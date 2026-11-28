Masz kaloryfer ustawiony na „5”, a w mieszkaniu jest zimno? Sprawdź ten mały element. To on może blokować ogrzewanie
Sezon grzewczy trwa, temperatury na zewnątrz spadają, a w wielu mieszkaniach pojawia się irytujący problem. Mimo ustawienia pokrętła kaloryfera na maksymalną wartość grzejnik pozostaje zimny. Przyczyną nie zawsze jest awaria instalacji, zapowietrzenie lub problem z dostawą ciepła do budynku. Czasami wszystkiemu winien jest niewielki element ukryty pod głowicą termostatyczną. Jego zablokowanie może skutecznie ograniczyć przepływ gorącej wody przez grzejnik.
Kaloryfer ustawiony na maksimum, a w mieszkaniu nadal zimno
Podkręcenie termostatu do najwyższej wartości nie zawsze rozwiązuje problem niedogrzanego pomieszczenia. Głowica termostatyczna odpowiada za regulację temperatury otoczenia, a nie bezpośrednio za moc grzejnika.
Jeżeli w pokoju panuje odpowiednia temperatura, kaloryfer może pozostawać chłodny, mimo że instalacja działa prawidłowo.
Problem pojawia się wtedy, gdy w pomieszczeniu rzeczywiście jest zimno, a zmiana ustawienia termostatu nie przynosi żadnego efektu.
Ten niewielki metalowy element może odpowiadać za całe zamieszanie
Pod głowicą termostatyczną znajduje się trzpień zaworu. Jego zadaniem jest regulowanie przepływu wody przez kaloryfer.
Jeżeli mechanizm się zatnie, grzejnik może pozostać zimny niezależnie od ustawienia pokrętła. W takiej sytuacji dalsze przekręcanie termostatu nie rozwiąże problemu.
Nie zawsze konieczna jest wymiana całego zaworu. Niekiedy wystarczy przywrócenie prawidłowej pracy mechanizmu.
Jak sprawdzić, czy zawór kaloryfera się zablokował?
Jeżeli producent dopuszcza samodzielne zdjęcie głowicy termostatycznej, można postępować zgodnie z instrukcją urządzenia.
Po zdjęciu głowicy powinien być widoczny niewielki metalowy trzpień. W zaworach opisywanych przez producenta Danfoss prawidłowo działający element pod delikatnym naciskiem przemieszcza się o około 2–3 milimetry, po czym wraca do pierwotnego położenia.
Nie wolno wyciągać go kombinerkami, przekręcać ani odkręcać metalowego korpusu zaworu.
Jeżeli trzpień pozostaje nieruchomy, nie wraca samoczynnie lub pojawia się wyciek, należy przerwać czynności i wezwać konserwatora. Nieumiejętna ingerencja w instalację centralnego ogrzewania może doprowadzić do zalania mieszkania.
Robisz tę rzecz w salonie? Termostat może błędnie odczytywać temperaturę
Przyczyną niedogrzania pomieszczenia może być również niewłaściwe ustawienie mebli oraz zasłon.
Gruba kotara, kanapa dosunięta do kaloryfera czy zabudowa dekoracyjna mogą zatrzymywać ogrzane powietrze wokół termostatu. W rezultacie głowica ogranicza ogrzewanie, chociaż w pozostałej części pomieszczenia nadal jest chłodno.
Zanim zgłosisz awarię administracji, warto odsłonić grzejnik i sprawdzić temperaturę w głębi pokoju.
Podzielnik nalicza jednostki, chociaż kaloryfer jest letni. Czy to normalne?
Wielu mieszkańców bloków niepokoi się również wskazaniami podzielników kosztów ogrzewania.
Urządzenia te nie pokazują bezpośrednio zużycia energii ani wartości rachunku w złotych. Służą do rozdzielania kosztów ogrzewania budynku pomiędzy poszczególne lokale.
W zależności od konstrukcji urządzenia jednostki mogą być naliczane również wtedy, gdy kaloryfer jest jedynie letni.
Przywrócenie pełnej sprawności grzejnika może natomiast zwiększyć ilość oddawanego ciepła, co może znaleźć odzwierciedlenie w późniejszym rozliczeniu.
Wszystkie kaloryfery są zimne? Problem może być znacznie poważniejszy
Jeżeli niedogrzanie dotyczy całego mieszkania lub podobne problemy zgłaszają sąsiedzi, przyczyna może znajdować się poza lokalem.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z administracją budynku. Warto podać rzeczywistą temperaturę pomieszczeń, wskazać niedziałające grzejniki oraz określić, kiedy pojawił się problem.
Nie należy samodzielnie zmieniać ustawień instalacji wspólnej ani demontować jej elementów.
Szybkie zgłoszenie usterki może pozwolić uniknąć niepotrzebnych wydatków na wymianę sprawnego kaloryfera.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.