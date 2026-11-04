Kupiłam tę choinkę w Action za 49,95 zł. Włączyłam ją i w domu od razu zrobiło się magicznie!

5 listopada 2026 00:09 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Nie planowałam jeszcze wielkich świątecznych dekoracji, ale kiedy zobaczyłam tę choinkę w Action, postanowiłam ją kupić. Kosztowała zaledwie 49,95 zł, a efekt po rozłożeniu i włączeniu światełek naprawdę mnie zachwycił. Wystarczyło kilka chwil, żeby zwykły pokój zamienił się w przytulne, rozświetlone miejsce. I co najlepsze – choinka nie zajmuje dużo przestrzeni, a wygląda przepięknie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Zobaczyłam ją w Action i nie mogłam się oprzeć

W sklepach Action pojawia się coraz więcej świątecznych dekoracji. Wśród nich znalazłam coś, co od razu przyciągnęło moją uwagę – spiralną choinkę LED.

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Nie jest to tradycyjne drzewko z gałązkami i bombkami. Konstrukcja jest lekka, smukła i składa się ze spirali ozdobionej setkami niewielkich lampek.

Na samym szczycie znajduje się świecąca gwiazda.

Pomyślałam, że za niespełna 50 zł warto spróbować.

Kupiłam ją, przyniosłam do domu, rozłożyłam i włączyłam. Efekt przeszedł moje oczekiwania.

Światełka tworzą delikatny, ciepły blask, a spiralny kształt sprawia, że dekoracja wygląda niemal jak choinka narysowana światłem.

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W domu od razu zrobiło się magicznie

Najbardziej podoba mi się to, że ta choinka nie potrzebuje żadnych dodatkowych ozdób.

Nie trzeba wieszać bombek, łańcuchów ani lamety. Wystarczy ją ustawić i podłączyć do prądu.

Na moim zdjęciu widać, jak prezentuje się po rozłożeniu. Ustawiłam ją na drewnianym stoliku, przy oknie. Ciepłe światełka pięknie kontrastują z otoczeniem, a świecąca gwiazda na szczycie dodaje całości uroku.

W jednej chwili zrobiło się przytulnie, świątecznie i naprawdę magicznie.

To jedna z tych dekoracji, które wyglądają niepozornie w opakowaniu, a po włączeniu robią ogromną różnicę.

Aż 364 lampki LED za 49,95 zł

Choinka ma 120 cm wysokości i 40 cm średnicy.

Wyposażono ją w aż 364 lampki LED, które tworzą charakterystyczną spiralę.

W Action trwa obecnie promocja na ten produkt.

Parametr Szczegóły
Produkt Spiralna choinka LED
Sklep Action
Cena promocyjna 49,95 zł
Cena przed obniżką 67,95 zł
Obniżka 26%
Wysokość 120 cm
Średnica 40 cm
Liczba lampek 364 LED
Długość przewodu 5 m
Zastosowanie Wewnątrz i na zewnątrz

Promocja obowiązuje od 4 do 10 listopada 2026 roku.

Oznacza to, że w porównaniu z ceną sprzed obniżki można zaoszczędzić 18 zł.

Ma funkcję, którą szczególnie doceniłam

Choinka została wyposażona w praktyczny timer.

Po jego uruchomieniu lampki świecą przez 6 godzin, a następnie automatycznie wyłączają się na 18 godzin.

Dzięki temu nie trzeba codziennie pamiętać o ręcznym wyłączaniu dekoracji.

To szczególnie wygodne, jeśli lubimy, gdy świąteczne ozdoby zapalają się wieczorem i tworzą przyjemny nastrój.

Dodatkowym atutem jest pięciometrowy przewód, który daje większą swobodę przy wyborze miejsca ustawienia.

Można ją postawić nie tylko w salonie

Producent przewidział możliwość używania choinki zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

Można więc ustawić ją w salonie, przy oknie, w przedpokoju, a także wykorzystać jako dekorację ogrodu lub tarasu, zgodnie z instrukcją produktu.

Jej spiralna konstrukcja sprawia, że wygląda efektownie również w niewielkich przestrzeniach.

Nie zastąpi tradycyjnej, pachnącej choinki, ale może być jej świetnym uzupełnieniem.

U mnie sprawdziła się jako samodzielna dekoracja.

Czy warto kupić spiralną choinkę z Action?

Po tym, jak zobaczyłam ją rozświetloną w swoim domu, uważam, że był to bardzo udany zakup.

Za 49,95 zł otrzymałam dekorację, która wygląda oryginalnie, daje przyjemne światło i nie wymaga dodatkowego strojenia.

Największe wrażenie robi oczywiście wieczorem, kiedy lampki stają się głównym elementem dekoracyjnym.

Jeżeli lubicie świąteczne światełka i chcecie stworzyć przytulną atmosferę bez wydawania kilkuset złotych, warto przyjrzeć się tej choince.

Promocja w Action potrwa do 10 listopada, a dostępność produktu może różnić się między sklepami.

Ja już swoją mam. I przyznam, że teraz z przyjemnością patrzę, jak świeci.

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