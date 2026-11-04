Od 5 listopada w Rossmannie może ruszyć promocja 1+1 gratis. Klienci czekają na nie cały rok
Już w czwartek, 5 listopada, w Rossmannie może pojawić się promocja, na którą czekają miłośnicy kosmetycznych niespodzianek. Według nieoficjalnych informacji sieć ma uruchomić akcję 1+1 gratis na kalendarze adwentowe. Promocja miałaby obowiązywać zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym. Jest jednak ważne zastrzeżenie: Rossmann nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych doniesień.
Rossmann szykuje promocję na 5 listopada? Kalendarze adwentowe w centrum uwagi
Listopad to czas, kiedy w drogeriach pojawia się coraz więcej świątecznych produktów. Jednymi z najbardziej poszukiwanych są kalendarze adwentowe z kosmetykami, które pozwalają codziennie odkrywać nową niespodziankę.
W tym roku zainteresowanie może dodatkowo zwiększyć zapowiadana nieoficjalnie promocja w Rossmannie.
Z informacji krążących wśród obserwatorów ofert drogerii wynika, że 5 listopada może ruszyć akcja 1+1 gratis na kalendarze adwentowe.
Oznaczałoby to możliwość otrzymania drugiego produktu bez dodatkowej opłaty przy zakupie pierwszego, zgodnie z regulaminem promocji.
Na razie nie wiadomo jednak, czy akcja obejmie wszystkie kalendarze, czy wyłącznie wybrane modele.
Promocja może wystartować już minutę po północy
Według nieoficjalnych doniesień promocja miałaby rozpocząć się w sklepie internetowym Rossmanna 5 listopada o godzinie 00:01.
To oznacza, że osoby zainteresowane zakupami online mogłyby sprawdzić ofertę już w nocy ze środy na czwartek.
W sklepach stacjonarnych akcja miałaby obowiązywać od momentu ich otwarcia.
W wielu drogeriach będzie to godzina 8:00, choć dokładne godziny działania poszczególnych placówek mogą się różnić.
Żadna z tych godzin nie jest na razie oficjalnie potwierdzonym terminem rozpoczęcia promocji.
Nie wszędzie kalendarze są już na półkach
Pojawiają się również informacje, że w niektórych drogeriach Rossmann kalendarze adwentowe nie zostały jeszcze wystawione do sprzedaży.
Według nieoficjalnych doniesień pracownicy mają uzupełniać ekspozycje jeszcze przed planowanym rozpoczęciem akcji.
Nie oznacza to jednak, że każdy sklep będzie miał identyczny asortyment.
Dostępność kalendarzy może różnić się w zależności od lokalizacji, a część popularnych produktów może szybko zniknąć z półek, jeśli promocja rzeczywiście wystartuje.
Jak miałaby działać promocja 1+1 gratis?
Mechanizm akcji jest prosty: klient kupuje dwa produkty objęte promocją, a jeden z nich otrzymuje gratis.
Przykładowo, gdyby dwa kwalifikujące się kalendarze kosztowały po 100 zł, przy klasycznej promocji 1+1 gratis łączny rachunek wyniósłby 100 zł zamiast 200 zł.
To jedynie przykład wyjaśniający zasadę działania rabatu, a nie informacja o cenach konkretnych kalendarzy Rossmanna.
Nie wiadomo jeszcze, jak sieć miałaby rozliczać zakup produktów o różnych cenach, czy obowiązywałyby limity oraz czy konieczne byłoby korzystanie z aplikacji.
Te szczegóły powinny zostać wyjaśnione w oficjalnym regulaminie, jeżeli promocja zostanie ogłoszona.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup kalendarza adwentowego, warto sprawdzić ofertę Rossmanna 5 listopada, ale nie traktować nieoficjalnej zapowiedzi jako gwarancji rabatu.
Przed zakupem zwróć uwagę na cenę produktów, zasady łączenia różnych kalendarzy oraz ewentualne ograniczenia.
Najważniejsza informacja: promocja 1+1 gratis jest na razie niepotwierdzona. Jej rzeczywiste warunki będzie można ocenić dopiero po opublikowaniu komunikatu lub regulaminu przez sieć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.