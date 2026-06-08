Czy Zełenski straci Order Orła Białego? Jest oficjalny komunikat
Sprawa najwyższego polskiego odznaczenia przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu nabiera tempa. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła już swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Kancelaria Prezydenta potwierdza, że decyzja w sprawie ukraińskiego przywódcy nie została jeszcze podjęta, ale może zapaść w najbliższym czasie.
Komunikat z Kancelarii Prezydenta
Sprawa najwyższego polskiego odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wraca do debaty publicznej. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia. Ostateczna decyzja należy jednak do prezydenta Karola Nawrockiego.
Kapituła zajęła stanowisko. Decyzja jeszcze nie zapadła
Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak poinformował, Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się, aby omówić sprawę odznaczenia nadanego prezydentowi Ukrainy.
Po zakończeniu obrad członkowie Kapituły przedstawili swoją opinię uczestniczącemu w posiedzeniu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
„Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – przekazał rzecznik Kancelarii Prezydenta.
Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu.
Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026
Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie
Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym w Polsce. Przyznawany jest osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla kraju.
Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej oraz działalność na rzecz bezpieczeństwa Europy. Decyzja o nadaniu odznaczenia została podjęta w czasie trwającej wojny w Ukrainie.
Dlaczego sprawa wróciła do publicznej debaty?
W ostatnich miesiącach pojawiały się głosy domagające się ponownej oceny decyzji o przyznaniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentowali, że Kapituła powinna przeanalizować aktualną sytuację oraz relacje pomiędzy Polską i Ukrainą.
Z kolei przeciwnicy odebrania odznaczenia wskazują, że byłby to krok o dużym znaczeniu politycznym i dyplomatycznym, który mógłby wpłynąć na relacje pomiędzy oboma państwami.
Co dalej?
Na razie nie wiadomo, jaka jest treść opinii przedstawionej przez Kapitułę Orderu Orła Białego. Kancelaria Prezydenta nie ujawniła szczegółów dokumentu.
Wiadomo jedynie, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Zgodnie z komunikatem rzecznika prezydenta Karol Nawrocki zapozna się z przedstawioną opinią i podejmie decyzję w późniejszym terminie.
Warszawa czeka na decyzję prezydenta
Sprawa budzi duże zainteresowanie również w Warszawie, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje państwowe odpowiedzialne za politykę zagraniczną i kwestie odznaczeń państwowych. Ewentualna decyzja może odbić się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Na obecnym etapie nie ma jednak przesądzonego rozstrzygnięcia. Jedyną oficjalnie potwierdzoną informacją pozostaje fakt przedstawienia opinii przez Kapitułę Orderu Orła Białego.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze fakty w skrócie
1. Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się sprawą odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego.
2. Swoją opinię przekazała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
3. Treść opinii nie została ujawniona publicznie.
4. Nie zapadła jeszcze decyzja o odebraniu lub pozostawieniu odznaczenia.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie ma podjąć prezydent RP.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.