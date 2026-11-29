Dostałeś pismo z podwyżką opłat za śmieci od stycznia 2027 roku? Sprawdź tę pozycję na rozliczeniu. Możesz niepotrzebnie płacić
Właściciele mieszkań w blokach powinni szczególnie uważnie sprawdzać nowe rozliczenia opłat przygotowywane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na 2027 rok. Jedną z pozycji, która może znacząco obciążać domowy budżet, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminach, w których jej wysokość zależy od liczby mieszkańców, nieaktualne dane mogą oznaczać konieczność ponoszenia niepotrzebnych wydatków. Problem dotyczy między innymi rodzin, których dzieci wyprowadziły się na studia, osób pracujących za granicą oraz właścicieli pustych mieszkań. Nie wszędzie jednak obowiązują identyczne zasady.
Dziecko wyprowadziło się z domu, a administracja nadal nalicza za nie opłaty
W wielu gospodarstwach domowych liczba mieszkańców zmienia się w ciągu roku. Dorosłe dzieci wyprowadzają się do własnych mieszkań, rozpoczynają studia w innym mieście, podejmują pracę za granicą lub zamieszkują ze swoimi partnerami.
Jeżeli właściciel mieszkania nie poinformuje administracji o zmianie, rozliczenia mogą nadal opierać się na wcześniej przekazanych danych.
W miejscowościach, w których opłata za odpady uzależniona jest od liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, może to prowadzić do zawyżenia miesięcznych należności.
Co istotne, sam meldunek nie przesądza o obowiązku ponoszenia opłaty za daną osobę. Znaczenie ma przede wszystkim faktyczne zamieszkiwanie, jeżeli gmina stosuje metodę rozliczenia według liczby mieszkańców.
Jeden nieobecny domownik może oznaczać kilkaset złotych niepotrzebnych wydatków rocznie
Wysokość potencjalnej nadpłaty zależy od stawki obowiązującej w konkretnej gminie.
Jeżeli miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 40 zł od osoby, a administracja nadal uwzględnia w rozliczeniu domownika, który na stałe się wyprowadził, dodatkowy koszt wynosi 480 zł rocznie.
Przy dwóch osobach jest to już 960 zł.
W przypadku stawki wynoszącej 50 zł miesięcznie nieaktualne dane dotyczące dwóch mieszkańców mogą oznaczać dodatkowe wydatki w wysokości 1200 zł rocznie.
Są to przykładowe obliczenia dotyczące gmin stosujących metodę rozliczenia według liczby mieszkańców. W innych miejscowościach opłaty mogą być naliczane na zupełnie innych zasadach.
Masz czas do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Później odzyskanie pieniędzy może być trudne
Szczególnie ważny jest art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jeżeli zmienią się dane wpływające na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, nową deklarację należy złożyć do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Zmienioną wysokość opłaty stosuje się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli więc zmiana liczby mieszkańców nastąpi w styczniu 2027 roku, ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji przypada zasadniczo 10 lutego 2027 roku.
W przypadku budynków wielorodzinnych mieszkańcy powinni odpowiednio wcześniej przekazać informację administracji, aby wspólnota lub spółdzielnia mogła zaktualizować deklarację składaną do urzędu.
Mieszkanie stoi puste? Nie zawsze trzeba płacić za śmieci
Osoby posiadające kilka mieszkań, lokale przeznaczone na sprzedaż lub nieruchomości oczekujące na nowych najemców powinny sprawdzić, czy administracja prawidłowo nalicza opłaty za odpady.
Zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym zamieszkuje na niej mieszkaniec.
Jeżeli lokal rzeczywiście pozostaje pusty, może istnieć podstawa do odpowiedniej zmiany deklaracji i zaprzestania naliczania opłaty przypisanej do tego mieszkania.
Nie następuje to jednak automatycznie. Właściciel powinien zgłosić zmianę zarządcy i ustalić zasady rozliczeń obowiązujące w danym budynku.
Inaczej może wyglądać sytuacja lokalu niezamieszkałego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub powstają odpady komunalne.
Puste mieszkanie nadal podlega również pozostałym opłatom związanym z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, takim jak fundusz remontowy czy koszty zarządzania budynkiem.
W Warszawie obowiązują inne zasady. Wyprowadzka jednego domownika nie obniży rachunku
Mieszkańcy stolicy powinni pamiętać, że Warszawa stosuje metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami według liczby gospodarstw domowych, a nie liczby zamieszkujących je osób.
Według aktualnych informacji opublikowanych przez Warszawa 19115 obowiązują następujące miesięczne stawki:
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85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej,
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107 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej,
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98 zł od gospodarstwa domowego w domu jednorodzinnym korzystającego ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów.
Oznacza to, że samotna osoba mieszkająca w warszawskim bloku płaci za gospodarowanie odpadami tyle samo co pięcioosobowa rodzina stanowiąca jedno gospodarstwo domowe.
Jeżeli jednak mieszkanie zostanie całkowicie opuszczone i przestanie w nim funkcjonować gospodarstwo domowe, warto niezwłocznie zgłosić ten fakt administracji.
Przy miesięcznej stawce wynoszącej 85 zł całoroczna opłata wynosi 1020 zł.
Kilka miesięcy za granicą nie zawsze oznacza zwolnienie z opłat
Nie każda nieobecność mieszkańca stanowi podstawę do zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wyjazd na wakacje, pobyt w szpitalu, czasowa delegacja służbowa czy odwiedziny u rodziny nie muszą oznaczać zmiany miejsca zamieszkania.
Istotne jest ustalenie, czy dana osoba rzeczywiście przestała zamieszkiwać nieruchomość, czy jedynie czasowo przebywa poza domem.
Administracja może poprosić właściciela mieszkania o złożenie stosownego oświadczenia lub przedstawienie uzasadnienia zmiany danych.
Nie należy deklarować mniejszej liczby mieszkańców wyłącznie w celu obniżenia miesięcznych opłat, jeżeli osoby te nadal faktycznie zamieszkują lokal.
Przez kilka lat płaciłeś za osobę, która się wyprowadziła? Zwrot pieniędzy może być problematyczny
Właściciele mieszkań często zakładają, że jeżeli wykażą, iż przez kilka miesięcy lub lat płacili zawyżone opłaty za odpady, automatycznie odzyskają wszystkie pieniądze.
Przepisy zawierają jednak istotne ograniczenie.
Artykuł 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasadniczo ogranicza możliwość składania deklaracji zmniejszających zobowiązanie za wcześniejsze okresy.
Jeżeli właściciel przez dłuższy czas nie zgłaszał zmiany liczby mieszkańców, odzyskanie wszystkich wcześniej wpłaconych pieniędzy może okazać się niemożliwe.
Inaczej należy oceniać sytuację, w której mieszkaniec terminowo przekazał prawidłowe informacje administracji, ale zarządca nie uwzględnił ich w rozliczeniach.
Wówczas można domagać się wyjaśnienia sprawy i rozliczenia ewentualnej nadpłaty wynikającej z błędu administracji.
Zmarł członek rodziny? Obowiązuje specjalny sześciomiesięczny termin
Ustawodawca przewidział szczególny wyjątek dotyczący śmierci mieszkańca.
W takim przypadku deklarację zmniejszającą wysokość opłaty można złożyć z mocą wsteczną w terminie do sześciu miesięcy od dnia śmierci.
Odrębny wyjątek dotyczy również zmian wynikających z informacji lub skorygowanych faktur otrzymanych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Ma to szczególne znaczenie w miejscowościach, w których opłaty za śmieci obliczane są na podstawie zużycia wody.
W przypadku śmierci członka rodziny warto więc sprawdzić, czy administracja uwzględniła zmianę i czy zgodnie z obowiązującą metodą rozliczeń istnieje możliwość zmniejszenia należności.
Gmina podnosi opłaty od stycznia 2027 roku? Nie zawsze trzeba składać nową deklarację
Jeżeli rada gminy uchwali nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale metoda rozliczenia oraz pozostałe dane nie ulegną zmianie, nie trzeba automatycznie składać nowej deklaracji.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy właściwy organ sam oblicza należność na podstawie nowej stawki oraz wcześniej zadeklarowanych danych.
Następnie przekazuje odpowiednie zawiadomienie.
To właśnie dlatego warto sprawdzić, czy informacje znajdujące się w dotychczasowej deklaracji są nadal aktualne. Podwyżka stawki może bowiem dodatkowo zwiększyć skalę nadpłaty wynikającej z nieaktualnych danych.
Nowa stawka powinna być stosowana od terminu wynikającego z obowiązującej uchwały danej gminy.
Samo otrzymanie pisma od administracji w listopadzie lub grudniu nie oznacza jeszcze, że podwyższona opłata obowiązuje natychmiast.
Mieszkasz w bloku? Nie musisz samodzielnie składać deklaracji w urzędzie
W przypadku typowych budynków wielorodzinnych obowiązek składania zbiorczych deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami realizują wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.
Właściciel mieszkania powinien natomiast przekazywać administracji informacje niezbędne do prawidłowego ustalenia opłat.
Takie zasady potwierdza również oficjalny serwis Warszawa 19115.
Najlepiej zrobić to pisemnie lub za pomocą elektronicznego systemu obsługi mieszkańców, zachowując potwierdzenie zgłoszenia.
W razie późniejszego sporu dokument może mieć istotne znaczenie dla ustalenia, kiedy administracja otrzymała informację o zmianie.
Dostałeś podwyżkę opłat? Sprawdź tych siedem informacji
Przed opłaceniem pierwszego rachunku za styczeń 2027 roku warto sprawdzić:
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jaka metoda naliczania opłat obowiązuje w Twojej gminie,
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ilu mieszkańców lub ile gospodarstw domowych uwzględniono w rozliczeniu,
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czy administracja otrzymała informacje o wcześniejszych zmianach,
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jaka uchwała stanowi podstawę podwyżki,
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od którego dnia obowiązuje nowa stawka,
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czy nie doliczono opłaty za rzeczywiście niezamieszkały lokal,
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czy istnieje możliwość skorygowania wcześniejszych rozliczeń.
Jeżeli pojawią się nieprawidłowości, należy wystąpić do administracji o wyjaśnienie sposobu naliczenia opłaty.
Takie pismo możesz złożyć w administracji
Zwracam się z prośbą o weryfikację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisanej do mojego lokalu oraz wskazanie danych będących podstawą jej naliczenia.
Proszę o uwzględnienie zgłoszonej przeze mnie zmiany dotyczącej liczby mieszkańców lub gospodarstw domowych, zgodnie z metodą naliczania opłat obowiązującą na terenie gminy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnoszę o dokonanie odpowiedniej zmiany rozliczeń oraz rozliczenie ewentualnej nadpłaty, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy.
Proszę również o wskazanie podstawy prawnej oraz daty rozpoczęcia obowiązywania nowej stawki.
Przed rozpoczęciem 2027 roku warto dokładnie przeanalizować wszystkie pozycje znajdujące się na miesięcznym rozliczeniu mieszkania. Nieaktualne dane dotyczące liczby mieszkańców lub gospodarstw domowych mogą prowadzić do niepotrzebnych wydatków. W skali kilku lat różnica może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Najważniejsze jest jednak terminowe zgłaszanie zmian, ponieważ przepisy ograniczają możliwość obniżania opłat za wcześniejsze okresy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.