Człowiek prezydenta ujawnia. Trump do Nawrockiego: „Należy zestrzelić”
Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił kulisy rozmowy Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim na temat ataku rosyjskich dronów. Amerykański prezydent nie tylko pochwalił polskie działania, ale też zapowiedział możliwość zwiększenia liczby wojsk USA w Polsce. „Jasnym jest, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski i jest to obiekt wrogi, należy to zestrzelić” – miał powiedzieć Trump.
To była dobra rozmowa, stosunkowo długa, której celem było przede wszystkim przedstawienie faktów, co się wydarzyło w Polsce. Ważne było, kluczowe, żeby nasz sojusznik, pan prezydent Trump, miał pełną w tym zakresie informację – tłumaczył Marcin Przydacz w programie „Tłit” Wirtualnej Polsce.
Trump pochwalił polską reakcję
Prezydent USA miał jednoznacznie poprzeć działania polskich i sojuszniczych sił podczas nocnego ataku dronów. Jasnym jest, jak mówi prezydent Trump, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski i jest to obiekt wrogi, należy to zestrzelić – powiedział Przydacz, cytując słowa amerykańskiego przywódcy.
To stanowcze poparcie kontrastuje z wcześniejszymi wypowiedziami Trumpa, który nazwał atak „pomyłką”. Teraz okazuje się, że w bezpośredniej rozmowie z Nawrockim amerykański prezydent był zdecydowanie bardziej jednoznaczny w ocenie sytuacji.
Zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce
Wśród kluczowych ustaleń rozmowy znalazła się deklaracja dotycząca wojsk amerykańskich w Europie. Donald Trump mówił o możliwości zwiększania obecności wojsk USA w Polsce – przekazał prezydencki minister. To niezwykle istotna deklaracja w kontekście wcześniejszych doniesień o planach ograniczenia amerykańskiej obecności w regionie.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że wcześniejsze zapewnienia prezydenta USA dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce nabierają teraz wyjątkowego znaczenia. To, co powiedział wówczas prezydent USA, że wojska amerykańskie w Polsce pozostaną, a być może będzie zwiększenie obecności amerykańskiej, w kontekście dnia dzisiejszego jest szczególnie ważne – podkreślił.
Rzecznik prezydenta ujawnia szczegóły
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM przedstawił dodatkowe kulisy rozmowy. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał wczoraj po godzinie dziewiętnastej z panem prezydentem Donaldem Trumpem i usłyszał przede wszystkim zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie bezpieczeństwa, we wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to sojusznicze wsparcie, potwierdził zatrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego w Rzeczpospolitej – dodał Leśkiewicz.
Rozmowa po bezprecedensowym ataku
Kontekstem rozmowy był bezprecedensowy atak rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną. Po raz pierwszy kraj NATO został w taki sposób zaatakowany przez Federację Rosyjską. Wleciało kilkanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić – stwierdził rzecznik prezydenta.
Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Dodał, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.
Strategiczne znaczenie dla Polski
Leśkiewicz podkreślił dyplomatyczne znaczenie szybkiej reakcji USA. Sam fakt tego, że największy sojusznik w NATO, najsilniejszy sojusznik w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, rozmawia z prezydentem Rzeczypospolitej w kilka godzin po tym incydencie granicznym, po przekroczeniu polskiej przestrzeni granicznej przez rosyjskie drony, no, jest niezwykle ważnym gestem dyplomatycznym i politycznym.
Rosyjski błąd strategiczny?
Według analiz, ostatnie wydarzenia paradoksalnie przekonują USA, że nie powinny zmniejszać obecności w Europie Wschodniej. Moskwa popełniła więc błąd. Z drugiej strony stara się pokazać Amerykanom, że nie mogą przenieść na teren Polski swoich myśliwców, bo Polacy nie zapewnią im bezpieczeństwa.
Wcześniej Trump sugerował, że będzie chciał zabezpieczyć ukraińską przestrzeń powietrzną, co oznaczało stacjonowanie samolotów USA na terenie Polski.
Ujawnione słowa Trumpa pokazują, że w bezpośrednich rozmowach z sojusznikami amerykański prezydent jest zdecydowanie bardziej stanowczy niż w publicznych wypowiedziach. Deklaracja o zestrzeleniu wrogich obiektów to jasny sygnał dla Moskwy, że USA nie będą tolerować kolejnych prowokacji.
