Czy wolno wiercić w elewacji przy własnym balkonie? Wielu właścicieli mieszkań może się zdziwić
Wielu właścicieli mieszkań traktuje balkon jak przedłużenie własnego domu i chce dostosować go do swoich potrzeb. Coraz częściej pojawiają się tam woliery dla kotów, kratki dla pnących roślin, markizy czy różnego rodzaju osłony. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że montaż takich konstrukcji może wiązać się z ograniczeniami prawnymi. W niektórych przypadkach ingerencja w elewację budynku wymaga zgody wspólnoty lub spółdzielni, a jej brak może skończyć się nakazem demontażu.
Woliera dla kota, kratka na kwiaty, a może markiza? Nie wszystko wolno zamontować na balkonie. Przepisy mogą zaskoczyć
Balkon wielu właścicieli mieszkań traktuje jak prywatny ogród, miejsce wypoczynku lub przestrzeń dla zwierząt. Coraz częściej pojawiają się na nim woliery dla kotów, kratki dla roślin pnących, osłony przeciwsłoneczne czy zabudowy z siatki. Problem w tym, że nie każdy element można zamontować bez zgody wspólnoty lub spółdzielni. W niektórych przypadkach ingerencja w elewację budynku może zakończyć się nakazem demontażu.
Balkon jest prywatny, ale elewacja już nie zawsze
To właśnie tutaj pojawia się największe nieporozumienie. Właściciel mieszkania może swobodnie korzystać z balkonu, jednak elementy konstrukcyjne budynku, balustrady czy elewacja bardzo często stanowią część nieruchomości wspólnej.
Oznacza to, że sam fakt posiadania mieszkania nie daje automatycznie prawa do wiercenia otworów w ścianie zewnętrznej budynku czy montowania konstrukcji zmieniających wygląd elewacji. O sposobie korzystania z części wspólnych mogą decydować wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia.
Czy woliera dla kota jest legalna?
Woliery i tzw. catio stają się coraz popularniejsze. Pozwalają kotom bezpiecznie przebywać na świeżym powietrzu bez ryzyka upadku z wysokości.
Jeżeli konstrukcja jest montowana wyłącznie wewnątrz balkonu i nie wymaga trwałego mocowania do elewacji budynku, zwykle nie budzi większych zastrzeżeń. Inaczej wygląda sytuacja, gdy woliera ma być przykręcona do ściany zewnętrznej, balustrady lub wychodzić poza obrys balkonu.
W takim przypadku zarządca budynku może uznać, że doszło do ingerencji w część wspólną nieruchomości, a więc wymagana jest wcześniejsza zgoda wspólnoty lub spółdzielni. Podobne zasady stosowane są przy zabudowie balkonów.
A co z kratką dla pnących roślin?
Wiele osób montuje na balkonach kratki, po których mogą wspinać się winobluszcze, bluszcze czy róże pnące. Jeżeli taka konstrukcja stoi samodzielnie w donicy lub jest przymocowana wyłącznie do wyposażenia balkonu, problem zwykle nie występuje.
Jeżeli jednak wymaga wiercenia w elewacji lub trwałego połączenia ze ścianą budynku, sytuacja wygląda inaczej. W takim przypadku właściciel mieszkania powinien sprawdzić regulamin wspólnoty lub spółdzielni oraz uzyskać odpowiednią zgodę.
Co najczęściej wymaga zgody?
|Element
|Czy może wymagać zgody?
|Woliera przykręcona do elewacji
|Tak
|Kratka mocowana do ściany budynku
|Tak
|Zabudowa balkonu
|Zazwyczaj tak
|Markiza mocowana do elewacji
|Tak
|Siatka dla kota zamontowana bez ingerencji w elewację
|Zwykle nie
|Kratka stojąca w donicy
|Zwykle nie
Dlaczego wspólnoty często odmawiają?
Powody są zazwyczaj trzy. Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo konstrukcji. Po drugie o zachowanie jednolitego wyglądu budynku. Po trzecie o odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia elewacji lub izolacji termicznej.
W nowych budynkach bardzo często obowiązują szczegółowe regulaminy określające, jakie elementy można montować na balkonach i w jaki sposób.
Prawo budowlane też ma znaczenie
W większości przypadków niewielkie konstrukcje balkonowe nie wymagają pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Jeżeli montaż wpływa na wygląd budynku lub ingeruje w części wspólne nieruchomości, nadal mogą być wymagane zgody właściciela budynku, wspólnoty lub spółdzielni.
Warszawa: coraz więcej sporów o balkony
Zarządcy nieruchomości w Warszawie coraz częściej spotykają się z pytaniami dotyczącymi siatek dla kotów, osłon balkonowych czy miniogrodów montowanych na elewacjach. Szczególnie restrykcyjne zasady obowiązują w nowych inwestycjach deweloperskich, gdzie wygląd fasady jest jednym z elementów objętych ochroną przez regulaminy wspólnot.
W praktyce oznacza to, że nawet estetyczna woliera czy dekoracyjna kratka mogą wymagać wcześniejszego uzgodnienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Najpierw sprawdź regulamin
– sam balkon nie daje pełnej swobody ingerowania w elewację;
– woliera dla kota może wymagać zgody, jeśli jest mocowana do budynku;
– kratki dla roślin pnących montowane do ściany również mogą wymagać akceptacji;
– wspólnoty i spółdzielnie mają prawo regulować wygląd części wspólnych;
– przed wierceniem w elewacji warto sprawdzić regulamin i uzyskać zgodę zarządcy;
– brak zgody może skończyć się nakazem demontażu i koniecznością naprawy elewacji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.