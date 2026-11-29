Masz śmietnik przy płocie? Minister podpisał nowe przepisy. Właścicielom domów może grozić nawet 5000 zł grzywny
Właściciele domów jednorodzinnych często ustawiają pojemniki na śmieci tuż przy ogrodzeniu, aby nie zajmowały miejsca w ogrodzie i umożliwiały wygodny odbiór odpadów. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów podlega określonym przepisom. Znaczenie może mieć odległość od granicy sąsiedniej działki, okien oraz drzwi budynków. W przypadku naruszenia obowiązujących wymagań właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a w określonych sytuacjach narazić się również na grzywnę.
Minister podpisał nowe rozporządzenie. Koniec z dotychczasowym wyjątkiem dla domów jednorodzinnych
24 listopada 2026 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o podpisaniu nowego rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków.
Jedna z projektowanych zmian dotyczy lokalizacji miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Dotychczas właściciele domów jednorodzinnych korzystali ze szczególnego wyjątku pozwalającego na ustawienie śmietnika bez zachowania minimalnych odległości przewidzianych dla innych rodzajów zabudowy.
W nowym projekcie zrezygnowano z tego zwolnienia. Może to oznaczać poważne komplikacje dla osób planujących budowę domu, szczególnie na niewielkich i wąskich działkach.
Trzy metry od ogrodzenia i dziesięć metrów od okien
Projektowane wymagania przewidują między innymi następujące minimalne odległości dla określonych miejsc gromadzenia odpadów:
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3 metry od granicy działki budowlanej,
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10 metrów od określonych okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
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10 metrów od określonych placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych.
W praktyce na niewielkiej posesji może pojawić się problem ze znalezieniem przestrzeni, która spełni wszystkie warunki jednocześnie.
Odsunięcie wiaty śmietnikowej od ogrodzenia może bowiem oznaczać przybliżenie jej do okien własnego domu. Pod uwagę trzeba również brać położenie budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach.
Szczególnie istotne może to być dla właścicieli domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.
Nawet 5000 zł grzywny. Właściciele nieruchomości powinni znać przepisy
Zasady rozmieszczania pojemników na odpady określają również regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące w poszczególnych gminach.
Podstawę prawną stanowi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Naruszenie obowiązków wynikających z lokalnego regulaminu może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna może wynosić od 20 do 5000 zł.
Nie oznacza to jednak, że straż miejska będzie automatycznie wystawiała mandaty w wysokości 5000 zł za każdy nieprawidłowo ustawiony pojemnik. W zwykłym postępowaniu mandatowym za pojedyncze wykroczenie tego rodzaju mandat zasadniczo może wynieść do 500 zł. Wyższą grzywnę może orzec sąd.
Odrębne konsekwencje mogą wynikać z naruszenia przepisów budowlanych podczas wykonywania wiaty śmietnikowej.
Masz już śmietnik przy ogrodzeniu? Nie musisz natychmiast go przenosić
To jedna z najważniejszych informacji dla milionów właścicieli nieruchomości w Polsce.
Wprowadzenie nowych warunków technicznych nie oznacza automatycznego obowiązku przebudowy wszystkich wcześniej legalnie urządzonych miejsc gromadzenia odpadów.
Nowe wymagania mają znaczenie przede wszystkim dla przyszłych inwestycji oraz określonych prac budowlanych wykonywanych na istniejących nieruchomościach.
Jeżeli właściciel domu posiada od wielu lat legalnie urządzoną wiatę śmietnikową przy ogrodzeniu, sama zmiana przepisów nie musi oznaczać konieczności jej rozbiórki.
Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu pojemników warto ustalić, jakie przepisy mają zastosowanie do konkretnej nieruchomości.
Ważna data dla osób planujących budowę domu. Chodzi o 20 marca 2028 roku
Przepisy przejściowe przewidują możliwość stosowania wcześniejszych warunków technicznych w określonych przypadkach do 20 marca 2028 roku.
W zależności od rodzaju inwestycji skorzystanie z tego rozwiązania może wymagać złożenia odpowiedniego oświadczenia przed właściwym organem.
Podstawę stanowią art. 102a i 102b Prawa budowlanego.
Osoby planujące budowę domu w 2027 roku powinny więc omówić lokalizację miejsca gromadzenia odpadów z projektantem jeszcze przed zakończeniem prac nad zagospodarowaniem działki.
Późniejsza zmiana położenia wiaty może wiązać się z koniecznością wykonania nowego utwardzenia, przeniesienia fragmentu ogrodzenia lub przebudowy podjazdu.
Sąsiad ma śmietnik po drugiej stronie płotu? Przewidziano wyjątek
Projekt zakłada możliwość sytuowania miejsc gromadzenia odpadów przy wspólnej granicy sąsiadujących posesji, jeżeli odpowiednio zlokalizowane miejsca na odpady stykają się ze sobą.
Właściciele dwóch sąsiednich nieruchomości mogą więc wspólnie zaplanować położenie swoich wiat.
Samo uzyskanie pisemnej zgody sąsiada nie będzie jednak wystarczające, jeżeli sposób zagospodarowania działek nie będzie spełniał pozostałych warunków technicznych.
Przewidziano również wyjątki dotyczące granic działek przylegających między innymi do dróg oraz publicznie dostępnych placów.
Śmietnik sąsiada zatruwa Ci życie? Już teraz możesz domagać się rozwiązania problemu
Nie trzeba czekać na wejście w życie nowych przepisów, aby reagować na nadmierne uciążliwości dochodzące z sąsiedniej posesji.
Podstawę ochrony właścicieli nieruchomości stanowi art. 144 Kodeksu cywilnego.
Właściciel powinien korzystać ze swojej nieruchomości w sposób, który nie zakłóca korzystania z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą z ich przeznaczenia i stosunków miejscowych.
Takie zakłócenia określa się jako immisje. Mogą obejmować między innymi hałas, dym oraz uciążliwe zapachy.
Jeżeli śmietnik sąsiada powoduje wyjątkowo intensywny smród, przyciąga gryzonie lub uniemożliwia normalne korzystanie z tarasu, właściciel sąsiedniej nieruchomości może dochodzić zaprzestania naruszeń na podstawie art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego.
W zależności od okoliczności rozwiązaniem może być odpowiednie zabezpieczenie pojemników, częstsze usuwanie odpadów, a nawet zmiana lokalizacji miejsca ich gromadzenia.
Właściciele domów powinni sprawdzić lokalne regulaminy
Niezależnie od nowych warunków technicznych na właścicielach nieruchomości już teraz spoczywają obowiązki dotyczące prawidłowego przechowywania odpadów.
Szczegółowe wymagania mogą wynikać z regulaminu obowiązującego w danej gminie.
Przed budową nowej wiaty śmietnikowej warto sprawdzić:
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odległość od granic nieruchomości,
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położenie okien własnego domu i budynków sąsiednich,
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wymagania dotyczące utwardzenia podłoża,
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możliwość wygodnego odbioru odpadów,
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miejscowy regulamin utrzymania czystości i porządku,
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przepisy przejściowe dotyczące prowadzonej inwestycji.
Koszt wykonania nowego miejsca na pojemniki może być znacznie wyższy, jeżeli konieczne okaże się przerobienie istniejącego podjazdu lub ogrodzenia.
Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
Jak informuje Forsal.pl, projekt przewiduje wejście nowych regulacji w życie następnego dnia po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
Według informacji przytoczonych przez portal na 27 listopada 2026 roku ostateczna wersja aktu nie została jeszcze opublikowana. Opisywane wymagania wynikają z projektu przekazanego Komisji Europejskiej w sierpniu 2026 roku.
Właściciele domów nie powinni więc pochopnie rozbierać istniejących wiat śmietnikowych. Osoby planujące nowe inwestycje powinny jednak szczególnie uważnie śledzić publikację rozporządzenia. Niewłaściwe zagospodarowanie posesji może w przyszłości oznaczać dodatkowe koszty, konieczność wykonania prac budowlanych, a w określonych przypadkach również odpowiedzialność finansową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.