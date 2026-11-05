Awaria internetu w Play. W środku nocy lawina zgłoszeń, klienci bez internetu stacjonarnego
Klienci sieci Play masowo zgłaszają problemy z internetem stacjonarnym. W nocy ze środy na czwartek, ok. godz. 2:30, liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector wystrzeliła z kilku do ponad 300. Operator na razie nie podał przyczyny ani skali utrudnień.
340 zgłoszeń o 2:34. Zwykle w nocy jest ich kilka
Według danych serwisu Downdetector, który zbiera zgłoszenia od użytkowników, w czwartek 5 listopada o 2:34 problemy z Play zgłosiło 340 osób. Poziom bazowy, czyli typowa liczba zgłoszeń o tej porze, wynosił zaledwie 3.
Wykres pokazuje gwałtowny skok tuż po godz. 2:00. Jak na środek nocy, gdy z internetu korzysta niewiele osób, to bardzo dużo. Liczba klientów bez dostępu do sieci może być w rzeczywistości wyższa, bo wiele osób śpi i jeszcze nie zauważyło problemu.
Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim internetu stacjonarnego. Na razie nie wiadomo, czy awaria dotyczy całego kraju, czy wybranych regionów.
Play milczy. Nie wiadomo, czy to awaria, czy prace serwisowe
Do momentu publikacji operator nie wydał komunikatu w sprawie nocnych problemów. Nie wiadomo więc, czy to awaria, czy zaplanowane prace techniczne. Operatorzy często prowadzą je właśnie w nocy, żeby ograniczyć utrudnienia dla klientów. Zaktualizujemy tekst, gdy Play przekaże informacje.
To już druga awaria w tym tygodniu
Problemy z internetem stacjonarnym w Play pojawiły się też we wtorek 3 listopada. Pierwsze zgłoszenia ok. 13:20, a po godz. 14:00 w Downdetectorze było ich już ponad 2,3 tys. Wtedy biuro prasowe Play przyznało, że część klientów usługi internetu światłowodowego mogła doświadczać utrudnień. Według operatora przyczynę ustalono i usunięto, a usługa wróciła do normalnego działania.
Czy nocne problemy mają związek z wtorkową awarią, na razie nie wiadomo.
Warszawa: tysiące klientów dawnego UPC
Awaria może być szczególnie odczuwalna w Warszawie. Play od 2022 r. jest właścicielem sieci kablowej dawnego UPC Polska, z której korzysta wiele warszawskich gospodarstw domowych. Internet stacjonarny Play to dziś w stolicy zarówno łącza światłowodowe, jak i kablowe w blokach na wielu osiedlach.
Dla osób, które pracują zdalnie lub zaczynają dzień wcześnie rano, nocna awaria może oznaczać problem już przed wyjściem do pracy, jeśli usługa nie wróci do rana.
Nie działa internet w Play? Co możesz zrobić
- Uruchom ponownie router lub modem: wyłącz go z prądu na ok. 30 sekund i włącz ponownie. Jeśli awaria jest po stronie operatora, to nie pomoże, ale wykluczy problem z twoim sprzętem.
- Sprawdź, czy internet działa w telefonie przez sieć komórkową. Jeśli tak, możesz tymczasowo udostępnić go laptopowi (hotspot).
- Sprawdź informacje o awariach w aplikacji Play24 lub na infolinii operatora.
- Zapisz godzinę, od której nie masz internetu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.