Dachowanie na Trasie Łazienkowskiej. Ogromny korek w kierunku Pragi

4 października 2026 16:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Samochód dachował na Trasie Łazienkowskiej na wysokości Zamku Ujazdowskiego. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Pragi, gdzie kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Według informacji z miejsca zdarzenia zator sięga kilku kilometrów. Na trasie są służby, a przejazd przez ten odcinek jest poważnie utrudniony. Osoby planujące podróż na prawy brzeg Wisły powinny przed wjazdem na trasę sprawdzić aktualną sytuację drogową.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Na miejscu widać samochód leżący na boku tuż przy barierach oddzielających jezdnie. Przy pojeździe znajdują się funkcjonariusze policji. W sąsiedztwie miejsca zdarzenia stoją również inne służby – straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Na razie nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do dachowania. Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o czasie potrzebnym do przywrócenia sprawnego przejazdu.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Przed wjazdem na trasę sprawdź korek i możliwą alternatywę

Przed wyjazdem najlepiej porównać aktualny czas przejazdu Trasą Łazienkowską z innymi połączeniami na prawy brzeg Wisły. Nawigację należy sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy lub podczas bezpiecznego postoju. Kierowcy, którzy już znaleźli się w korku, powinni pozostawić przejazd pojazdom służb i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem. Przy mijaniu miejsca zdarzenia trzeba zachować ostrożność.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
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