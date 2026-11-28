Kupiłeś elektronikę lub prezent w sklepie stacjonarnym? Sprzedawca nie może odsyłać Cię do producenta. Wielu Polaków nie zna swoich praw
Black Friday i przedświąteczne wyprzedaże przyciągają do sklepów tłumy klientów. Telewizory, smartfony, sprzęt AGD, zabawki i urządzenia elektroniczne należą do najczęściej kupowanych prezentów. Problem pojawia się wtedy, gdy zakupiony produkt okazuje się wadliwy. Sprzedawcy niekiedy odsyłają klientów bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta. Tymczasem polskie przepisy dają konsumentom prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio w sklepie. W określonych sytuacjach można domagać się nawet zwrotu całej zapłaconej kwoty.
Sprzedawca odsyła Cię do serwisu? Nie musisz się na to zgadzać
Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient kupuje telewizor podczas przedświątecznej promocji. Po powrocie do domu okazuje się, że urządzenie nie działa prawidłowo. Klient wraca do sklepu, gdzie słyszy, że powinien samodzielnie skontaktować się z producentem i przekazać sprzęt do autoryzowanego serwisu.
Konsument nie musi jednak korzystać z takiego rozwiązania. Jeżeli składa reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, odpowiedzialność ponosi sprzedawca, z którym zawarł umowę.
Sklep może samodzielnie przekazać urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia usterki lub przeprowadzenia naprawy. Nie może jednak uzależniać przyjęcia ustawowej reklamacji od samodzielnego kontaktu klienta z producentem.
Rękojmia czy niezgodność towaru z umową? Od 2023 roku obowiązują inne przepisy
Wielu Polaków nadal posługuje się pojęciem rękojmi, składając reklamacje zakupionych produktów. Jednak w przypadku konsumenckich umów sprzedaży towarów zawartych od 1 stycznia 2023 roku zastosowanie mają przede wszystkim przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową.
Zostały one uregulowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Ochrona ta przysługuje niezależnie od tego, czy producent udzielił gwarancji. Obowiązuje również podczas zakupów stacjonarnych, internetowych oraz w trakcie promocji i wyprzedaży.
To konsument wybiera podstawę reklamacji. Sprzedawca nie może narzucić mu korzystania z gwarancji producenta zamiast ustawowych uprawnień.
Masz dwa lata na ujawnienie niezgodności towaru z umową
Zgodnie z art. 43c ustawy o prawach konsumenta sprzedawca odpowiada zasadniczo za niezgodność towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat.
Jeżeli w tym okresie pojawi się usterka, co do zasady przyjmuje się, że jej przyczyna istniała już w momencie dostarczenia produktu, chyba że zostanie udowodnione inaczej lub takiego domniemania nie da się pogodzić ze specyfiką towaru albo charakterem niezgodności.
To szczególnie ważna informacja dla osób kupujących kosztowną elektronikę. Nawet jeżeli producent udzielił gwarancji na zaledwie 12 miesięcy, nie oznacza to automatycznie, że po upływie roku konsument traci ustawową ochronę.
Możesz zażądać wymiany sprzętu na nowy
W przypadku ujawnienia niezgodności towaru z umową konsument może zasadniczo wybrać pomiędzy naprawą a wymianą produktu.
Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie, jeżeli realizacja wybranego przez klienta żądania jest niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi kosztami.
Przykładowo, jeżeli w urządzeniu za kilka tysięcy złotych uszkodzeniu uległ łatwy do wymiany i niedrogi element, sprzedawca może mieć podstawy do przeprowadzenia naprawy zamiast wymiany całego urządzenia.
Nie oznacza to jednak, że sklep ma prawo dowolnie i bez uzasadnienia ignorować żądania konsumenta.
Kiedy możesz zażądać zwrotu wszystkich pieniędzy?
Art. 43e ustawy o prawach konsumenta przewiduje możliwość żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach.
Konsument może skorzystać z tych uprawnień między innymi wtedy, gdy:
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sprzedawca odmówił naprawienia lub wymiany produktu;
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nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
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pomimo podjętej próby naprawy problem nadal występuje;
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niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowy zwrot lub obniżenie ceny;
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z okoliczności wynika, że sprzedawca nie rozwiąże problemu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
Co istotne, przepisy nie pozwalają na odstąpienie od umowy, jeżeli niezgodność jest nieistotna. Ustawa ustanawia jednak domniemanie, że brak zgodności towaru z umową ma charakter istotny.
Sprzedawca ma 14 dni. Jeżeli nie odpowie, konsekwencje mogą być dla niego kosztowne
Zgodnie z art. 7a ustawy o prawach konsumenta sprzedawca ma zasadniczo 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
Brak odpowiedzi w ustawowym terminie oznacza uznanie reklamacji.
Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie potwierdzenia jej złożenia. Może to być kopia pisma podpisana przez pracownika sklepu, potwierdzenie wysłania wiadomości elektronicznej lub dowód doręczenia przesyłki.
Czternastodniowego terminu na odpowiedź nie należy jednak mylić z terminem wykonania naprawy. Ta powinna zostać przeprowadzona w rozsądnym czasie, bez nadmiernych utrudnień dla konsumenta.
Kupiłeś pralkę, lodówkę lub telewizor? Nie musisz płacić za transport reklamowanego sprzętu
Szczególnie istotne uprawnienia przysługują osobom reklamującym urządzenia o dużych gabarytach. Transport ciężkiej pralki, lodówki lub dużego telewizora może bowiem generować dodatkowe koszty.
W ramach ustawowej reklamacji sprzedawca ponosi koszty odebrania produktu oraz jego naprawienia lub wymiany.
Jeżeli urządzenie zostało prawidłowo zamontowane przed ujawnieniem niezgodności, obowiązki sprzedawcy mogą obejmować również demontaż i ponowną instalację sprzętu albo pokrycie związanych z tym wydatków.
Zgubiłeś paragon? Sklep nie może tylko z tego powodu odrzucić reklamacji
Brak paragonu fiskalnego nie oznacza utraty praw konsumenckich. Zakup można wykazać również innymi dowodami, na przykład potwierdzeniem płatności kartą, korespondencją elektroniczną, fakturą czy zeznaniami świadka.
Sprzedawca nie może uzależniać możliwości złożenia reklamacji wyłącznie od okazania oryginalnego paragonu.
Podobnie brak oryginalnego kartonu nie przekreśla ustawowych uprawnień klienta.
Towar kupiony podczas Black Friday również podlega reklamacji
Informacje wywieszane w sklepach, zgodnie z którymi produkty przecenione nie podlegają reklamacji, nie mogą pozbawiać konsumentów ustawowej ochrony.
Obniżona cena nie jest podstawą do ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy.
Wyjątek może dotyczyć konkretnej niezgodności, o której konsument został wyraźnie poinformowany przed zakupem i którą odrębnie zaakceptował.
Jeżeli klient świadomie kupił telewizor z zarysowaną obudową, nie powinien później reklamować zaakceptowanego zarysowania. Nadal może jednak dochodzić swoich praw, jeżeli ujawni się inna niezgodność, na przykład niesprawna matryca.
Nietrafiony prezent to zupełnie inna sytuacja
Warto rozróżnić reklamację wadliwego produktu od zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym.
Jeżeli sprzęt działa prawidłowo, ale obdarowanej osobie nie odpowiada jego kolor, rozmiar lub funkcjonalność zgodna z opisem, sklep stacjonarny zasadniczo nie ma ustawowego obowiązku przyjęcia zwrotu.
Niektóre sieci handlowe dobrowolnie umożliwiają zwrot nietrafionych prezentów. Wówczas obowiązują warunki określone przez danego sprzedawcę.
Inaczej jest w przypadku większości zakupów internetowych, przy których konsument ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, z uwzględnieniem przewidzianych prawem wyjątków.
Co powiedzieć, gdy pracownik sklepu odsyła Cię do producenta?
W takiej sytuacji warto jednoznacznie wskazać podstawę prawną reklamacji. Można posłużyć się następującym sformułowaniem:
Składam reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie art. 43a i następnych ustawy o prawach konsumenta. Nie korzystam z gwarancji producenta. Proszę o przyjęcie reklamacji przez sprzedawcę oraz pisemne potwierdzenie jej złożenia.
W przypadku odmowy przyjęcia reklamacji lub sporu ze sklepem można skorzystać z bezpłatnego wsparcia miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów.
Mieszkańcy Warszawy mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Przedświąteczne zakupy nie powinny oznaczać rezygnacji z przysługujących klientom praw. Niezależnie od wysokości rabatu i rodzaju zakupionego prezentu sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za zgodność produktu z zawartą umową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.