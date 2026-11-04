Danuta Stenka prosi o pomoc dla ciężko chorego męża. Potrzeba aż 2 mln zł na leczenie
Dramatyczny apel Danuty Stenki. Jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek poinformowała, że jej mąż, Janusz Grzelak, zmaga się z agresywnym nowotworem krwi. Rodzina walczy o możliwość zastosowania nowoczesnej terapii, której koszt wynosi około 2 mln zł. Aktorka zwróciła się do Polaków z prośbą o wsparcie. Podkreśliła, że czasu jest bardzo mało.
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Danuta Stenka przekazała dramatyczną wiadomość. Jej mąż walczy z nowotworem
W środę, 4 listopada 2026 roku, Danuta Stenka opublikowała w mediach społecznościowych poruszający apel.
Aktorka poinformowała, że u jej męża, Janusza Grzelaka, zdiagnozowano szpiczaka plazmocytowego – nowotwór wywodzący się z komórek plazmatycznych szpiku kostnego.
Według przekazanych przez rodzinę informacji choroba ma agresywny przebieg.
Stenka przyznała, że diagnoza była dla najbliższych ogromnym wstrząsem.
„Jak grom z jasnego nieba spadła na nas diagnoza” – powiedziała w opublikowanym nagraniu.
Aktorka zdecydowała się publicznie opowiedzieć o sytuacji rodziny, ponieważ leczenie, z którym bliscy wiążą nadzieję, wymaga ogromnych pieniędzy.
Wszystko zaczęło się od bólu pleców. Potem przyszła diagnoza
Z opisu zbiórki na leczenie Janusza Grzelaka wynika, że pierwsze niepokojące objawy pojawiły się w połowie września.
Mężczyzna zaczął odczuwać ból kręgosłupa. Początkowo podejmowano próby złagodzenia dolegliwości, jednak jego stan się nie poprawiał.
Z czasem pojawił się również ból brzucha.
Badania obrazowe wykazały zmiany wymagające dalszej diagnostyki. Lekarze początkowo podejrzewali chłoniaka.
Stan zdrowia męża aktorki pogarszał się. Według relacji rodziny pojawiły się problemy z oddychaniem, jedzeniem i utrata masy ciała.
Pod koniec października postawiono ostateczną diagnozę: szpiczak plazmocytowy.
Z informacji opublikowanych przy zbiórce wynika, że choroba doprowadziła również do uszkodzenia nerek oraz zmian w obrębie kręgosłupa i okolicy biodra.
Janusz Grzelak rozpoczął leczenie szpitalne.
https://www.siepomaga.pl/janusz-grzelak
Leczenie ma kosztować około 2 mln zł. Rodzina apeluje o wsparcie
Danuta Stenka poinformowała, że szansą na leczenie jej męża jest terapia CAR-T.
To zaawansowana metoda immunoterapii, w której wykorzystuje się odpowiednio zmodyfikowane komórki układu odpornościowego pacjenta do rozpoznawania i zwalczania komórek nowotworowych.
W przypadku Janusza Grzelaka, według relacji rodziny, terapia nie jest refundowana.
Jej koszt oszacowano na około 2 mln zł.
To kwota, której bliscy nie są w stanie samodzielnie pokryć.
„Suma całkowicie przekracza nasze możliwości” – przyznała aktorka.
Stenka zaznaczyła również, że rodzina działa pod presją czasu.
Nie oznacza to jednak, że terapia gwarantuje wyleczenie. CAR-T jest zaawansowaną metodą leczenia, której skuteczność i możliwość zastosowania zależą od indywidualnej sytuacji medycznej pacjenta.
„Pomóżcie mi zawalczyć o przyszłość”. Aktorka zwróciła się do Polaków
Danuta Stenka nie ukrywa, jak trudna jest obecna sytuacja jej rodziny.
W mediach społecznościowych opowiedziała o nadziei na skuteczne leczenie, ale także o obawach związanych z przyszłością.
Aktorka poprosiła internautów zarówno o wsparcie finansowe, jak i o udostępnianie informacji o zbiórce.
W akcję zaangażowali się również najbliżsi małżonków.
Zbiórka na leczenie Janusza Grzelaka została uruchomiona na platformie Siepomaga.
Pomoc można przekazać za pośrednictwem strony:
https://www.siepomaga.pl/janusz-grzelak
Przed wpłatą warto upewnić się, że korzystamy z właściwego adresu zbiórki.
Danuta Stenka i Janusz Grzelak są małżeństwem od 38 lat
Danuta Stenka i Janusz Grzelak poznali się w środowisku teatralnym w latach 80.
Pobrali się w 1988 roku i wspólnie wychowali dwie córki – Paulinę i Wiktorię.
Przez lata aktorka wielokrotnie podkreślała znaczenie rodziny w swoim życiu.
Dziś małżonkowie mierzą się z jednym z najtrudniejszych doświadczeń – poważną chorobą i koniecznością zdobycia środków na leczenie.
Publiczny apel Stenki spotkał się z reakcją internautów, którzy przekazują rodzinie słowa wsparcia i deklarują pomoc.
Czym jest szpiczak plazmocytowy?
Szpiczak plazmocytowy, nazywany również szpiczakiem mnogim, to nowotwór układu krwiotwórczego rozwijający się z komórek plazmatycznych obecnych w szpiku kostnym.
Choroba może prowadzić między innymi do:
- Bólów i uszkodzeń kości.
- Niedokrwistości i osłabienia.
- Zaburzeń pracy nerek.
- Zwiększonej podatności na infekcje.
- Podwyższonego stężenia wapnia we krwi.
Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany. U części pacjentów możliwe jest wieloletnie kontrolowanie nowotworu dzięki dostępnym metodom leczenia.
W terapii szpiczaka stosuje się między innymi leki immunomodulujące, przeciwciała, inhibitory proteasomu, przeszczepienie komórek krwiotwórczych oraz – w określonych sytuacjach – terapię CAR-T.
Dobór leczenia zależy od stanu pacjenta, wcześniejszych terapii i szczegółowych wskazań medycznych.
Jak można pomóc rodzinie?
Rodzina Janusza Grzelaka zbiera środki na kosztowną terapię, z którą wiąże nadzieję na poprawę jego stanu zdrowia.
Osoby chcące wesprzeć akcję mogą przekazać darowiznę poprzez oficjalną zbiórkę lub udostępnić apel.
Danuta Stenka podkreśla, że liczy się każda forma pomocy.
Dla aktorki i jej bliskich najważniejsze jest obecnie uzyskanie dostępu do leczenia i możliwość dalszej walki z chorobą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.