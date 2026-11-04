Biedronka obniża cenę aż o 40 procent. Od 5 listopada kilogram za 5,99 zł. Promocja tylko przez 3 dni
Biedronka przygotowała kolejną dużą obniżkę cen, która może zainteresować klientów planujących zakupy na weekend. Od czwartku, 5 listopada, popularne owoce będzie można kupić za zaledwie 5,99 zł za kilogram. To aż 40 procent taniej niż przed promocją. Oferta potrwa tylko do soboty, 7 listopada, a różnica w cenie jest naprawdę duża.
Biedronka przecenia popularne owoce. Cena spada do 5,99 zł
Od czwartku, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Biedronka rozpocznie się promocja na winogrona mołdawskie sprzedawane na wagę.
To ciemne winogrona, które wyróżniają się dużymi owocami i charakterystycznym, intensywnym kolorem skórki.
Cena kilograma spadnie z 9,99 zł do 5,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 4 zł na każdym kilogramie, czyli aż 40 procent.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują świeże owoce dla całej rodziny.
40 procent taniej. Ile można zaoszczędzić?
Przy obecnych cenach owoców nawet kilkuzłotowa różnica na kilogramie może mieć znaczenie, szczególnie podczas większych zakupów.
W przypadku winogron mołdawskich Biedronka przygotowała następującą ofertę:
|Ilość winogron
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|0,5 kg
|3,00 zł
|5,00 zł
|1 kg
|5,99 zł
|9,99 zł
|2 kg
|11,98 zł
|19,98 zł
|3 kg
|17,97 zł
|29,97 zł
<text size=”xs”>Kwoty dla 0,5 kg zostały zaokrąglone do pełnych groszy.</text>
Kupując 2 kilogramy, można zaoszczędzić 8 zł, a przy zakupie 3 kilogramów różnica wynosi już 12 zł.
W przedstawionej ofercie nie wskazano konieczności korzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Czym wyróżniają się winogrona mołdawskie?
Winogrona odmiany Moldova, nazywane w handlu mołdawskimi, to późno dojrzewające winogrona stołowe.
Charakteryzują się ciemnofioletową, często niemal czarną skórką oraz stosunkowo dużymi, owalnymi owocami.
Ich miąższ jest jędrny, a smak słodki, z delikatną kwaskowatością.
Dzięki temu dobrze sprawdzają się jako przekąska, ale można wykorzystać je również do przygotowania sałatek owocowych, deserów czy dodatków do serów.
Warto pamiętać, że winogrona zawierają naturalnie występujące cukry, dlatego najlepiej traktować je jako element urozmaiconej diety.
Promocja tylko do soboty. Zostały trzy dni
Oferta na winogrona mołdawskie obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają trzy dni na skorzystanie z obniżonej ceny.
Warto jednak pamiętać, że dostępność produktów może różnić się między poszczególnymi sklepami.
Przed zakupem dobrze jest również sprawdzić jakość owoców.
Najlepiej wybierać winogrona jędrne, bez śladów pleśni, uszkodzeń i nadmiernej wilgoci w opakowaniu.
Jak przechowywać winogrona, żeby dłużej zachowały świeżość?
Winogrona najlepiej przechowywać w lodówce, w pojemniku zapewniającym dostęp powietrza.
Nie warto myć całego zapasu od razu. Wilgoć pozostająca na owocach może przyspieszyć ich psucie.
Najlepiej opłukać winogrona bezpośrednio przed spożyciem.
Jeżeli planujemy wykorzystać je do deserów, można wcześniej schłodzić owoce, dzięki czemu będą przyjemnie orzeźwiające.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy spożywcze w najbliższych dniach, warto zwrócić uwagę na tę ofertę Biedronki.
Winogrona mołdawskie za 5,99 zł za kilogram to cena niższa o 40 procent od wskazanej w gazetce ceny sprzed obniżki.
Nie trzeba kupować dużych ilości, aby skorzystać z promocji, ponieważ owoce sprzedawane są na wagę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.