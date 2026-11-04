Kupiłam tę choinkę w Action za 49,95 zł. Włączyłam ją i w domu od razu zrobiło się magicznie!
Nie planowałam jeszcze wielkich świątecznych dekoracji, ale kiedy zobaczyłam tę choinkę w Action, postanowiłam ją kupić. Kosztowała zaledwie 49,95 zł, a efekt po rozłożeniu i włączeniu światełek naprawdę mnie zachwycił. Wystarczyło kilka chwil, żeby zwykły pokój zamienił się w przytulne, rozświetlone miejsce. I co najlepsze – choinka nie zajmuje dużo przestrzeni, a wygląda przepięknie.
Zobaczyłam ją w Action i nie mogłam się oprzeć
W sklepach Action pojawia się coraz więcej świątecznych dekoracji. Wśród nich znalazłam coś, co od razu przyciągnęło moją uwagę – spiralną choinkę LED.
Nie jest to tradycyjne drzewko z gałązkami i bombkami. Konstrukcja jest lekka, smukła i składa się ze spirali ozdobionej setkami niewielkich lampek.
Na samym szczycie znajduje się świecąca gwiazda.
Pomyślałam, że za niespełna 50 zł warto spróbować.
Kupiłam ją, przyniosłam do domu, rozłożyłam i włączyłam. Efekt przeszedł moje oczekiwania.
Światełka tworzą delikatny, ciepły blask, a spiralny kształt sprawia, że dekoracja wygląda niemal jak choinka narysowana światłem.
W domu od razu zrobiło się magicznie
Najbardziej podoba mi się to, że ta choinka nie potrzebuje żadnych dodatkowych ozdób.
Nie trzeba wieszać bombek, łańcuchów ani lamety. Wystarczy ją ustawić i podłączyć do prądu.
Na moim zdjęciu widać, jak prezentuje się po rozłożeniu. Ustawiłam ją na drewnianym stoliku, przy oknie. Ciepłe światełka pięknie kontrastują z otoczeniem, a świecąca gwiazda na szczycie dodaje całości uroku.
W jednej chwili zrobiło się przytulnie, świątecznie i naprawdę magicznie.
To jedna z tych dekoracji, które wyglądają niepozornie w opakowaniu, a po włączeniu robią ogromną różnicę.
Aż 364 lampki LED za 49,95 zł
Choinka ma 120 cm wysokości i 40 cm średnicy.
Wyposażono ją w aż 364 lampki LED, które tworzą charakterystyczną spiralę.
W Action trwa obecnie promocja na ten produkt.
|Parametr
|Szczegóły
|Produkt
|Spiralna choinka LED
|Sklep
|Action
|Cena promocyjna
|49,95 zł
|Cena przed obniżką
|67,95 zł
|Obniżka
|26%
|Wysokość
|120 cm
|Średnica
|40 cm
|Liczba lampek
|364 LED
|Długość przewodu
|5 m
|Zastosowanie
|Wewnątrz i na zewnątrz
Promocja obowiązuje od 4 do 10 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że w porównaniu z ceną sprzed obniżki można zaoszczędzić 18 zł.
Ma funkcję, którą szczególnie doceniłam
Choinka została wyposażona w praktyczny timer.
Po jego uruchomieniu lampki świecą przez 6 godzin, a następnie automatycznie wyłączają się na 18 godzin.
Dzięki temu nie trzeba codziennie pamiętać o ręcznym wyłączaniu dekoracji.
To szczególnie wygodne, jeśli lubimy, gdy świąteczne ozdoby zapalają się wieczorem i tworzą przyjemny nastrój.
Dodatkowym atutem jest pięciometrowy przewód, który daje większą swobodę przy wyborze miejsca ustawienia.
Można ją postawić nie tylko w salonie
Producent przewidział możliwość używania choinki zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Można więc ustawić ją w salonie, przy oknie, w przedpokoju, a także wykorzystać jako dekorację ogrodu lub tarasu, zgodnie z instrukcją produktu.
Jej spiralna konstrukcja sprawia, że wygląda efektownie również w niewielkich przestrzeniach.
Nie zastąpi tradycyjnej, pachnącej choinki, ale może być jej świetnym uzupełnieniem.
U mnie sprawdziła się jako samodzielna dekoracja.
Czy warto kupić spiralną choinkę z Action?
Po tym, jak zobaczyłam ją rozświetloną w swoim domu, uważam, że był to bardzo udany zakup.
Za 49,95 zł otrzymałam dekorację, która wygląda oryginalnie, daje przyjemne światło i nie wymaga dodatkowego strojenia.
Największe wrażenie robi oczywiście wieczorem, kiedy lampki stają się głównym elementem dekoracyjnym.
Jeżeli lubicie świąteczne światełka i chcecie stworzyć przytulną atmosferę bez wydawania kilkuset złotych, warto przyjrzeć się tej choince.
Promocja w Action potrwa do 10 listopada, a dostępność produktu może różnić się między sklepami.
Ja już swoją mam. I przyznam, że teraz z przyjemnością patrzę, jak świeci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.