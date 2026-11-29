Rosyjski atak na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat. Polska uruchomiła siły obrony powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało pilny komunikat w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy. Uruchomiono niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej. Równocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby.
Pilny komunikat polskiego wojska
W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podjęciu działań w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy.
W komunikacie opublikowanym w serwisie X przekazano:
„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej”.
Podjęte działania mają związek z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w obliczu rosyjskich ataków na sąsiednie państwo.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Ostrzeżenie obejmuje dwa województwa
Równocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało aktualizację ostrzeżenia skierowanego do mieszkańców części wschodniej i południowo-wschodniej Polski.
Alert RCB obejmuje część województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Mieszkańcy obszarów objętych ostrzeżeniem powinni śledzić informacje przekazywane przez służby oraz stosować się do ewentualnych kolejnych poleceń.
Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej?
W przedstawionych komunikatach Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie poinformowano o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
Samo uruchomienie sił i środków obrony powietrznej nie oznacza, że rosyjskie obiekty znalazły się nad terytorium Polski.
Nie podano również informacji o konieczności ewakuacji ludności.
Czy Warszawa i Mazowsze są objęte ostrzeżeniem?
Z mapy opublikowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że aktualne ostrzeżenie dotyczy części dwóch województw położonych przy wschodniej granicy Polski.
Warszawa oraz województwo mazowieckie nie zostały wskazane jako obszary objęte tym alertem.
Ze względu na dynamiczną sytuację mieszkańcy powinni jednak śledzić oficjalne informacje publikowane przez wojsko oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Służby apelują o oczekiwanie na dalsze komunikaty
W przypadku zauważenia podejrzanego obiektu lub jego szczątków nie należy się do niego zbliżać, dotykać go ani samodzielnie przenosić. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Sytuacja jest monitorowana. Polska obrona powietrzna pozostaje w podwyższonej gotowości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o oczekiwanie na dalsze komunikaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.