Dachowanie na Trasie Łazienkowskiej. Ogromny korek w kierunku Pragi
Samochód dachował na Trasie Łazienkowskiej na wysokości Zamku Ujazdowskiego. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Pragi, gdzie kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Według informacji z miejsca zdarzenia zator sięga kilku kilometrów. Na trasie są służby, a przejazd przez ten odcinek jest poważnie utrudniony. Osoby planujące podróż na prawy brzeg Wisły powinny przed wjazdem na trasę sprawdzić aktualną sytuację drogową.
Na miejscu widać samochód leżący na boku tuż przy barierach oddzielających jezdnie. Przy pojeździe znajdują się funkcjonariusze policji. W sąsiedztwie miejsca zdarzenia stoją również inne służby – straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Na razie nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do dachowania. Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o czasie potrzebnym do przywrócenia sprawnego przejazdu.
Przed wjazdem na trasę sprawdź korek i możliwą alternatywę
Przed wyjazdem najlepiej porównać aktualny czas przejazdu Trasą Łazienkowską z innymi połączeniami na prawy brzeg Wisły. Nawigację należy sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy lub podczas bezpiecznego postoju. Kierowcy, którzy już znaleźli się w korku, powinni pozostawić przejazd pojazdom służb i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem. Przy mijaniu miejsca zdarzenia trzeba zachować ostrożność.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.