Z ostatniej chwili. Wypadek niemieckich wojskowych na polskiej autostradzie. Żandarmeria wydaje komunikat
Poważne zdarzenie z udziałem niemieckich sił zbrojnych na autostradzie A4 w Polsce. W pobliżu Kostomłotów na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia dwóch wojskowych ciężarówek. Trzech niemieckich żołnierzy zostało przewiezionych do szpitala. Żandarmeria Wojskowa przekazała szczegóły wypadku i wyjaśniła, dlaczego kolumna poruszała się bez eskorty polskich żołnierzy.
Dwie niemieckie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A4
Do zdarzenia doszło w środę, 4 listopada 2026 roku, około godziny 12:00 na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Kostomłoty w województwie dolnośląskim.
Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa, w wypadku uczestniczyły dwa wojskowe pojazdy ciężarowe należące do sił zbrojnych Niemiec.
Oba pojazdy poruszały się w ramach wojskowego przejazdu tranzytowego przez terytorium Polski.
W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało trzech niemieckich żołnierzy.
Na miejscu interweniowały odpowiednie służby.
Trzech żołnierzy przewiezionych do szpitala
Według oficjalnego komunikatu Żandarmerii Wojskowej trzech uczestników zdarzenia trafiło do szpitala z ogólnymi potłuczeniami.
Ich obrażenia nie zagrażają życiu ani zdrowiu – przekazano w komunikacie.
Informacja ta oznacza, że mimo udziału ciężkich pojazdów wojskowych w zderzeniu nie odnotowano obrażeń ocenionych przez służby jako zagrażające życiu.
Nie podano szczegółowych informacji dotyczących zakresu uszkodzeń pojazdów ani czasu hospitalizacji poszkodowanych.
Żandarmeria Wojskowa podała przyczynę zdarzenia
Służby ustaliły również przyczynę wypadku.
Jak wynika z komunikatu, było nią niezachowanie należytej odległości pomiędzy poruszającymi się pojazdami.
To jeden z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie w przypadku ciężarówek, które ze względu na swoją masę potrzebują odpowiedniej drogi hamowania.
Żandarmeria Wojskowa nie przekazała informacji o innych okolicznościach, które mogły przyczynić się do zdarzenia.
Dlaczego niemieccy wojskowi jechali bez polskiego pilotażu?
W komunikacie znalazło się również wyjaśnienie dotyczące obecności niemieckich pojazdów wojskowych na polskiej autostradzie.
Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że Polska była krajem tranzytowym dla przemieszczającej się kolumny.
Oznacza to, że niemieckie pojazdy przejeżdżały przez terytorium naszego kraju.
Jak podkreślono, zgodnie z wydanym pozwoleniem na przejazd kolumna nie wymagała pilotażu polskich sił zbrojnych.
Nie oznacza to więc, że wojskowe ciężarówki poruszały się bez wymaganych zezwoleń.
Przejazd odbywał się na podstawie odpowiedniego pozwolenia.
Policja zabezpieczyła miejsce wypadku
Miejsce zdarzenia zabezpieczyli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.
W oficjalnym komunikacie nie wskazano, jak długo trwały utrudnienia na autostradzie A4 ani czy konieczne było czasowe zamknięcie pasów ruchu.
Nie podano również szczegółów dotyczących dalszej podróży wojskowej kolumny.
W dniu 04.11.2026 r., około godz. 12.00 na autostradzie A4 w pobliżu m. Kostomłoty, woj. dolnośląskie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch wojskowych pojazdów ciężarowych należących do sił zbrojnych Niemiec.
Jak ustalono, przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej odległości pomiędzy poruszającymi się pojazdami.
W wyniku zdarzenia trzech żołnierzy wojsk niemieckich zostało zabranych do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, które nie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Kierowcy byli trzeźwi.
Informujemy, że Polska była krajem tranzytowym.
Jak wynika z wydanego pozwolenia na przejazd, kolumna nie wymagała pilotażu polskich sił zbrojnych.
Miejsce zdarzenia zabezpieczyli funkcjonariusze WRD KPP w Środzie Śląskiej.
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
ppłk Dariusz ROZKOSZ
— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) November 4, 2026
Co to oznacza dla kierowców?
Zdarzenie przypomina o szczególnym znaczeniu zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach.
Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarówek czy pojazdów wojskowych.
Przy dużych prędkościach i znacznej masie pojazdów zbyt mały odstęp może doprowadzić do zderzenia nawet wtedy, gdy kierowcy poruszają się w tym samym kierunku.
W tym przypadku trzech niemieckich żołnierzy zostało poszkodowanych, jednak według Żandarmerii Wojskowej ich obrażenia nie zagrażają życiu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.