnątrz i kosztów energii.
W przypadku dobrze uszczelnionego okna dodatkowa regulacja może nie przynieść zauważalnej różnicy.
Jeżeli jednak przez okno stale przedostaje się zimne powietrze, usunięcie nieszczelności może zmniejszyć straty ciepła i poprawić komfort mieszkańców.
Eksperci organizacji Energy Saving Trust wskazują, że ograniczanie niekontrolowanych przeciągów jest jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej budynku.
Najważniejsze jest więc nie samo przestawienie okna, ale rzeczywiste usunięcie nieszczelności.
Jest jeszcze jeden prosty sposób. Zasłony pomagają zatrzymać ciepło
Nie tylko regulacja okien może poprawić komfort cieplny.
W chłodne wieczory warto zasłaniać okna grubszymi zasłonami lub roletami, szczególnie w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami.
Takie rozwiązanie może ograniczać odczucie chłodu przy oknie i zmniejszać straty ciepła.
W ciągu słonecznego dnia warto natomiast odsłonić okna, aby wykorzystać naturalne promieniowanie słoneczne.
Trzeba jednak uważać, aby długie zasłony nie zakrywały grzejników.
Zasłonięty kaloryfer gorzej oddaje ciepło do pomieszczenia.
Nie popełniaj tego błędu. Wentylacja musi działać również zimą
W pogoni za oszczędnościami nie wolno całkowicie odcinać dopływu świeżego powietrza.
Zbyt szczelne pomieszczenia bez odpowiedniej wentylacji mogą sprzyjać gromadzeniu się wilgoci, parowaniu szyb i rozwojowi pleśni.
Szczególnie niebezpieczne jest zasłanianie kratek wentylacyjnych lub nawiewników, które są elementem prawidłowo działającej instalacji.
Nawiewników nie należy zamykać na stałe tylko po to, aby ograniczyć rachunki za ogrzewanie.
Zimą warto również regularnie wietrzyć mieszkanie. Krótkie, intensywne wietrzenie pomaga wymienić powietrze bez długotrwałego wychładzania ścian i wyposażenia.
W domach z urządzeniami gazowymi i innymi urządzeniami spalającymi paliwo odpowiednia wentylacja ma także znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz w domu okna PCV i zimą czujesz chłód przy zamkniętym skrzydle, warto sprawdzić ich szczelność.
W niektórych modelach wystarczy prawidłowa regulacja docisku, aby ograniczyć przeciągi bez wymiany całego okna.
Nie należy jednak automatycznie przestawiać wszystkich okuć na maksymalny docisk.
Najpierw trzeba sprawdzić stan uszczelek, zidentyfikować przyczynę nieszczelności i zapoznać się z instrukcją producenta.
Dodatkowo warto zadbać o prawidłowe wietrzenie, odsłanianie grzejników i zasłanianie okien po zmroku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.