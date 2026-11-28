Czy spółdzielnia może żądać pieniędzy za klucze do własnego mieszkania? Właściciele powinni znać swoje prawa
Wymiana domofonu, zamka w drzwiach wejściowych do klatki schodowej lub montaż nowoczesnego systemu kontroli dostępu może stać się początkiem konfliktu pomiędzy mieszkańcami a administracją budynku. Właściciele mieszkań otrzymują określoną liczbę kluczy lub elektronicznych breloków, a za kolejne mogą być zobowiązani do zapłaty. Problem pojawia się szczególnie w przypadku wieloosobowych rodzin oraz osób wynajmujących mieszkania. Czy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może pobierać takie opłaty? Istotne znaczenie mają przepisy dotyczące prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej.
Wymieniają zamki w blokach. Mieszkańcy muszą odebrać nowe klucze
Coraz częściej w budynkach wielorodzinnych tradycyjne zamki zastępowane są elektronicznymi systemami kontroli dostępu. Aby wejść na klatkę schodową, mieszkańcy wykorzystują specjalne breloki, karty zbliżeniowe lub indywidualne kody.
Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć dostęp osób postronnych do budynku. Nie zawsze jednak wszyscy domownicy otrzymują własny identyfikator bez dodatkowych kosztów.
W przypadku kilkuosobowej rodziny konieczność zakupu dodatkowych breloków może oznaczać nieprzewidziany wydatek. Pojawia się wówczas pytanie, dlaczego właściciel mieszkania ma dodatkowo płacić za możliwość swobodnego wejścia do budynku, którego części jest współwłaścicielem.
Ile kluczy i breloków przysługuje właścicielowi mieszkania za darmo?
Polskie przepisy nie określają jednej, obowiązującej na terenie całego kraju liczby bezpłatnych kluczy, kart magnetycznych lub breloków do domofonu, które powinien otrzymać właściciel mieszkania.
Nie istnieje ustawowa zasada nakazująca wydanie dwóch, trzech lub czterech identyfikatorów na każdy lokal. Szczegółowe warunki ich wydawania mogą wynikać z regulaminu spółdzielni, uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub zasad finansowania modernizacji budynku.
Nie oznacza to jednak, że administracja może dowolnie ograniczać mieszkańcom dostęp do klatki schodowej.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel ma prawo korzystać z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Podobną ochronę współwłaścicieli przewiduje art. 206 Kodeksu cywilnego.
Drzwi wejściowe i klatka schodowa służą między innymi zapewnieniu dostępu do mieszkań. Zarządca nie powinien organizować systemu zabezpieczeń w sposób, który bezpodstawnie uniemożliwia korzystanie z własnego lokalu.
Warszawska spółdzielnia określiła zasady. Za niektóre urządzenia trzeba zapłacić
Przykładem rzeczywistych rozwiązań stosowanych przez administratorów budynków jest regulamin Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
Dokument przewiduje odpłatne wydawanie pilotów, kart magnetycznych i breloków zbliżeniowych. Pobierana opłata odpowiada kosztom zakupu oraz ewentualnego zaprogramowania urządzenia.
Jednocześnie regulamin przewiduje bezpłatne wydawanie tradycyjnych kluczy w przypadku wymiany lub naprawy drzwi albo wkładki zamka przez spółdzielnię.
Pokazuje to, że zasady dotyczące tradycyjnych kluczy i elektronicznych identyfikatorów mogą być różne nawet w obrębie jednej spółdzielni mieszkaniowej.
Jeden klucz na całe mieszkanie. Takie rozwiązania rzeczywiście funkcjonują
Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach przewiduje wydawanie jednego klucza do drzwi wejściowych na lokal w przypadku montażu lub kompleksowej wymiany instalacji domofonowej.
Dokument przewiduje również możliwość odpłatnego zamawiania dodatkowych elektronicznych kluczy dostępowych oraz ich programowania.
Podobne rozwiązanie znajduje się w regulaminie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teresa”.
Dla samotnie mieszkającej osoby jeden klucz może okazać się wystarczający. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja rodziny z kilkorgiem dzieci, w której wszyscy domownicy wychodzą do pracy lub szkoły o różnych godzinach.
W takich przypadkach szczególnego znaczenia nabiera możliwość uzyskania dodatkowych identyfikatorów lub korzystania z indywidualnego kodu dostępu.
Ile może kosztować dodatkowy brelok? Są konkretne stawki
Spółdzielnie mieszkaniowe publikują niekiedy cenniki dodatkowych usług świadczonych na rzecz mieszkańców.
Przykładowo w cenniku Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, opublikowanym 19 marca 2025 roku, znalazły się następujące stawki:
|Rodzaj usługi
|Cena
|Sprzedaż i zaprogramowanie breloka do drzwi wejściowych
|15 zł netto
|Dorobienie tradycyjnego klucza typu Yale
|10 zł brutto
|Sprzedaż i zaprogramowanie pilota do bramy lub szlabanu
|150 zł brutto
|Wymiana słuchawki domofonowej
|140 zł brutto
Są to stawki wynikające z konkretnego opublikowanego cennika, a nie ceny obowiązujące we wszystkich spółdzielniach w Polsce.
W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych łączny koszt wyposażenia wszystkich mieszkańców w nowe urządzenia dostępowe może być zauważalny.
Płacisz już na fundusz remontowy? Sprawdź, czy nie obciążają Cię dwukrotnie
Wymiana zamków w częściach wspólnych budynku może być finansowana z funduszu remontowego lub innych środków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości.
Właściciele mieszkań powinni sprawdzić, czy koszt podstawowego kompletu kluczy lub breloków został już uwzględniony w rozliczeniu inwestycji.
Jeżeli wykonawca dostarczył identyfikatory w ramach opłaconego przez mieszkańców montażu, a administracja następnie żąda dodatkowych pieniędzy za ich wydanie, warto wystąpić o szczegółową kalkulację.
Nie każda dodatkowa opłata oznacza podwójne naliczenie kosztów. Może ona obejmować zakup kolejnego urządzenia lub jego indywidualne zaprogramowanie. Zarządca powinien jednak potrafić wyjaśnić, z czego wynika żądana należność.
Wynajmujesz mieszkanie? Spółdzielnia nie powinna pozbawiać najemcy dostępu do budynku
Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem również mogą spotkać się z problemem ograniczonej liczby identyfikatorów.
Administracja może wymagać, aby nowy brelok odebrał osobiście właściciel mieszkania lub osoba przez niego upoważniona. Takie rozwiązanie może być uzasadnione względami bezpieczeństwa i koniecznością kontrolowania liczby aktywnych urządzeń.
Nie powinno ono jednak prowadzić do faktycznego uniemożliwienia dostępu osobom legalnie zamieszkującym lokal.
Sam fakt, że mieszkaniec jest najemcą, a nie właścicielem nieruchomości, nie uzasadnia pozbawienia go możliwości wejścia do zajmowanego mieszkania.
Zalegasz z czynszem? Administracja nie powinna traktować klucza jako narzędzia windykacji
Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której zarządca uzależnia wydanie klucza lub aktywowanie breloka od uregulowania zaległości w opłatach mieszkaniowych.
Spółdzielnia ma prawo dochodzić należności, naliczać odsetki i kierować sprawy do sądu. Nie oznacza to jednak prawa do samowolnego pozbawiania mieszkańca dostępu do lokalu.
Znaczenie ma tutaj art. 342 Kodeksu cywilnego, ustanawiający zakaz samowolnego naruszania posiadania.
Jeżeli odmowa wydania klucza skutkuje rzeczywistym uniemożliwieniem wejścia do mieszkania, właściciel może rozważyć dochodzenie ochrony swoich praw przed sądem.
Inaczej należy ocenić sytuację, w której mieszkaniec posiada działający klucz lub kod, a administracja odmawia bezpłatnego wydania kolejnego egzemplarza. Samo żądanie zapłaty za dodatkowy brelok nie przesądza o naruszeniu prawa.
Wspólnota podjęła uchwałę? Właściciel może ją zaskarżyć
Jeżeli zasady wydawania identyfikatorów określono w uchwale wspólnoty mieszkaniowej, właściciel może zakwestionować ją na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.
Podstawą zaskarżenia może być między innymi niezgodność uchwały z prawem, naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub naruszenie interesów właściciela.
Trzeba jednak pamiętać o terminie. Wynosi on zasadniczo sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli albo od powiadomienia skarżącego o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych właściwa procedura zależy od rodzaju decyzji, statusu mieszkańca oraz obowiązujących przepisów i postanowień statutu.
Spółdzielnia żąda pieniędzy za klucze? Zanim zapłacisz, sprawdź pięć rzeczy
Jeżeli administracja budynku ogłasza wymianę zamków lub systemu domofonowego, warto ustalić:
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ile kluczy lub breloków przewidziano w podstawowym komplecie;
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czy podstawowy komplet został już sfinansowany z opłat mieszkańców;
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na podstawie jakiego regulaminu lub uchwały pobierane są dodatkowe opłaty;
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ile rzeczywiście kosztuje zakup i zaprogramowanie identyfikatora;
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czy istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego kodu dostępu.
W razie wątpliwości warto wystąpić do administracji na piśmie i zażądać przedstawienia podstawy naliczenia opłaty.
Najważniejsza jest różnica pomiędzy odpłatnością za dodatkowy egzemplarz klucza a bezprawnym ograniczeniem prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej.
Spółdzielnia lub wspólnota może ustalać zasady funkcjonowania systemu dostępowego, ale nie powinna traktować wejścia do własnego mieszkania jako dodatkowej, dowolnie wycenianej usługi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.