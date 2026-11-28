Masz mieszkanie w bloku? Sąsiad robi remont, a Ty możesz za niego zapłacić
Gruz na klatce schodowej, ściany pokryte pyłem, porysowana winda i stare meble pozostawione przy śmietniku. Remont jednego mieszkania może generować dodatkowe koszty dla wszystkich mieszkańców budynku. Jeżeli administracja zleci dodatkowe sprzątanie lub naprawę uszkodzonych części wspólnych, wydatki mogą początkowo obciążyć budżet wspólnoty mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że pozostali właściciele muszą ostatecznie finansować skutki remontu sąsiada. Przepisy pozwalają dochodzić zwrotu pieniędzy od osób odpowiedzialnych za szkody.
Sąsiad remontuje mieszkanie, a rachunek może dostać cały blok
Remont mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się nie tylko z hałasem. Transport materiałów budowlanych, wynoszenie gruzu, demontaż starych mebli oraz przenoszenie ciężkiego wyposażenia mogą prowadzić do zabrudzenia i uszkodzenia części wspólnych nieruchomości.
Szczególnie narażone są windy, drzwi wejściowe, ściany korytarzy, balustrady oraz posadzki na klatkach schodowych.
Jeżeli firma sprzątająca musi wykonać dodatkowe prace, których nie przewiduje standardowa umowa, wspólnota może otrzymać dodatkową fakturę. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku konieczności wezwania serwisu windy lub naprawienia uszkodzonych drzwi.
Jeżeli administracja nie ustali osoby odpowiedzialnej za szkodę lub nie odzyska od niej pieniędzy, koszty mogą ostatecznie obciążyć właścicieli lokali.
Właściciel mieszkania ma obowiązki. Jeden przepis jest szczególnie ważny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel mieszkania ma obowiązek przestrzegać porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać w ochronie wspólnego dobra.
Prawo do przeprowadzenia remontu we własnym mieszkaniu nie oznacza zatem prawa do niszczenia lub ponadnormatywnego zabrudzania wspólnych przestrzeni.
Właściciel powinien zadbać o odpowiednią organizację prac, zabezpieczenie drogi transportu materiałów oraz usuwanie zabrudzeń powstających w związku z remontem.
Administracja może również określić zasady prowadzenia prac remontowych w regulaminie porządku domowego.
Ekipa remontowa uszkodziła windę? Naprawa może kosztować tysiące złotych
Jednym z najbardziej kosztownych problemów związanych z remontami mieszkań jest uszkodzenie windy. Przewożenie ciężkich worków z gruzem, płytek ceramicznych, narzędzi oraz dużych elementów wyposażenia może prowadzić do uszkodzenia kabiny, drzwi lub mechanizmów urządzenia.
Jeżeli dojdzie do awarii, administracja może zostać zmuszona do wezwania specjalistycznego serwisu. W zależności od rodzaju uszkodzenia koszt naprawy może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a w poważniejszych przypadkach jeszcze więcej.
Podstawą dochodzenia odszkodowania jest między innymi art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiemu szkodę, ma obowiązek ją naprawić.
Wspólnota musi jednak wykazać powstanie szkody, odpowiedzialność konkretnej osoby oraz związek pomiędzy jej działaniem a uszkodzeniem.
Właściciel wynajął ekipę remontową. Kto odpowiada za zniszczenia?
Sytuacja komplikuje się, gdy szkody nie wyrządził bezpośrednio właściciel mieszkania, lecz zatrudniona przez niego firma remontowa.
Odpowiedzialność może ponosić wykonawca, który podczas transportu materiałów uszkodził windę, drzwi lub inne elementy nieruchomości wspólnej.
Znaczenie ma również art. 429 Kodeksu cywilnego, dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę, której powierzono wykonanie określonych czynności.
Jeżeli właściciel powierzył prace profesjonalnej firmie zajmującej się wykonywaniem tego rodzaju usług, może w określonych okolicznościach uniknąć odpowiedzialności za działania wykonawcy. Nie wyklucza to jednak odpowiedzialności za własne zaniedbania.
Warto sprawdzić, czy firma remontowa posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania również od ubezpieczyciela, w granicach ochrony przewidzianej w polisie.
Płacisz za wywóz śmieci? Gruz budowlany to zupełnie inna sprawa
Wielu mieszkańców błędnie zakłada, że skoro co miesiąc płaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może pozostawić przy osiedlowym śmietniku wszystko, co zostało po remoncie.
Tymczasem odpady budowlane i rozbiórkowe nie powinny trafiać do zwykłych pojemników na odpady zmieszane ani być pozostawiane przy altanach śmietnikowych bez uzgodnienia zasad ich odbioru.
Dotyczy to między innymi fragmentów betonu, cegieł, tynku, płytek ceramicznych oraz innych pozostałości po pracach budowlanych.
Stare meble mogą natomiast stanowić odpady wielkogabarytowe, których odbiór odbywa się według zasad ustalonych przez gminę.
Jeżeli właściciel mieszkania pozostawi gruz w miejscu do tego nieprzeznaczonym, administracja może być zmuszona do zamówienia dodatkowego transportu i uprzątnięcia terenu.
Kosztami można próbować obciążyć osobę odpowiedzialną za pozostawienie odpadów, pod warunkiem istnienia odpowiedniej podstawy prawnej i dowodów.
Spółdzielnia może wystawić dodatkowy rachunek. Nie może jednak dowolnie ustalać kary
Jeżeli zarządca ustali, kto odpowiada za zabrudzenie klatki schodowej lub uszkodzenie windy, może wystąpić z żądaniem pokrycia uzasadnionych kosztów.
Nie oznacza to jednak, że administracja może samodzielnie ustanowić dowolną karę finansową, na przykład 1000 zł za każdy przypadek pozostawienia pyłu na korytarzu.
Należy rozróżnić odszkodowanie odpowiadające rzeczywiście poniesionej szkodzie od arbitralnej sankcji pieniężnej.
Jeżeli dodatkowe sprzątanie kosztowało 400 zł, a naprawa windy 2500 zł, wspólnota może dochodzić zwrotu tych wydatków od osoby ponoszącej odpowiedzialność.
Powinna jednak dysponować dokumentacją potwierdzającą zarówno wysokość kosztów, jak i okoliczności powstania szkody.
Samo przeprowadzenie remontu nie stanowi wystarczającej podstawy do obciążenia właściciela dowolną kwotą.
Sąsiad zostawia gruz na korytarzu? Może naruszać również przepisy przeciwpożarowe
Pozostawianie worków z gruzem, starych mebli, kartonów oraz materiałów remontowych na klatkach schodowych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Przepisy przeciwpożarowe zabraniają między innymi składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczania przedmiotów w sposób zmniejszający wymagane wymiary dróg ewakuacyjnych.
W razie pożaru pozostawione na korytarzu przedmioty mogą utrudnić opuszczenie budynku, a także prowadzenie działań ratowniczych.
W zależności od okoliczności naruszenie przepisów przeciwpożarowych może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową, w tym grzywną.
Mieszkańcy nie muszą biernie przyglądać się zniszczeniom
Jeżeli remont jednego mieszkania powoduje regularne zabrudzanie klatki schodowej lub niszczenie wspólnego wyposażenia, pozostali mieszkańcy powinni zgłosić sprawę administracji.
Warto wykonać zdjęcia zabrudzeń i uszkodzeń, odnotować datę zdarzenia oraz wskazać okoliczności, które mogą pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej.
Właściciele lokali we wspólnocie mają również prawo kontroli działalności zarządu, wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali.
Mogą zatem zwrócić się o wyjaśnienie, ile kosztowało dodatkowe sprzątanie, z jakich środków zostało sfinansowane i czy podjęto działania zmierzające do odzyskania pieniędzy.
W przeciwnym razie skutki nieodpowiedzialnego zachowania jednej osoby mogą finansowo odczuć wszyscy właściciele mieszkań.
Planujesz remont? Zabezpiecz się przed dodatkowym rachunkiem
Przed rozpoczęciem remontu warto zapoznać się z regulaminem obowiązującym w budynku, ustalić z wykonawcą zasady sprzątania części wspólnych oraz zorganizować legalny odbiór odpadów budowlanych.
Dobrym rozwiązaniem jest również udokumentowanie stanu windy, drzwi i korytarzy przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to uniknąć sporów dotyczących uszkodzeń, które mogły istnieć już wcześniej.
Właściciel mieszkania ma prawo remontować swoją nieruchomość, ale powinien robić to z poszanowaniem praw pozostałych mieszkańców. Fundusz remontowy i comiesięczne opłaty administracyjne nie powinny zastępować odpowiedzialności osoby, która wyrządziła szkodę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.