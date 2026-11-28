Dostałeś zawiadomienie o podwyżce funduszu remontowego? Nie każda decyzja administracji jest zgodna z prawem
Podwyżka stawki na fundusz remontowy o kilkadziesiąt procent może oznaczać dla właściciela mieszkania dodatkowe wydatki sięgające nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają prawo zwiększać opłaty, jednak muszą przestrzegać określonych procedur. Jeżeli uchwała wspólnoty nie uzyskała wymaganej większości głosów, może zostać uznana za nieistniejącą. Właściciele mieszkań mają również prawo kwestionować nieuzasadnione podwyżki i domagać się przedstawienia szczegółowych kalkulacji.
Fundusz remontowy drożeje. Mieszkańcy mogą zapłacić setki złotych więcej
Rosnące koszty materiałów budowlanych, usług remontowych oraz konserwacji budynków mogą skłaniać administratorów nieruchomości do zwiększania stawek na fundusz remontowy.
Dla właściciela mieszkania każda podwyżka stawki naliczanej od metra kwadratowego oznacza dodatkowe comiesięczne obciążenie.
Jeżeli dotychczasowa stawka wynosiła 2,50 zł za metr kwadratowy, a administracja podniesie ją do 4 zł, właściciel mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych zapłaci miesięcznie 240 zł zamiast 150 zł.
W skali roku oznacza to dodatkowe 1080 zł wydatków. W przypadku większych mieszkań różnica będzie jeszcze bardziej odczuwalna.
Sama wysokość podwyżki nie przesądza jednak o jej legalności. Nawet wzrost stawki o kilkadziesiąt procent może być uzasadniony, jeżeli budynek wymaga kosztownych prac remontowych.
Nie było wymaganej większości głosów? Uchwała może w ogóle nie istnieć
W przypadku wspólnot mieszkaniowych kluczowe znaczenie ma art. 23 ustawy o własności lokali.
Zgodnie z tym przepisem uchwały właścicieli podejmowane są na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów lub przy wykorzystaniu obu tych metod.
Co do zasady o przyjęciu uchwały decyduje większość głosów liczona według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. W określonych sytuacjach stosowana może być zasada, zgodnie z którą każdemu właścicielowi przysługuje jeden głos.
Jeżeli projekt uchwały dotyczącej zwiększenia stawki na fundusz remontowy nie uzyskał wymaganej większości, istnieją podstawy do kwestionowania samego faktu jej podjęcia.
W takiej sytuacji można rozważyć wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie nieistnienia uchwały.
Nie należy jednak utożsamiać zasad głosowania we wspólnocie z procedurami obowiązującymi w spółdzielniach mieszkaniowych. Są to odrębne formy zarządzania nieruchomościami.
Spółdzielnia musi poinformować mieszkańców o podwyżce z odpowiednim wyprzedzeniem
Osoby mieszkające w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe korzystają z dodatkowej ochrony ustawowej.
Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie wysokości opłat należy zawiadomić mieszkańców z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Podwyżka musi również zostać pisemnie uzasadniona.
Krótszy, czternastodniowy termin dotyczy określonych kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak dostawy wody, energii czy odbiór odpadów. Nie należy automatycznie stosować tego wyjątku do funduszu remontowego.
Oznacza to, że zawiadomienie doręczone pod koniec listopada 2026 roku o podwyżce funduszu remontowego obowiązującej już od 1 stycznia 2027 roku może naruszać ustawowy termin.
Nie przedstawili planu remontów? Mieszkańcy mają prawo domagać się dokumentów
Podwyższenie stawki na fundusz remontowy powinno mieć ekonomiczne uzasadnienie. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie wydatki planuje administracja i dlaczego dotychczasowe wpływy okazują się niewystarczające.
Szczególne znaczenie mają informacje dotyczące planowanej termomodernizacji, remontu dachu, wymiany instalacji wodociągowej, modernizacji wind oraz napraw elewacji.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych przyjęcie rocznego planu gospodarczego oraz ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu należą do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
Brak odpowiednich uchwał lub ekonomicznego uzasadnienia podwyżki może stanowić podstawę sporu sądowego. Sam brak szczegółowego planu remontów nie oznacza jednak automatycznej nieważności każdej podwyżki.
Przez zaniedbania zarządcy remont kosztuje dwa razy więcej. Czy mieszkańcy muszą za to zapłacić?
Szczególnie kontrowersyjne są sytuacje, w których konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu wynika z wieloletnich zaniedbań administracji.
Przykładem może być ignorowanie zgłoszeń dotyczących przeciekającego dachu, niewykonywanie niezbędnych napraw lub dopuszczenie do postępującej degradacji instalacji.
Koszty niezbędnego remontu nieruchomości wspólnej mogą nadal obciążać właścicieli mieszkań. Nie oznacza to jednak, że zarządca jest automatycznie zwolniony z odpowiedzialności za swoje zaniedbania.
Jeżeli można wykazać, że niewłaściwe wykonywanie obowiązków doprowadziło do powstania szkody lub zwiększenia kosztów naprawy, możliwe jest dochodzenie odszkodowania.
Znaczenie mogą mieć wówczas art. 415 oraz art. 471 Kodeksu cywilnego, zależnie od podstawy odpowiedzialności.
Możesz zakwestionować podwyżkę i nadal płacić według starej stawki
To jeden z najważniejszych przepisów dla mieszkańców budynków spółdzielczych.
Art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia uprawnionym mieszkańcom bezpośrednie zakwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat przed sądem.
W przypadku podwyżek opłat zależnych od spółdzielni, do których zasadniczo zalicza się fundusz remontowy, osoba występująca na drogę sądową może podczas sporu ponosić opłaty w dotychczasowej wysokości.
Co szczególnie istotne, to na spółdzielni spoczywa ciężar wykazania zasadności podwyżki.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy wysłać do administracji wiadomość z informacją o braku zgody na nowe stawki. Ustawowa ochrona związana jest z wystąpieniem na drogę sądową.
Jeżeli sąd ostatecznie uzna podwyżkę za zasadną, mieszkaniec może być zobowiązany do uregulowania powstałej różnicy.
We wspólnocie mieszkaniowej obowiązuje ważny termin. Masz tylko sześć tygodni
Właściciele mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych mogą skorzystać z art. 25 ustawy o własności lokali.
Przepis pozwala zaskarżyć uchwałę, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną albo godzi w interesy właściciela.
Termin na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wynosi zasadniczo sześć tygodni od dnia jej podjęcia na zebraniu lub od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały przyjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
W przeciwieństwie do wskazanej procedury dotyczącej spółdzielni samo zaskarżenie uchwały wspólnoty nie wstrzymuje jej wykonania. Sąd może jednak zdecydować o jego wstrzymaniu.
Odrębną sytuacją jest dochodzenie ustalenia nieistnienia uchwały, która nie uzyskała wymaganej większości głosów.
Podwyżka funduszu remontowego o 80 proc. Ile więcej zapłacą mieszkańcy?
Przy założeniu, że dotychczasowa stawka wynosiła 2,50 zł za metr kwadratowy, a nowa wynosi 4,50 zł, dodatkowe wydatki przedstawiają się następująco:
|Powierzchnia mieszkania
|Dodatkowa opłata miesięczna
|Dodatkowy koszt roczny
|30 m²
|60 zł
|720 zł
|45 m²
|90 zł
|1080 zł
|50 m²
|100 zł
|1200 zł
|60 m²
|120 zł
|1440 zł
|75 m²
|150 zł
|1800 zł
|100 m²
|200 zł
|2400 zł
Są to przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak duże znaczenie dla domowego budżetu może mieć zmiana tylko jednego składnika opłat administracyjnych.
Dostałeś zawiadomienie o podwyżce? Zażądaj tych dokumentów
Przed zaakceptowaniem nowych stawek warto wystąpić do administracji o przedstawienie:
-
uchwały lub decyzji stanowiącej podstawę podwyżki;
-
szczegółowej kalkulacji nowej stawki;
-
planu przewidywanych remontów;
-
informacji o aktualnym stanie środków funduszu remontowego;
-
wyników głosowania, jeżeli decyzja wymagała uchwały właścicieli;
-
uzasadnienia terminu wejścia w życie nowych opłat.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych obowiązek przedstawienia kalkulacji na żądanie uprawnionego mieszkańca wynika wprost z art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Mieszkańcy nie muszą więc bezkrytycznie akceptować każdej podwyżki. Powinni jednak korzystać z przewidzianych prawem procedur, zamiast samowolnie zaprzestawać płacenia należności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.