Poważny wypadek na Mazowszu. Samochód wypadł z drogi, uderzył w betonowy przepust
Chwilę po godzinie 13 na drodze krajowej nr 62 w Woli Brwileńskiej doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 23-letni kierowca chevroleta próbował wyprzedzić inny pojazd, gdy najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w betonowy przepust.
21-letnia pasażerka trafiła do szpitala
W wyniku uderzenia obrażenia odniosła 21-letnia kobieta jadąca w samochodzie jako pasażerka – została przewieziona do szpitala. Sam kierowca, jak ustalili policjanci, był trzeźwy. Dokładne przyczyny utraty panowania nad pojazdem pozostają na razie przedmiotem ustaleń – wstępna wersja mówi o niebezpiecznym manewrze wyprzedzania, który zakończył się zjechaniem na pobocze i zderzeniem z przepustem.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze zajmujący się ustalaniem dokładnego przebiegu zdarzenia na miejscu.
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