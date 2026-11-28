Przelewasz pieniądze między własnymi kontami lub na rachunek małżonka? W jednym przypadku trzeba poinformować urząd skarbowy
Przelewy pomiędzy rachunkami bankowymi małżonków są dla wielu Polaków codziennością. W ten sposób regulują domowe wydatki, przekazują sobie oszczędności i finansują większe zakupy. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że znaczenie podatkowe takiej operacji zależy od ustroju majątkowego małżeństwa oraz pochodzenia pieniędzy. W określonych sytuacjach przekazanie środków może zostać uznane za darowiznę. Niedopełnienie formalności może natomiast skutkować utratą zwolnienia podatkowego, a w szczególnych przypadkach nawet zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku wynoszącej 20 proc.
Przelewasz pieniądze pomiędzy własnymi rachunkami? Nie musisz informować fiskusa
Wiele osób posiada rachunki w kilku bankach. Jeden służy do otrzymywania wynagrodzenia, drugi do gromadzenia oszczędności, a kolejny do korzystania z atrakcyjnie oprocentowanych lokat.
Przenoszenie własnych pieniędzy pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi nie stanowi darowizny ani nie powoduje powstania nowego dochodu. Nie dochodzi bowiem do zmiany właściciela środków.
Nie ma znaczenia, czy przelew opiewa na 1000 zł, 50 tys. zł czy kilkaset tysięcy złotych. Sama operacja przeniesienia własnych oszczędności nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od darowizny.
Bank może jednak w ramach obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy poprosić klienta o wyjaśnienie pochodzenia środków. Jest to odrębna kwestia, która nie oznacza automatycznego naliczenia podatku.
Masz wspólność majątkową z małżonkiem? Obowiązują szczególne zasady
Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa zasadniczo powstaje wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie ustanowili inny ustrój majątkowy.
Do majątku wspólnego należą między innymi pobrane wynagrodzenia za pracę oraz dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Nie ma przy tym decydującego znaczenia, na czyje konto bankowe wpływa wynagrodzenie. Jeżeli pieniądze należą do majątku wspólnego, przekazanie ich z indywidualnego rachunku męża na indywidualny rachunek żony zasadniczo nie stanowi darowizny.
Środki nadal pozostają bowiem częścią majątku wspólnego.
Mąż przelał żonie 40 tys. zł. Jest interpretacja skarbówki z 2026 roku
Sprawą przelewów pomiędzy rachunkami małżonków zajął się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2026 roku, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.190.2025.1.MM.
Sprawa dotyczyła kobiety, która otrzymała od męża przelew w wysokości 40 tys. zł. Małżonkowie chcieli w ten sposób zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do wspólnych oszczędności w przypadku nagłych wydatków, między innymi związanych ze zdrowiem.
Dyrektor KIS potwierdził, że w opisanej sytuacji nie doszło do darowizny. Pieniądze zarówno przed przelewem, jak i po jego wykonaniu pozostawały częścią wspólnego majątku. Kobieta nie musiała zatem zgłaszać otrzymanych środków do urzędu skarbowego.
Podobne stanowisko znalazło się również w interpretacjach podatkowych opublikowanych jesienią 2026 roku.
Masz rozdzielność majątkową? Ten sam przelew może mieć zupełnie inne skutki
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku małżonków, którzy zdecydowali się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.
W takim przypadku każdy z małżonków posiada własny majątek i samodzielnie nim zarządza. Jeżeli jedno z nich przekazuje drugiemu pieniądze nieodpłatnie, w celu powiększenia jego osobistego majątku, może dojść do darowizny.
Przykładowo, jeżeli mąż przeleje żonie 100 tys. zł ze swoich oszczędności, aby pieniądze stały się wyłącznie jej własnością, taka operacja może podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Nie oznacza to jednak, że każdy przelew pomiędzy małżonkami posiadającymi intercyzę jest darowizną.
Przekazywanie pieniędzy na utrzymanie rodziny, regulowanie wspólnych rachunków, zwracanie wcześniej poniesionych wydatków lub spłacanie zobowiązań może mieć zupełnie inny charakter prawny.
Nawet wspólność majątkowa nie zawsze chroni przed obowiązkiem zgłoszenia
Istnienie wspólności majątkowej nie oznacza, że wszystkie pieniądze posiadane przez małżonków automatycznie należą do obojga.
Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego mogą należeć między innymi oszczędności zgromadzone przed ślubem, odziedziczone pieniądze oraz środki otrzymane w darowiźnie wyłącznie przez jednego z małżonków.
Jeżeli żona odziedziczy po rodzicach 200 tys. zł, pieniądze te zasadniczo będą należały do jej majątku osobistego. Jeśli następnie zdecyduje się podarować mężowi 100 tys. zł do jego majątku osobistego, może powstać obowiązek zgłoszenia darowizny.
Decydujące znaczenie ma zatem nie tylko ustrój majątkowy małżeństwa, lecz również pochodzenie pieniędzy i cel ich przekazania.
36 120 zł. Po przekroczeniu tej kwoty trzeba pamiętać o formalnościach
Małżonkowie należą do tak zwanej zerowej grupy podatkowej. Oznacza to, że mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości przekazywanego majątku, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.
Aktualna kwota wolna wynosi 36 120 zł od jednej osoby.
Nie jest to jednak limit pojedynczego przelewu. Przy jego ustalaniu uwzględnia się również wcześniejsze nabycia od tej samej osoby z okresu pięciu lat poprzedzających rok ostatniego nabycia.
Jeżeli małżonek otrzyma kilka darowizn, każda z nich może być niższa od ustawowego limitu, ale ich łączna wartość może powodować konieczność dokonania zgłoszenia.
Rozbijanie darowizny na kilka mniejszych przelewów nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia
Załóżmy, że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, a mąż przekazuje żonie pieniądze w formie darowizn.
|Data darowizny
|Kwota
|Łączna wartość
|Styczeń 2026
|15 000 zł
|15 000 zł
|Czerwiec 2026
|10 000 zł
|25 000 zł
|Listopad 2026
|15 000 zł
|40 000 zł
W takim przypadku dopiero listopadowa darowizna powoduje przekroczenie kwoty wolnej, mimo że żaden z pojedynczych przelewów nie przekroczył limitu.
Przy ustalaniu obowiązków podatkowych liczy się łączna wartość darowizn od konkretnego darczyńcy, a nie wyłącznie wysokość ostatniej transakcji.
Masz sześć miesięcy na złożenie formularza SD-Z2
Aby skorzystać z pełnego zwolnienia podatkowego po przekroczeniu ustawowej kwoty wolnej, osoba obdarowana powinna zasadniczo zgłosić otrzymaną darowiznę do właściwego urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.
Służy do tego formularz SD-Z2.
W przypadku darowizny pieniężnej wymagane jest również odpowiednie udokumentowanie przekazania środków, na przykład potwierdzeniem przelewu na rachunek obdarowanego.
Formularz można złożyć elektronicznie lub papierowo. Samo zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, jeżeli spełnione zostały warunki zwolnienia.
Możesz otrzymać od małżonka nawet milion złotych bez podatku
W przypadku najbliższej rodziny przepisy nie przewidują górnego limitu wartości darowizny objętej zwolnieniem po spełnieniu wymaganych formalności.
Małżonek może otrzymać 50 tys. zł, 500 tys. zł, a nawet milion złotych bez konieczności zapłaty podatku od darowizny.
Kluczowe pozostaje jednak prawidłowe udokumentowanie przekazania pieniędzy oraz terminowe dokonanie zgłoszenia, jeżeli jest ono wymagane.
Nawet 20 proc. podatku. Kiedy fiskus może zastosować sankcyjną stawkę?
Niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem darowizny może skutkować utratą prawa do zwolnienia i opodatkowaniem według zasad przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej.
W szczególnych przypadkach może zostać zastosowana sankcyjna stawka podatku wynosząca 20 proc.
Dotyczy to sytuacji określonych w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, kiedy podatnik powołuje się na otrzymanie nieopodatkowanej darowizny przed organem podatkowym w toku określonych czynności lub postępowań, a należny podatek nie został zapłacony.
Nie jest to automatyczna kara za każdy spóźniony formularz SD-Z2.
Co wpisywać w tytule przelewu pomiędzy małżonkami?
Warto zadbać o to, aby tytuł przelewu odpowiadał rzeczywistemu charakterowi przekazywanych środków.
Przykładowe tytuły to:
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„Przelew środków własnych” – pomiędzy własnymi rachunkami.
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„Przekazanie wspólnych oszczędności” – w ramach majątku wspólnego.
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„Środki na utrzymanie rodziny”.
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„Zwrot wydatków za zakupy”.
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„Darowizna pieniężna dla małżonka” – jeżeli rzeczywiście dochodzi do darowizny.
Sam tytuł przelewu nie przesądza o jego kwalifikacji podatkowej. Urząd skarbowy może analizować rzeczywisty charakter operacji, pochodzenie pieniędzy oraz okoliczności ich przekazania.
Bankowy przelew nie oznacza automatycznie kontroli skarbowej
Nie istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą każdy przelew powyżej określonej kwoty automatycznie staje się darowizną lub podlega opodatkowaniu.
Osoby przekazujące większe sumy powinny jednak zachowywać dokumentację potwierdzającą pochodzenie pieniędzy, umowy darowizny oraz potwierdzenia transakcji i zgłoszeń podatkowych.
W wielu przypadkach wystarczy dopełnienie prostych, bezpłatnych formalności, aby uniknąć późniejszych sporów z urzędem skarbowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.