Wynajmujesz mieszkanie? Wspólnota może doprowadzić nawet do jego przymusowej sprzedaży. Właściciele nie zdają sobie sprawy z konsekwencji
Wynajem krótkoterminowy mieszkań może przynosić właścicielom znaczne dochody, szczególnie w Warszawie i innych dużych miastach. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że działalność prowadzona w budynku wielorodzinnym może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Regularne imprezy, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie części wspólnych oraz uporczywe skargi sąsiadów mogą doprowadzić do konfliktu ze wspólnotą mieszkaniową. W skrajnych przypadkach polskie przepisy pozwalają wspólnocie wystąpić do sądu z żądaniem przymusowej sprzedaży mieszkania w drodze licytacji. Właścicielowi nie przysługuje wówczas prawo do lokalu zamiennego.
Kupili mieszkania pod wynajem. Jeden przepis może pokrzyżować ich plany
Wynajem mieszkań na doby stał się popularnym sposobem zarabiania na nieruchomościach. Właściciele udostępniają lokale turystom, osobom podróżującym służbowo oraz uczestnikom koncertów, wydarzeń sportowych i konferencji.
Szczególnie atrakcyjne pod tym względem są mieszkania położone w centrum Warszawy oraz w pobliżu popularnych atrakcji turystycznych.
Z perspektywy stałych mieszkańców budynku sytuacja może jednak wyglądać zupełnie inaczej. Regularna wymiana gości, głośne spotkania, trzaskanie drzwiami w środku nocy, pozostawianie śmieci na klatkach schodowych czy udostępnianie kodów do domofonów przypadkowym osobom mogą utrudniać codzienne życie sąsiadów.
Właściciel mieszkania nie może zakładać, że problemy związane z zachowaniem jego najemców pozostają całkowicie poza jego odpowiedzialnością.
Wspólnota może zażądać sprzedaży mieszkania. Pozwala na to art. 16 ustawy
Jednym z najbardziej dotkliwych przepisów dotyczących właścicieli mieszkań jest art. 16 ustawy o własności lokali.
Zgodnie z jego treścią wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeżeli właściciel:
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długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat,
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rażąco lub uporczywie wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
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przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Przepis ten nie dotyczy więc wyłącznie osób zadłużonych wobec wspólnoty mieszkaniowej.
Nawet właściciel, który regularnie opłaca wszystkie rachunki, nie ma zaległości i posiada mieszkanie kupione za gotówkę, może w wyjątkowych okolicznościach zostać objęty takim postępowaniem.
Przymusowa sprzedaż nieruchomości jest jednak środkiem ostatecznym, stosowanym w szczególnie poważnych przypadkach.
To najemcy urządzają imprezy, a nie właściciel. Czy to wystarczy, aby stracić mieszkanie?
Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy mogą argumentować, że sami nie zakłócają ciszy nocnej, nie niszczą wyposażenia budynku i nie uczestniczą w głośnych imprezach organizowanych przez gości.
Nie oznacza to jednak, że zachowanie najemców pozostaje bez znaczenia dla oceny postępowania właściciela.
Jeżeli właściciel regularnie otrzymuje informacje o powtarzających się naruszeniach porządku domowego, a mimo to nie podejmuje skutecznych działań zmierzających do ograniczenia problemu, jego własne postępowanie może zostać ocenione przez sąd.
Szczególnie istotne mogą być sytuacje, w których właściciel ignoruje pisemne wezwania administracji, nie reaguje na interwencje policji oraz nadal udostępnia lokal w sposób prowadzący do powtarzających się uciążliwości.
Odpowiedzialność nie jest jednak automatyczna. Sam fakt, że najemca dopuścił się wykroczenia, nie przesądza jeszcze o spełnieniu przesłanek przymusowej sprzedaży mieszkania należącego do wynajmującego.
Sąsiedzi dokumentują każdą imprezę. Te materiały mogą trafić do sądu
W przypadku długotrwałego konfliktu mieszkańcy mogą gromadzić dokumentację potwierdzającą skalę problemu.
Znaczenie dowodowe mogą mieć notatki z interwencji policji, korespondencja z właścicielem mieszkania, zgłoszenia kierowane do administracji, zeznania świadków, dokumentacja uszkodzeń części wspólnych oraz legalnie pozyskane nagrania monitoringu.
Pojedyncza głośna impreza zazwyczaj nie będzie wystarczającym uzasadnieniem dla zastosowania tak daleko idącego środka.
Inaczej może zostać oceniona sytuacja, w której mieszkańcy przez wiele miesięcy nie mogą spokojnie korzystać ze swoich lokali, a wcześniejsze próby rozwiązania problemu nie przynoszą rezultatów.
Sąd będzie badał zarówno skalę uciążliwości, jak i zachowanie właściciela oraz możliwość zastosowania mniej dotkliwych rozwiązań.
Wspólnota nie może samodzielnie odebrać mieszkania. Potrzebny jest wyrok sądu
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie może samodzielnie zdecydować o odebraniu właścicielowi jego nieruchomości.
Nie może również wystawić mieszkania na sprzedaż wyłącznie na podstawie skarg sąsiadów.
Wystąpienie z żądaniem przymusowej sprzedaży lokalu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności lokali wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały właścicieli.
Następnie wspólnota musi wystąpić do sądu i wykazać, że zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania art. 16.
Dopiero uzyskanie odpowiedniego orzeczenia może otworzyć drogę do przymusowej sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.
Właściciel ma prawo bronić się przed roszczeniem wspólnoty, przedstawiać dowody oraz kwestionować stawiane mu zarzuty.
Mieszkanie warte milion złotych może trafić na licytację
Przymusowa sprzedaż mieszkania może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.
Zgodnie z zasadami egzekucji z nieruchomości cena wywołania podczas pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. W przypadku drugiej licytacji jest to dwie trzecie tej wartości.
Jeżeli mieszkanie zostanie oszacowane na milion złotych, cena wywołania na pierwszej licytacji wyniesie 750 tys. zł, a na drugiej około 666,7 tys. zł.
Nie oznacza to, że lokal zostanie sprzedany dokładnie za taką kwotę. Ostateczna cena zależy od przebiegu licytacji.
Przymusowa sprzedaż nie jest również konfiskatą nieruchomości. Po rozliczeniu kosztów egzekucji i zaspokojeniu uprawnionych wierzycieli pozostałe środki przypadają byłemu właścicielowi.
Jednak utrata możliwości samodzielnego wyboru momentu sprzedaży oraz ustalenia ceny ofertowej może okazać się bardzo niekorzystna finansowo.
Właścicielowi nie przysługuje mieszkanie zamienne
Szczególnie dotkliwy jest art. 16 ust. 2 ustawy o własności lokali.
Przepis wskazuje wprost, że właścicielowi, którego lokal został sprzedany w tym trybie, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
Wspólnota mieszkaniowa nie ma więc obowiązku zapewnienia mu innego mieszkania w zamian za nieruchomość sprzedaną podczas licytacji.
To pokazuje, jak daleko idące konsekwencje może mieć zastosowanie tego przepisu.
Czy wspólnota może całkowicie zakazać wynajmu mieszkań turystom?
Samo prowadzenie wynajmu krótkoterminowego nie stanowi automatycznej podstawy do przymusowej sprzedaży mieszkania.
Wspólnota mieszkaniowa nie posiada również nieograniczonego prawa do ingerowania w sposób korzystania przez właściciela z jego prywatnego lokalu.
Uchwała wprowadzająca generalny zakaz wynajmowania wszystkich mieszkań na doby może zostać zakwestionowana, jeżeli wykracza poza kompetencje wspólnoty lub bezprawnie ogranicza uprawnienia właścicieli.
Wspólnota może natomiast ustalać zasady korzystania z nieruchomości wspólnej, reagować na naruszenia porządku domowego, dochodzić naprawienia szkód oraz podejmować przewidziane prawem działania przeciwko osobom powodującym nadmierne uciążliwości.
Kluczowe znaczenie ma więc nie sam fakt wynajmowania mieszkania, lecz sposób prowadzenia tej działalności oraz jej wpływ na pozostałych mieszkańców budynku.
Za hałas i zakłócanie spokoju grożą dodatkowe kary
Niezależnie od działań podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową osoby zakłócające spokój mieszkańców mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń.
Artykuł 51 przewiduje odpowiedzialność za zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego krzykiem, hałasem, alarmem albo innym wybrykiem.
Wbrew popularnemu przekonaniu ochrona przed nadmiernym hałasem nie ogranicza się wyłącznie do godzin od 22 do 6.
Również w ciągu dnia zachowanie spełniające przesłanki wskazane w przepisach może prowadzić do interwencji służb.
Jeżeli goście uszkodzą windę, drzwi wejściowe, domofon lub inne elementy wyposażenia budynku, osoby odpowiedzialne za powstanie szkody mogą zostać zobowiązane do jej naprawienia.
Dostałeś uchwałę od wspólnoty? Masz sześć tygodni na reakcję
Właściciel mieszkania, wobec którego wspólnota podjęła uchwałę o wystąpieniu z żądaniem przymusowej sprzedaży lokalu, powinien szczególnie uważać na obowiązujące terminy.
Artykuł 25 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w terminie sześciu tygodni.
Termin liczony jest od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli albo od dnia powiadomienia o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Zaskarżenie uchwały nie powoduje automatycznego wstrzymania jej wykonania. Właściciel może jednak wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.
Niezależnie od tego może bronić się w postępowaniu dotyczącym przymusowej sprzedaży lokalu.
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Zadbaj o te zabezpieczenia
Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy powinni wprowadzić rozwiązania ograniczające ryzyko konfliktów z sąsiadami.
Szczególnie istotne jest przygotowanie regulaminu pobytu, zakazanie organizowania imprez, określenie maksymalnej liczby gości oraz zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z właścicielem lub osobą zarządzającą lokalem.
Warto również reagować na każde uzasadnione zgłoszenie administracji, dokumentować podejmowane działania oraz sprawdzić, czy posiadane ubezpieczenie obejmuje szkody związane z wynajmem krótkoterminowym.
Brak reakcji na powtarzające się problemy może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż utrata dochodu z jednej rezerwacji.
Prawo własności mieszkania nie oznacza całkowitej dowolności w sposobie korzystania z nieruchomości. Właściciele muszą respektować prawa pozostałych mieszkańców budynku. Jeżeli wynajem krótkoterminowy prowadzi do poważnych i uporczywych uciążliwości, a właściciel nie podejmuje odpowiednich działań, konflikt może zakończyć się nawet postępowaniem sądowym dotyczącym przymusowej sprzedaży lokalu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.