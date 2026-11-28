Masz działkę w ROD? Uważaj, co na niej stawiasz. Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów może skończyć się rozbiórką, a nawet utratą działki
Szklarnia, wędzarnia, altana czy zbiornik na deszczówkę wydają się naturalnymi elementami wyposażenia rodzinnego ogrodu działkowego. Nie wszyscy działkowcy zdają sobie jednak sprawę, że obowiązują ich szczegółowe ograniczenia dotyczące powierzchni, wysokości oraz odległości poszczególnych obiektów od granicy działki. Samowolne przekroczenie dopuszczalnych wymiarów może oznaczać konieczność usunięcia konstrukcji na własny koszt. W skrajnych przypadkach działkowiec może nawet stracić prawo do korzystania z działki.
Szklarnia na działce ROD? Obowiązują trzy konkretne limity
Zgodnie z § 47 i 48 Regulaminu ROD Polskiego Związku Działkowców szklarnia nie może mieć dowolnych rozmiarów. Działkowiec przed zakupem gotowej konstrukcji lub rozpoczęciem samodzielnej budowy powinien dokładnie zmierzyć miejsce, w którym zamierza ją ustawić.
Obowiązują następujące ograniczenia:
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maksymalna powierzchnia szklarni – 25 m²,
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maksymalna wysokość – 3 metry,
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minimalna odległość od granicy sąsiedniej działki, granicy ROD oraz dróg komunikacyjnych – 1 metr.
Szklarnia nie może również posiadać stałych urządzeń grzewczych ani urządzeń powodujących zanieczyszczenie środowiska.
Zarząd ROD może nakazać rozebranie szklarni, która została ustawiona niezgodnie z regulaminem.
Masz szklarnię i tunel foliowy? Tych powierzchni nie można liczyć oddzielnie
Szczególnie ważny przepis dotyczy działkowców, którzy chcą jednocześnie posiadać szklarnię oraz tunel foliowy. Regulamin przewiduje bowiem ograniczenie ich łącznej powierzchni.
Tunel foliowy nie może zajmować więcej niż 20 proc. całkowitej powierzchni działki. Jeżeli na działce znajduje się również szklarnia, oba obiekty łącznie muszą zmieścić się w tym limicie.
|Powierzchnia działki ROD
|Maksymalna łączna powierzchnia szklarni i tuneli
|200 m²
|40 m²
|250 m²
|50 m²
|300 m²
|60 m²
|400 m²
|80 m²
|500 m²
|100 m²
W każdym przypadku sama szklarnia nadal nie może przekraczać 25 m². Maksymalna wysokość tunelu foliowego wynosi 3 metry.
Działkowiec, który przekroczy dopuszczalne parametry, może zostać zobowiązany do usunięcia konstrukcji, nawet jeżeli wydał na jej zakup i montaż kilka tysięcy złotych.
Chcesz postawić wędzarnię na działce? Tutaj pojawia się poważny problem
Nie wszyscy działkowcy wiedzą, że katalog urządzeń, które można instalować na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, podlega ograniczeniom.
Paragraf 41 Regulaminu ROD określa dopuszczalne wyposażenie działki. Polski Związek Działkowców w swoich oficjalnych interpretacjach wyjaśnia, że katalog ten ma charakter zamknięty.
PZD wskazuje między innymi, że na działce nie można budować murowanego grilla, ponieważ takiego obiektu nie przewidziano w regulaminie.
Również samodzielna, trwale związana z gruntem murowana wędzarnia może zostać zakwestionowana przez zarząd ogrodu. Przed rozpoczęciem budowy takiego obiektu warto wystąpić o pisemne stanowisko administracji ROD.
Odrębną kwestią są przenośne urządzenia, których użytkowanie nie powinno powodować nadmiernego zadymienia ani uciążliwości dla sąsiadów. Na działkach obowiązuje również zakaz palenia ognisk.
Zbierasz deszczówkę na działce? Nie myl zbiornika retencyjnego z oczkiem wodnym
Gromadzenie wody deszczowej jest działaniem wspieranym przez Polski Związek Działkowców. Systemy zbierania deszczówki znalazły się nawet w kryteriach oceny działek w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2026”.
Należy jednak rozróżnić zwykły zbiornik na deszczówkę od basenu, brodzika lub oczka wodnego.
W przypadku zbiorników rekreacyjnych Regulamin ROD przewiduje następujące ograniczenia:
|Rodzaj zbiornika
|Dopuszczalny wymiar
|Basen i brodzik łącznie
|15 m²
|Oczko wodne
|10 m²
|Łączna powierzchnia zbiorników rekreacyjnych
|15 m²
|Maksymalna głębokość
|1 metr
Nie można automatycznie przenosić tych ograniczeń na zwykłe beczki i pojemniki służące do zbierania deszczówki.
W przypadku planowania dużego podziemnego zbiornika retencyjnego należy dodatkowo sprawdzić przepisy budowlane oraz warunki obowiązujące na terenie konkretnego ogrodu.
Masz altanę na działce? Przekroczenie tych wymiarów może mieć najpoważniejsze konsekwencje
Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczą altan działkowych. Ich dopuszczalne parametry wynikają nie tylko z wewnętrznego regulaminu PZD, ale również z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Altana może mieć maksymalnie 35 m² powierzchni zabudowy. Jej wysokość nie może przekraczać 5 metrów w przypadku dachu stromego oraz 4 metrów w przypadku dachu płaskiego.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².
Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, a nie do sufitu znajdującego się wewnątrz budynku.
Zabudowanie tarasu lub dobudowanie dodatkowego pomieszczenia może zmienić sposób kwalifikowania powierzchni obiektu. Dlatego każdą rozbudowę należy dokładnie przeanalizować przed rozpoczęciem prac.
Altana stoi zbyt blisko płotu? Sama zgoda sąsiada może nie wystarczyć
Zasadniczo altana działkowa powinna znajdować się w odległości co najmniej 3 metrów od granic działki.
Regulamin przewiduje szczególne rozwiązania w przypadku działek o nietypowym ukształtowaniu, na których zachowanie wymaganej odległości nie jest możliwe. Znaczenie ma wówczas plan zagospodarowania ROD, a przy jego braku odpowiednia uchwała zarządu.
Sama ustna lub pisemna zgoda sąsiada nie zastępuje przewidzianej regulaminem procedury.
Przed rozpoczęciem budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany należy pisemnie powiadomić zarząd ROD i przedstawić rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy, wysokość oraz położenie obiektu względem granic działki.
Zarząd ROD może nakazać wstrzymanie budowy. Później sprawa może trafić do nadzoru budowlanego
Jeżeli zarząd ogrodu stwierdzi, że działkowiec buduje lub rozbudowuje altanę niezgodnie z regulaminem, może nakazać wstrzymanie prac oraz usunięcie nieprawidłowości.
Jeżeli przywrócenie zgodności z przepisami nie będzie możliwe w inny sposób, działkowiec może zostać zobowiązany do rozebrania konstrukcji.
W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa budowlanego stowarzyszenie ogrodowe ma obowiązek zgłosić sprawę właściwemu organowi administracji publicznej.
Postępowanie może zakończyć się decyzją nadzoru budowlanego, w tym nakazem rozbiórki, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki.
Dla działkowca może to oznaczać utratę pieniędzy wydanych na budowę oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem obiektu.
Możesz stracić działkę. Co więcej, nie za wszystko otrzymasz pieniądze
Jedną z najpoważniejszych konsekwencji naruszenia przepisów jest możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
Zgodnie z art. 13 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa dotyczącego budowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu może stanowić podstawę rozwiązania umowy.
Znaczenie ma również art. 36 ustawy, który przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy między innymi w przypadku dalszego korzystania z działki niezgodnie z przepisami lub regulaminem pomimo pisemnego upomnienia.
Co szczególnie istotne, zgodnie z art. 42 ustawy działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.
Oznacza to, że w razie utraty prawa do działki nielegalna konstrukcja może nie podlegać rozliczeniu, nawet jeżeli jej wybudowanie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Utrata działki nie następuje jednak automatycznie po stwierdzeniu każdego naruszenia regulaminu. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniej procedury.
Listopad to dobry moment na sprawdzenie wymiarów przed kolejnym sezonem
Osoby planujące rozbudowę altany, zakup szklarni lub montaż zbiornika na deszczówkę wiosną 2027 roku powinny już teraz sprawdzić obowiązujące ograniczenia.
Warto zweryfikować rzeczywistą powierzchnię altany, odległość konstrukcji od granic działki oraz dokumentację znajdującą się w zarządzie ogrodu.
Nie należy kierować się wyłącznie tym, jakie obiekty posiadają sąsiedzi. Fakt, że na innych działkach od wielu lat stoją większe altany lub murowane konstrukcje, nie oznacza, że zostały wybudowane zgodnie z przepisami.
Znacznie taniej jest dostosować projekt przed rozpoczęciem inwestycji, niż później rozbierać gotowy obiekt.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.