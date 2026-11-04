Biedronka obniża ceny mięsa o 39 procent. Od 5 listopada kilogram za 14,99 zł. Jest jeden warunek
Biedronka przygotowała dużą promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów mięsnych. Od czwartku, 5 listopada, świeży filet z piersi kurczaka będzie można kupić za 14,99 zł za kilogram. To aż 39 procent mniej niż przed obniżką. Oferta potrwa tylko trzy dni, a klienci muszą pamiętać o ważnym warunku dotyczącym aplikacji i limicie zakupów.
Biedronka rusza z dużą promocją. Filet z kurczaka za 14,99 zł
Od czwartku, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Biedronka rozpoczyna się promocja na świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w opakowaniu Mega Paka.
Cena promocyjna wyniesie 14,99 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką to 24,90 zł.
Oznacza to, że na każdym kilogramie mięsa można zaoszczędzić 9,91 zł.
Sieć informuje, że obniżka wynosi 39 procent.
Promocja może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze, szczególnie rodziny, które regularnie przygotowują obiady z drobiu.
Jest jeden ważny warunek. Bez aplikacji cena będzie wyższa
Aby kupić filet z piersi kurczaka w cenie 14,99 zł za kilogram, trzeba skorzystać z aplikacji lub karty Moja Biedronka.
Promocyjna cena obowiązuje wyłącznie z aplikacją lub kartą lojalnościową.
Klienci, którzy nie skorzystają z programu Moja Biedronka, zapłacą 17,99 zł za kilogram.
To wciąż mniej niż cena sprzed promocji, ale o 3 zł więcej na każdym kilogramie w porównaniu z ofertą dla uczestników programu.
Warto więc pamiętać o zeskanowaniu aplikacji lub karty przy kasie.
Można kupić maksymalnie 3 kilogramy. Biedronka wprowadziła limit
Sieć ograniczyła ilość mięsa, którą można kupić w promocyjnej cenie.
Limit wynosi 3 kilogramy na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
Oznacza to, że limit nie odnawia się każdego dnia.
Przy zakupie pełnych 3 kilogramów w cenie 14,99 zł za kilogram klient zapłaci 44,97 zł.
Gdyby kupił taką samą ilość mięsa po cenie sprzed obniżki, zapłaciłby 74,70 zł.
Oszczędność na 3 kilogramach wynosi zatem 29,73 zł.
Promocja potrwa tylko do soboty
Oferta obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku, czyli od czwartku do soboty.
Biedronka zaznacza również, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
To ważne, ponieważ dostępność produktu może zależeć od konkretnej placówki.
Warto też pamiętać, że promocyjna cena dotyczy świeżego filetu z piersi kurczaka Kraina Mięs w wariancie Mega Paka, a nie wszystkich produktów drobiowych sprzedawanych w sieci.
Ile można zaoszczędzić? Sprawdzamy ceny
|Ilość mięsa
|Z Moją Biedronką
|Bez aplikacji lub karty
|Przed obniżką
|1 kg
|14,99 zł
|17,99 zł
|24,90 zł
|2 kg
|29,98 zł
|35,98 zł
|49,80 zł
|3 kg
|44,97 zł
|53,97 zł
|74,70 zł
Największą oszczędność w ramach limitu uzyskają osoby kupujące 3 kilogramy mięsa z wykorzystaniem programu Moja Biedronka.
Co zrobić z większą ilością kurczaka?
Filet z piersi kurczaka jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów w polskiej kuchni.
Można przygotować z niego kotlety, gulasz drobiowy, curry, mięso do makaronu lub dania z ryżem.
Jeśli kupujemy większą ilość, warto od razu podzielić mięso na porcje.
Część można wykorzystać do obiadu, a resztę zamrozić, przestrzegając daty przydatności do spożycia i zasad bezpiecznego przechowywania.
Świeży drób powinien być transportowany i przechowywany w warunkach chłodniczych. Nie należy pozostawiać go przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy w Biedronce między 5 a 7 listopada, warto zwrócić uwagę na ofertę świeżego filetu z piersi kurczaka.
Cena 14,99 zł za kilogram oznacza oszczędność prawie 10 zł na każdym kilogramie w porównaniu z ceną sprzed obniżki.
Trzeba jednak pamiętać o trzech zasadach: promocja trwa tylko do soboty, wymaga aplikacji lub karty Moja Biedronka, a limit wynosi 3 kilogramy na konto przez cały okres akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.