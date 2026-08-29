Czołowe zderzenie na Mazowszu. Cztery osoby ranne, w tym dwoje dzieci

29 sierpnia 2026 18:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Droga wojewódzka nr 632 w rejonie miejscowości Strachówko jest całkowicie zablokowana po groźnym wypadku, do którego doszło dziś około godziny 12:40. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe – seat i suzuki, którym podróżowała matka z dwojgiem małych dzieci. Łącznie obrażenia odniosły cztery osoby, w tym oboje dzieci.

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Wypadek w miejscowości Strachówko. Na zdjęciu widać akcję służb oraz dwa rozbite pojazdy.
Fot. Policja Płońsk

Do zderzenia doszło na łuku drogi

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca seatem 23-latka jechała w kierunku Nowego Miasta i na łuku drogi zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwnej strony suzuki. Tym drugim autem podróżowała 32-letnia kobieta wraz z dwojgiem dzieci w wieku 8 i 4 lat. Siła uderzenia sprawiła, że oba pojazdy zjechały z jezdni i wylądowały w przydrożnych rowach.

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Najciężej ucierpiała 32-letnia kierująca suzuki – została zakleszczona w rozbitym pojeździe, a do jej uwolnienia i przewiezienia do szpitala zaangażowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oboje jadących z nią dzieci przetransportowano do szpitala karetkami pogotowia. Pomocy medycznej na miejscu udzielono również 23-letniej kierującej seatem, która – jak wskazują wstępne informacje – najprawdopodobniej również zostanie przewieziona do placówki medycznej. W sumie obrażenia odniosły więc wszystkie cztery osoby uczestniczące w zdarzeniu.

Droga zablokowana, apel o ostrożność

Na miejscu wypadku pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, a droga wojewódzka nr 632 pozostaje obecnie całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie i, w miarę możliwości, korzystanie z dróg alternatywnych, dopóki trwają działania służb na miejscu zdarzenia.

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