Plan ewakuacji Polski już zatwierdzony. Wiadomo, kto będzie wyjeżdżał pierwszy i co stanie się z mieszkańcami
Polska ma już zatwierdzony Krajowy Plan Ewakuacji. Dokument przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z wojskiem określa zasady koordynowania przemieszczania ludności w przypadku poważnego zagrożenia. Przewidziano organizację transportu, miejsca przyjęcia mieszkańców oraz szczególną pomoc dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Co istotne, plan dotyczy również Warszawy i Mazowsza.
Rząd zatwierdził plan ewakuacji. Obejmuje całą Polskę
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdziło, że Krajowy Plan Ewakuacji został przyjęty przez ministra spraw wewnętrznych i administracji 4 lipca 2026 roku.
To dokument obejmujący przygotowania do ewakuacji ludności na terenie całego kraju.
Jego opracowanie wynika z przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Plan przygotowało RCB we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, wykorzystując plany opracowane przez poszczególne województwa.
Ma on umożliwiać koordynowanie działań w sytuacji, gdy zagrożenie obejmie większy obszar i konieczne będzie przemieszczenie mieszkańców między regionami.
Nie chodzi wyłącznie o zagrożenie wojenne. Planowanie obejmuje również katastrofy naturalne, poważne awarie techniczne i inne sytuacje kryzysowe.
Samo zatwierdzenie dokumentu nie oznacza, że zarządzono ewakuację ani że wyznaczono termin jej rozpoczęcia.
Kto będzie ewakuowany w pierwszej kolejności?
Jednym z najważniejszych elementów przygotowań jest zapewnienie pomocy osobom, które nie są w stanie samodzielnie opuścić zagrożonego obszaru.
Przepisy dotyczące ewakuacji przewidują szczególne traktowanie grup wymagających wsparcia.
Należą do nich między innymi:
- dzieci,
- kobiety w ciąży,
- osoby starsze wymagające pomocy,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- pacjenci szpitali,
- podopieczni placówek całodobowej opieki,
- osoby mające trudności z samodzielnym poruszaniem się.
Pierwszeństwo i sposób organizacji pomocy mają być dostosowane do konkretnego zagrożenia oraz potrzeb ewakuowanych.
Nie oznacza to jednak jednej, sztywnej kolejności wyjazdu obowiązującej w każdej sytuacji. Decyzje będą zależały między innymi od miejsca zagrożenia, dostępności transportu i konieczności zapewnienia opieki.
Dokąd trafią mieszkańcy? Miejsca mają być przygotowane wcześniej
Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, gdzie ludzie mieliby się udać po opuszczeniu swoich domów.
Zasady planowania ewakuacji przewidują wcześniejsze określenie miejsc przyjęcia ludności.
Nie wystarczy bowiem wyznaczyć drogi wyjazdowej. Konieczne jest także przygotowanie możliwości zakwaterowania, dostępu do wody, żywności, sanitariatów i pomocy medycznej.
Szczegółowe plany ewakuacyjne nie są jednak jawne.
Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy nie mogą obecnie sprawdzić w publicznym wykazie, do której miejscowości zostaliby skierowani w razie konkretnego zagrożenia.
Takie informacje powinny zostać przekazane przez właściwe służby w zależności od rzeczywistej sytuacji.
Wojsko współpracuje z RCB. Chodzi między innymi o drogi
Współpraca ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego ma istotne znaczenie dla organizacji przemieszczania ludności.
W przypadku dużej ewakuacji te same drogi mogą być potrzebne mieszkańcom, służbom ratowniczym i wojsku.
Dlatego trasy przemieszczania się muszą uwzględniać nie tylko liczbę samochodów, lecz także możliwość przejazdu pojazdów wykonujących zadania ratownicze i obronne.
Podczas rzeczywistej ewakuacji nie zawsze będzie można pojechać trasą wybraną samodzielnie w nawigacji.
Część dróg może zostać czasowo zamknięta albo przeznaczona do określonych zadań.
W takiej sytuacji decydujące będą aktualne komunikaty służb.
Co z Warszawą? Stolica przygotowuje także transport
Warszawa, jako największe miasto w Polsce, wymaga szczególnie rozbudowanego systemu organizacji ewakuacji.
Ważne jest nie tylko wyznaczenie tras wyjazdowych, ale również zapewnienie transportu osobom, które nie mają własnego samochodu.
Jednym z przykładów przygotowań jest zamówienie przez Warszawę 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez miasto pojazdy mają zostać wyposażone w rozwiązania pozwalające na przewóz osób na noszach.
Każdy autobus ma umożliwiać transport czterech takich osób po odpowiednim przygotowaniu pojazdu.
Dostawy zaplanowano na drugą połowę 2026 roku i 2027 rok.
Nie oznacza to, że cała zamówiona flota jest już dostępna. Autobusy mają przede wszystkim obsługiwać codzienny transport miejski, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane do zadań kryzysowych.
Co z dziećmi, które podczas ewakuacji będą w szkołach?
To jedno z najważniejszych zagadnień dla rodziców.
W chwili wystąpienia zagrożenia dzieci mogą przebywać w szkołach lub przedszkolach, podczas gdy ich rodzice będą w pracy albo poza domem.
Dlatego przygotowania do ewakuacji muszą uwzględniać również placówki oświatowe.
Sposób postępowania będzie zależał od charakteru zagrożenia i instrukcji przekazanych przez odpowiednie służby.
Nie należy zakładać, że w każdej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie natychmiastowy przyjazd rodziców do szkoły.
Jeśli służby zarządzą określony sposób ewakuacji placówki, rodzice powinni stosować się do przekazanych instrukcji.
Warto już wcześniej sprawdzić, jakie procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole dziecka oraz czy placówka ma aktualne numery kontaktowe do opiekunów.
Czy trzeba mieć przygotowany plecak ewakuacyjny?
Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa zaleca wcześniejsze przygotowanie podstawowych rzeczy, które mogą być potrzebne w sytuacji kryzysowej.
Przepisy dotyczące organizacji ewakuacji przewidują ograniczenie przewożonego bagażu do rzeczy niezbędnych do przetrwania przez 72 godziny.
Nie oznacza to, że każda ewakuacja będzie trwała dokładnie trzy dni.
To punkt odniesienia przy przygotowywaniu wyposażenia.
W plecaku warto mieć:
- dokumenty i zapisane na papierze ważne numery telefonów,
- przyjmowane leki oraz niezbędne informacje medyczne,
- wodę i żywność niewymagającą gotowania,
- latarkę i zapasowe baterie,
- naładowany powerbank oraz przewód do telefonu,
- podstawowe środki higieny,
- ubranie dostosowane do pogody,
- rzeczy potrzebne dzieciom i osobom wymagającym opieki.
Bagaż powinien być możliwy do samodzielnego przeniesienia.
Czy mieszkańcy będą mogli wyjechać własnymi samochodami?
Przepisy uwzględniają również możliwość samoewakuacji, czyli samodzielnego opuszczenia zagrożonego obszaru.
Może to oznaczać wyjazd własnym samochodem do rodziny lub znajomych mieszkających poza strefą niebezpieczeństwa.
Trzeba jednak pamiętać, że nawet taki wyjazd powinien uwzględniać aktualne komunikaty władz.
W razie dużej operacji ewakuacyjnej ruch drogowy może być kierowany przez służby.
Samodzielny wybór trasy bez uwzględnienia ograniczeń może utrudnić przejazd ratownikom.
Co stanie się z mieszkaniami pozostawionymi podczas ewakuacji?
To kolejna kwestia, która może niepokoić mieszkańców.
Przepisy przewidują działania związane z zabezpieczeniem pozostawionego mienia i utrzymaniem porządku publicznego na ewakuowanych obszarach.
Nie oznacza to jednak, że każdemu mieszkaniu zostanie przydzielona indywidualna ochrona.
Jeżeli sytuacja na to pozwala, przed wyjściem należy zabezpieczyć mieszkanie zgodnie z instrukcjami służb.
Nie wolno jednak opóźniać ewakuacji tylko po to, aby ratować przedmioty.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zatwierdzenie Krajowego Planu Ewakuacji oznacza, że państwo posiada dokument służący koordynowaniu działań w przypadku zagrożenia wymagającego przemieszczenia ludności.
Nie jest to informacja o zarządzonej ewakuacji ani zapowiedź, że mieszkańcy Warszawy mają opuszczać swoje domy.
Warto jednak już teraz ustalić z bliskimi sposób kontaktu w sytuacji kryzysowej, przygotować podstawowe wyposażenie oraz sprawdzić, czy osoby starsze lub z niepełnosprawnościami będą potrzebowały pomocy.
W przypadku rzeczywistego zagrożenia najważniejsze będą oficjalne komunikaty władz, Alerty RCB i polecenia służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.