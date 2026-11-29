RCB aktualizuje alert. Podniesiono gotowość polskiej obrony powietrznej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało aktualizację pilnego ostrzeżenia w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alert RCB został skierowany do mieszkańców części dwóch województw – lubelskiego i podkarpackiego. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Służby monitorują sytuację i apelują do mieszkańców o oczekiwanie na dalsze komunikaty.
Pilna aktualizacja Alertu RCB. Ostrzeżenie dla mieszkańców dwóch województw
W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało aktualizację komunikatu dotyczącego sytuacji bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
Do odbiorców znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem skierowano następujący komunikat:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Z opublikowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa grafiki wynika, że ostrzeżenie obejmuje część województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
Polska podniosła gotowość systemu obrony powietrznej
Decyzja o podniesieniu gotowości polskiego systemu obrony powietrznej ma związek z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Rosję na terytorium Ukrainy.
Polskie służby monitorują sytuację pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego kraju, szczególnie jego wschodnich i południowo-wschodnich regionów.
W opublikowanym komunikacie RCB nie poinformowano o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma również informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
Czy alert obejmuje Warszawę i województwo mazowieckie?
Z przedstawionej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa grafiki wynika, że aktualizacja ostrzeżenia dotyczy części województw lubelskiego i podkarpackiego.
Na mapie nie zaznaczono województwa mazowieckiego, w tym Warszawy.
Sytuacja może jednak ulegać zmianom, dlatego mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
RCB apeluje o oczekiwanie na dalsze komunikaty
Osoby, które otrzymały wiadomość SMS, powinny zachować spokój, śledzić informacje przekazywane przez służby i stosować się do ewentualnych kolejnych poleceń.
W przypadku zauważenia podejrzanego obiektu lub jego szczątków nie należy się do niego zbliżać ani go dotykać. O takim znalezisku należy powiadomić służby za pośrednictwem numeru alarmowego 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.