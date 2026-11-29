Czy w Wigilię 2026 roku zrobisz zakupy? Polacy muszą pamiętać o nowych zasadach
Wigilia Bożego Narodzenia w 2026 roku przypada w czwartek, 24 grudnia. Będzie to drugi rok, w którym dzień ten jest ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że Polacy nie będą mogli zrobić zakupów w większości supermarketów i dyskontów, nawet w godzinach porannych. Osoby, które zostawią świąteczne zakupy na ostatnią chwilę, będą musiały skorzystać z placówek objętych ustawowymi wyjątkami. Przed Bożym Narodzeniem przewidziano jednak aż trzy niedziele handlowe.
Koniec z zakupami w Wigilię do godziny 14.00. Przepisy już się zmieniły
Jeszcze w 2024 roku Polacy mogli robić zakupy w Wigilię do godziny 14.00. Wiele osób wykorzystywało ostatnie godziny przed uroczystą kolacją na zakup pieczywa, świeżych produktów spożywczych, dodatkowych prezentów czy brakujących składników świątecznych potraw.
Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.
Od 1 lutego 2025 roku Wigilia znajduje się w katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że 24 grudnia obowiązują zasadniczo takie same ograniczenia handlu jak podczas pozostałych świąt.
Nie będzie więc możliwości zrobienia zakupów w większości dużych sklepów nawet wcześnie rano.
Biedronka, Lidl, Aldi i Kaufland. Czy sklepy będą otwarte w Wigilię 2026?
Standardowe placówki największych sieci handlowych będą objęte zakazem handlu.
Dotyczy to między innymi supermarketów i dyskontów takich sieci jak Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, Auchan, Dino, Netto oraz Carrefour.
Zamknięta będzie również większość sklepów odzieżowych, drogerii i sklepów z elektroniką działających w galeriach handlowych.
Ostatnim dniem, w którym będzie można zrobić duże zakupy przed Bożym Narodzeniem na zwykłych zasadach, będzie środa, 23 grudnia 2026 roku.
Poszczególne sieci mogą zdecydować się na wydłużenie godzin otwarcia w ostatnich dniach przed świętami. Szczegółowe harmonogramy należy jednak sprawdzić bliżej Bożego Narodzenia.
Nie wszystkie sklepy będą zamknięte. Gdzie zrobimy zakupy 24 grudnia?
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje wyjątki pozwalające określonym placówkom prowadzić sprzedaż również w dni ustawowo wolne od pracy.
W Wigilię mogą działać między innymi:
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stacje paliw,
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apteki,
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kwiaciarnie,
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piekarnie i cukiernie spełniające ustawowe warunki,
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sklepy, w których sprzedaż osobiście prowadzi właściciel na zasadach określonych w ustawie,
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określone placówki handlowe na dworcach i lotniskach,
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sklepy internetowe.
Zakupy w niektórych małych osiedlowych sklepach spożywczych nadal będą więc możliwe. Decyzja o ich otwarciu będzie jednak zależała od przedsiębiorców oraz spełnienia ustawowych warunków.
Czy Żabka będzie otwarta w Wigilię?
Część sklepów sieci Żabka może prowadzić sprzedaż 24 grudnia 2026 roku, jeżeli działalność konkretnej placówki będzie mieściła się w ustawowych wyjątkach.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy tej sieci będą czynne.
Godziny otwarcia mogą różnić się nawet pomiędzy placówkami znajdującymi się na tym samym osiedlu. Niektórzy franczyzobiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie sprzedaży przez kilka godzin, inni zamkną sklepy na cały dzień.
Przed wyjściem z domu najlepiej sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki w aplikacji, na stronie internetowej lub na informacji umieszczonej przy wejściu do sklepu.
Aż trzy niedziele handlowe w grudniu 2026 roku. Zapisz te daty
Wprowadzeniu wolnej Wigilii towarzyszyła zmiana przepisów dotyczących przedświątecznych niedziel handlowych.
W grudniu 2026 roku zakupy bez ograniczeń wynikających z zakazu handlu będzie można zrobić w trzy kolejne niedziele:
6 grudnia – niedziela handlowa, Mikołajki.
13 grudnia – niedziela handlowa.
20 grudnia – ostatnia niedziela handlowa w 2026 roku.
W tych dniach mogą być otwarte zarówno największe supermarkety i dyskonty, jak i galerie handlowe. Niedziela przypadająca 27 grudnia będzie już objęta zakazem handlu.
Trzy dni z rzędu bez dużych zakupów. Tak wygląda kalendarz świąteczny
Układ kalendarza w 2026 roku sprawia, że osoby planujące świąteczne zakupy powinny odpowiednio wcześniej przygotować domowe zapasy.
Środa, 23 grudnia – ostatni zwykły dzień handlowy przed świętami.
Czwartek, 24 grudnia – Wigilia, dzień ustawowo wolny od pracy, większość sklepów zamknięta.
Piątek, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, zakaz handlu.
Sobota, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, zakaz handlu.
Niedziela, 27 grudnia – niedziela niehandlowa.
Poniedziałek, 28 grudnia – powrót do zwykłych zasad handlu.
Oznacza to, że w praktyce większość dużych sklepów będzie zamknięta przez cztery kolejne dni – od 24 do 27 grudnia włącznie.
To szczególnie ważna informacja dla osób organizujących świąteczne spotkania rodzinne, przyjmujących gości oraz potrzebujących regularnie kupować określone produkty.
Pracownik sklepu nie może pracować we wszystkie trzy niedziele handlowe
Choć klienci będą mogli korzystać z trzech grudniowych niedziel handlowych, pracodawcy muszą przestrzegać dodatkowych ograniczeń.
Zgodnie z art. 7 ust. 1b ustawy o ograniczeniu handlu pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu maksymalnie podczas dwóch spośród trzech niedziel poprzedzających Wigilię.
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina również, że za legalną pracę w święto pracownikowi przysługuje przede wszystkim inny dzień wolny. Jeżeli jego udzielenie w odpowiednim okresie rozliczeniowym okaże się niemożliwe, należny jest dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy.
Za złamanie zakazu handlu grozi nawet 100 tys. zł grzywny
Przedsiębiorcy nie mogą dowolnie decydować o otwarciu sklepów w Wigilię, jeżeli ich działalność nie jest objęta ustawowym wyjątkiem.
Artykuł 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje za niezgodne z przepisami powierzanie pracy w handlu grzywnę w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
Kara dotyczy naruszenia przepisów przez osoby odpowiedzialne za powierzanie pracy, a nie klientów dokonujących zakupów.
Warszawiacy powinni przygotować się na cztery dni ograniczonego handlu
Mieszkańcy Warszawy, którzy planują zrobić większe zakupy spożywcze, kupić prezenty lub uzupełnić zapasy przed Bożym Narodzeniem, powinni zaplanować wizytę w sklepach najpóźniej na 23 grudnia.
W ostatnich dniach przed świętami można spodziewać się zwiększonego ruchu w supermarketach, galeriach handlowych i na parkingach.
Warto również wcześniej zadbać o zapas karmy dla zwierząt, potrzebnych leków oraz produktów pierwszej potrzeby.
Nie ma potrzeby robienia nadmiernych zapasów. Wystarczy uwzględnić w planach zakupowych czterodniową przerwę w funkcjonowaniu większości dużych placówek handlowych.
Wigilia 2026 roku będzie drugim ustawowo wolnym od pracy 24 grudnia. Tegoroczny układ kalendarza sprawia jednak, że przerwa w funkcjonowaniu dużych sklepów będzie wyjątkowo długa. Kto nie zrobi zakupów do środy, 23 grudnia, będzie musiał korzystać z placówek objętych wyjątkami lub poczekać aż do poniedziałku, 28 grudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.